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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 25 гру, 2018 19:49
airmax78 написав: 5748909 написав: Kostia написав:
Во первых, идея квартальной застройки, города для людей и т д очень продвигается варламовым, а другие его копируют бездумно. Лично мне не нравится квартальная застройка в том виде который он продвигает.
По поводу людей. Сначала построить доступное жилье. Когда будет у всех, тогда будем браться за эстетику. Пирамида маслоу
Стройте доступное где нибудь в полях,зачем ур** Киев?
Там в посте в фб речь идет об Одессе, но не суть. Хотя в Одессе - вообще пц с девелоперами.
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Додано: Вів 25 гру, 2018 19:52
Оранжевый-хит сезона написав:
Я вступил в фан клуб Аднана Кивана
Взяли на работу в ОП Кадорр групп?
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Додано: Вів 25 гру, 2018 20:50
5748909 написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Я вступил в фан клуб Аднана Кивана
Взяли на работу в ОП Кадорр групп?
нет просто вступил в фан клуб Кивана в фейсбуке
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Додано: Вів 25 гру, 2018 21:15
Libo написав: zzzzzz написав:
А если они не будут внимательно следить, тогда ШО ?
Я ж тоже не дурак. Уволю нах. Я ж плачу деньги. Значит я тут хозяин и барин.
А риелтор - сфера обслуживания. Меня. Барина.
Ну-ну. Теперь представь украинские реалии: риелтор представляет продавца, но оплату ждёт от тебя, как от покупателя. Всё, что он тебе продаёт - это свои контакты с реальным продавцом. Всё.
Если хочешь своего "консультанта" - ради бога, нанимай, но это уже второй риелтор в сделке, и платить будешь обоим. А под сраку можешь прогнать лишь одного - которого сам нанял.
Да, в принципе, можно в ряде случаев отшить риелтора от продавца. Но сама эта ситуация ненормальна изначально
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Faceless
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Додано: Вів 25 гру, 2018 21:20
Faceless написав: Libo написав: zzzzzz написав:
А если они не будут внимательно следить, тогда ШО ?
Я ж тоже не дурак. Уволю нах. Я ж плачу деньги. Значит я тут хозяин и барин.
А риелтор - сфера обслуживания. Меня. Барина.
Ну-ну. Теперь представь украинские реалии: риелтор представляет продавца, но оплату ждёт от тебя, как от покупателя. Всё, что он тебе продаёт - это свои контакты с реальным продавцом. Всё.
Если хочешь своего "консультанта" - ради бога, нанимай, но это уже второй риелтор в сделке, и платить будешь обоим. А под сраку можешь прогнать лишь одного - которого сам нанял.
Да, в принципе, можно в ряде случаев отшить риелтора от продавца. Но сама эта ситуация ненормальна изначально
когда два риэлтора они делят коммисию
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Додано: Вів 25 гру, 2018 21:25
Faceless написав:
Да, в принципе, можно в ряде случаев отшить риелтора от продавца. Но сама эта ситуация ненормальна изначально
Первое что делает рыло это вкладывает в уши продавца следующую инфу - если продавец пытается выйти напрямую на вас - это жулик.
ПС. Фраза из общения с рылом: "Я знаю цены в этом доме, я эту квартиру не первый год продаю"...
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Додано: Вів 25 гру, 2018 21:36
Оранжевый-хит сезона написав: Faceless написав: Libo написав:
[quote="4536447:zzzzzz"]
А если они не будут внимательно следить, тогда ШО ?
Я ж тоже не дурак. Уволю нах. Я ж плачу деньги. Значит я тут хозяин и барин.
А риелтор - сфера обслуживания. Меня. Барина.
Ну-ну. Теперь представь украинские реалии: риелтор представляет продавца, но оплату ждёт от тебя, как от покупателя. Всё, что он тебе продаёт - это свои контакты с реальным продавцом. Всё.
Если хочешь своего "консультанта" - ради бога, нанимай, но это уже второй риелтор в сделке, и платить будешь обоим. А под сраку можешь прогнать лишь одного - которого сам нанял.
Да, в принципе, можно в ряде случаев отшить риелтора от продавца. Но сама эта ситуация ненормальна изначально
когда два риэлтора они делят коммисию[/quote]Я к тому, что так или иначе платить за обоих, а под зад если и пошлёшь, то одного, и расходы все равно те же
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Faceless
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Додано: Вів 25 гру, 2018 21:45
Faceless написав:
Я к тому, что так или иначе платить за обоих, а под зад если и пошлёшь, то одного, и расходы все равно те же
Вы что всё пытаетесь возразить этому сумасшедшему? Либо такой же душевнобольной как и Респект. Только там всё сложнее, отставной разведчик контуженый в африке. Друг президентов и прочий набор из книжки по психиатрии. Хрестоматийный случай. У Респекта хотя бы ремиссия бывает.
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Додано: Вів 25 гру, 2018 21:52
Кстати на правах воскресного офтопа: БПП твёрдое 4 место на выборах;
ПАП твёрдое 3 место;
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