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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 25 гру, 2018 19:49
airmax78 написав: 5748909 написав: Kostia написав:
Во первых, идея квартальной застройки, города для людей и т д очень продвигается варламовым, а другие его копируют бездумно. Лично мне не нравится квартальная застройка в том виде который он продвигает.
По поводу людей. Сначала построить доступное жилье. Когда будет у всех, тогда будем браться за эстетику. Пирамида маслоу
Стройте доступное где нибудь в полях,зачем ур** Киев?
Там в посте в фб речь идет об Одессе, но не суть. Хотя в Одессе - вообще пц с девелоперами.
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Додано: Вів 25 гру, 2018 19:52
Оранжевый-хит сезона написав:
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Взяли на работу в ОП Кадорр групп?
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