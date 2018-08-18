|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Вів 25 гру, 2018 21:15
Libo написав: zzzzzz написав:
А если они не будут внимательно следить, тогда ШО ?
Я ж тоже не дурак. Уволю нах. Я ж плачу деньги. Значит я тут хозяин и барин.
А риелтор - сфера обслуживания. Меня. Барина.
Ну-ну. Теперь представь украинские реалии: риелтор представляет продавца, но оплату ждёт от тебя, как от покупателя. Всё, что он тебе продаёт - это свои контакты с реальным продавцом. Всё.
Если хочешь своего "консультанта" - ради бога, нанимай, но это уже второй риелтор в сделке, и платить будешь обоим. А под сраку можешь прогнать лишь одного - которого сам нанял.
Да, в принципе, можно в ряде случаев отшить риелтора от продавца. Но сама эта ситуация ненормальна изначально
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 23045
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1100 раз.
- Подякували: 5190 раз.
-
- Профіль
-
6
1
2
Додано: Вів 25 гру, 2018 21:20
Faceless написав: Libo написав: zzzzzz написав:
А если они не будут внимательно следить, тогда ШО ?
Я ж тоже не дурак. Уволю нах. Я ж плачу деньги. Значит я тут хозяин и барин.
А риелтор - сфера обслуживания. Меня. Барина.
Ну-ну. Теперь представь украинские реалии: риелтор представляет продавца, но оплату ждёт от тебя, как от покупателя. Всё, что он тебе продаёт - это свои контакты с реальным продавцом. Всё.
Если хочешь своего "консультанта" - ради бога, нанимай, но это уже второй риелтор в сделке, и платить будешь обоим. А под сраку можешь прогнать лишь одного - которого сам нанял.
Да, в принципе, можно в ряде случаев отшить риелтора от продавца. Но сама эта ситуация ненормальна изначально
когда два риэлтора они делят коммисию
-
Оранжевый-хит сезона
-
-
- Заблокований
- Повідомлень: 19489
- З нами з: 20.04.08
- Подякував: 359 раз.
- Подякували: 479 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 25 гру, 2018 21:25
Faceless написав:
Да, в принципе, можно в ряде случаев отшить риелтора от продавца. Но сама эта ситуация ненормальна изначально
Первое что делает рыло это вкладывает в уши продавца следующую инфу - если продавец пытается выйти напрямую на вас - это жулик.
ПС. Фраза из общения с рылом: "Я знаю цены в этом доме, я эту квартиру не первый год продаю"...
-
UA
-
-
- Повідомлень: 3339
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 262 раз.
- Подякували: 376 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 25 гру, 2018 21:36
Оранжевый-хит сезона написав: Faceless написав: Libo написав:
[quote="4536447:zzzzzz"]
А если они не будут внимательно следить, тогда ШО ?
Я ж тоже не дурак. Уволю нах. Я ж плачу деньги. Значит я тут хозяин и барин.
А риелтор - сфера обслуживания. Меня. Барина.
Ну-ну. Теперь представь украинские реалии: риелтор представляет продавца, но оплату ждёт от тебя, как от покупателя. Всё, что он тебе продаёт - это свои контакты с реальным продавцом. Всё.
Если хочешь своего "консультанта" - ради бога, нанимай, но это уже второй риелтор в сделке, и платить будешь обоим. А под сраку можешь прогнать лишь одного - которого сам нанял.
Да, в принципе, можно в ряде случаев отшить риелтора от продавца. Но сама эта ситуация ненормальна изначально
когда два риэлтора они делят коммисию[/quote]Я к тому, что так или иначе платить за обоих, а под зад если и пошлёшь, то одного, и расходы все равно те же
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 23045
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1100 раз.
- Подякували: 5190 раз.
-
- Профіль
-
6
1
2
Додано: Вів 25 гру, 2018 21:57
Оранжевый-хит сезона написав:Кстати на правах воскресного офтопа: БПП твёрдое 4 место на выборах;
ПАП твёрдое 3 место;
У тебя воскресенье?
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 23045
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1100 раз.
- Подякували: 5190 раз.
-
- Профіль
-
6
1
2
Додано: Вів 25 гру, 2018 22:00
Faceless написав:
Оранжевый-хит сезона написав:Кстати на правах воскресного офтопа: БПП твёрдое 4 место на выборах;
ПАП твёрдое 3 место;
У тебя воскресенье?
Ты что не читаешь "патриархов" ветки? Я вообще вечно пьяный нищеброд "подкаблучник", гуляющий на право и налево, периодически просаживаю сотни тысяч долларов на неудачных инвестициях в недвижимость!
p/s/ перечитал и сам себе позавидовал
-
Оранжевый-хит сезона
-
-
- Заблокований
- Повідомлень: 19489
- З нами з: 20.04.08
- Подякував: 359 раз.
- Подякували: 479 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 25 гру, 2018 22:20
kingkongovets написав:
но виновата во всем канешна же злочынна влада и порошенко со своим сыном
100% виновата.
мне пох., кто такой этот бутусов, но:
Журналист продолжил: "Несмотря на громкие заявления, Артур Мхитарян отказался давать показания, кто конкретно и какие конкретно сотрудники СБУ и Минкультуры вымогали у него взятку за разрешение на строительство. Это значит, что после переговоров с вымогателями Мхитарян решил не обострять конфликт и договориться. А значит, существует высокая вероятность, что в Taryan Towers появятся дополнительные и непредусмотренные проектом этажи, чтобы снова взять в долю чиновников.
"Хочу обратиться к Артуру Мхитаряну - зачем же делать публичные заявления, если вы на самом деле боитесь отвечать за свои слова? Общество вас поддержит, если вы назовете имена и не будете покрывать вымогателей. Иначе второй раз вам уже никто не поверит и никто не откликнется. А репутация особенно важна, когда у застройщика очень не простое, мягко говоря, финансовое положение", - резюмировал Бутусов.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
-
Yuri_T
-
1
-
- Повідомлень: 13456
- З нами з: 09.10.08
- Подякував: 1814 раз.
- Подякували: 3795 раз.
-
- Профіль
-
5
2
Додано: Вів 25 гру, 2018 22:43
узнаёте улицу?)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 5471
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 292 раз.
- Подякували: 724 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 25 гру, 2018 22:45
5748909 написав: Kostia написав:
Во первых, идея квартальной застройки, города для людей и т д очень продвигается варламовым, а другие его копируют бездумно. Лично мне не нравится квартальная застройка в том виде который он продвигает.
По поводу людей. Сначала построить доступное жилье. Когда будет у всех, тогда будем браться за эстетику. Пирамида маслоу
Стройте доступное где нибудь в полях,зачем ур** Киев?
Постройте себе в полях красивый дом, если не нравится.
-
Kostia
-
-
- Повідомлень: 928
- З нами з: 02.11.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 130 раз.
-
- Профіль
-
2
3
Додано: Вів 25 гру, 2018 22:47
airmax78 написав: Kostia написав: airmax78 написав:
Ты посмотри на этого Дмитрия Сивака - тоже мне эстет нашелся. Люди голосуют деньгами за г0вно. Значит надо строить г0вно. Юрий Т, Костя, я правильно мысль сформулировал?
Во первых, идея квартальной застройки, города для людей и т д очень продвигается варламовым, а другие его копируют бездумно. Лично мне не нравится квартальная застройка в том виде который он продвигает.
По поводу людей. Сначала построить доступное жилье. Когда будет у всех, тогда будем браться за эстетику. Пирамида маслоу
Когда будет у всех - строить уже будет негде, а лучшие места в городах (а именно об этом пишет Сивак) будут изнасилованы. И ведь Элегант, Кловский 7 и многое многе другое (почти все на самом деле) уже никто не снесет. Будут стоять как памятники дол6ое6изму и жадности.
А с чего это лучшие места должны быть для мажоров?
-
Kostia
-
-
- Повідомлень: 928
- З нами з: 02.11.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 130 раз.
-
- Профіль
-
2
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|