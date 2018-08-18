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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3106310731083109>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1266
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
269
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
87
Раціональне планування та метраж
16%
197
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
238
Якість будівництва
16%
198
Всього голосів : 1266
Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 19:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Про меня 100%Зображення
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 19:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  5748909 написав:
  Kostia написав:Во первых, идея квартальной застройки, города для людей и т д очень продвигается варламовым, а другие его копируют бездумно. Лично мне не нравится квартальная застройка в том виде который он продвигает.
По поводу людей. Сначала построить доступное жилье. Когда будет у всех, тогда будем браться за эстетику. Пирамида маслоу

Стройте доступное где нибудь в полях,зачем ур** Киев?

Там в посте в фб речь идет об Одессе, но не суть. Хотя в Одессе - вообще пц с девелоперами.
Я вступил в фан клуб Аднана Кивана
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 19:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Оранжевый-хит сезона написав:Я вступил в фан клуб Аднана Кивана

Взяли на работу в ОП Кадорр групп?
5748909
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 20:50

  5748909 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Я вступил в фан клуб Аднана Кивана

Взяли на работу в ОП Кадорр групп?

нет просто вступил в фан клуб Кивана в фейсбуке
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 21:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Libo написав:
  zzzzzz написав:А если они не будут внимательно следить, тогда ШО ? :mrgreen:


Я ж тоже не дурак. Уволю нах. Я ж плачу деньги. Значит я тут хозяин и барин. :oops: А риелтор - сфера обслуживания. Меня. Барина. :wink:
Ну-ну. Теперь представь украинские реалии: риелтор представляет продавца, но оплату ждёт от тебя, как от покупателя. Всё, что он тебе продаёт - это свои контакты с реальным продавцом. Всё.
Если хочешь своего "консультанта" - ради бога, нанимай, но это уже второй риелтор в сделке, и платить будешь обоим. А под сраку можешь прогнать лишь одного - которого сам нанял.
Да, в принципе, можно в ряде случаев отшить риелтора от продавца. Но сама эта ситуация ненормальна изначально
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 21:20

  Faceless написав:
Libo написав:
  zzzzzz написав:А если они не будут внимательно следить, тогда ШО ? :mrgreen:


Я ж тоже не дурак. Уволю нах. Я ж плачу деньги. Значит я тут хозяин и барин. :oops: А риелтор - сфера обслуживания. Меня. Барина. :wink:
Ну-ну. Теперь представь украинские реалии: риелтор представляет продавца, но оплату ждёт от тебя, как от покупателя. Всё, что он тебе продаёт - это свои контакты с реальным продавцом. Всё.
Если хочешь своего "консультанта" - ради бога, нанимай, но это уже второй риелтор в сделке, и платить будешь обоим. А под сраку можешь прогнать лишь одного - которого сам нанял.
Да, в принципе, можно в ряде случаев отшить риелтора от продавца. Но сама эта ситуация ненормальна изначально

когда два риэлтора они делят коммисию
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 21:25

  Faceless написав:Да, в принципе, можно в ряде случаев отшить риелтора от продавца. Но сама эта ситуация ненормальна изначально

Первое что делает рыло это вкладывает в уши продавца следующую инфу - если продавец пытается выйти напрямую на вас - это жулик.
ПС. Фраза из общения с рылом: "Я знаю цены в этом доме, я эту квартиру не первый год продаю"...
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 21:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Оранжевый-хит сезона написав:
  Faceless написав:
Libo написав:[quote="4536447:zzzzzz"]
А если они не будут внимательно следить, тогда ШО ? :mrgreen:


Я ж тоже не дурак. Уволю нах. Я ж плачу деньги. Значит я тут хозяин и барин. :oops: А риелтор - сфера обслуживания. Меня. Барина. :wink:
Ну-ну. Теперь представь украинские реалии: риелтор представляет продавца, но оплату ждёт от тебя, как от покупателя. Всё, что он тебе продаёт - это свои контакты с реальным продавцом. Всё.
Если хочешь своего "консультанта" - ради бога, нанимай, но это уже второй риелтор в сделке, и платить будешь обоим. А под сраку можешь прогнать лишь одного - которого сам нанял.
Да, в принципе, можно в ряде случаев отшить риелтора от продавца. Но сама эта ситуация ненормальна изначально

когда два риэлтора они делят коммисию[/quote]Я к тому, что так или иначе платить за обоих, а под зад если и пошлёшь, то одного, и расходы все равно те же
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 21:45

  Faceless написав:Я к тому, что так или иначе платить за обоих, а под зад если и пошлёшь, то одного, и расходы все равно те же

Вы что всё пытаетесь возразить этому сумасшедшему? Либо такой же душевнобольной как и Респект. Только там всё сложнее, отставной разведчик контуженый в африке. Друг президентов и прочий набор из книжки по психиатрии. Хрестоматийный случай. У Респекта хотя бы ремиссия бывает.
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 21:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати на правах воскресного офтопа: БПП твёрдое 4 место на выборах;
ПАП твёрдое 3 место;
Оранжевый-хит сезона
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