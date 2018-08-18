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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3106310731083109>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1266
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
269
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
87
Раціональне планування та метраж
16%
197
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
238
Якість будівництва
16%
198
Всього голосів : 1266
Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 21:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Libo написав:
  zzzzzz написав:А если они не будут внимательно следить, тогда ШО ? :mrgreen:


Я ж тоже не дурак. Уволю нах. Я ж плачу деньги. Значит я тут хозяин и барин. :oops: А риелтор - сфера обслуживания. Меня. Барина. :wink:
Ну-ну. Теперь представь украинские реалии: риелтор представляет продавца, но оплату ждёт от тебя, как от покупателя. Всё, что он тебе продаёт - это свои контакты с реальным продавцом. Всё.
Если хочешь своего "консультанта" - ради бога, нанимай, но это уже второй риелтор в сделке, и платить будешь обоим. А под сраку можешь прогнать лишь одного - которого сам нанял.
Да, в принципе, можно в ряде случаев отшить риелтора от продавца. Но сама эта ситуация ненормальна изначально
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 21:20

  Faceless написав:
Libo написав:
  zzzzzz написав:А если они не будут внимательно следить, тогда ШО ? :mrgreen:


Я ж тоже не дурак. Уволю нах. Я ж плачу деньги. Значит я тут хозяин и барин. :oops: А риелтор - сфера обслуживания. Меня. Барина. :wink:
Ну-ну. Теперь представь украинские реалии: риелтор представляет продавца, но оплату ждёт от тебя, как от покупателя. Всё, что он тебе продаёт - это свои контакты с реальным продавцом. Всё.
Если хочешь своего "консультанта" - ради бога, нанимай, но это уже второй риелтор в сделке, и платить будешь обоим. А под сраку можешь прогнать лишь одного - которого сам нанял.
Да, в принципе, можно в ряде случаев отшить риелтора от продавца. Но сама эта ситуация ненормальна изначально

когда два риэлтора они делят коммисию
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 21:25

  Faceless написав:Да, в принципе, можно в ряде случаев отшить риелтора от продавца. Но сама эта ситуация ненормальна изначально

Первое что делает рыло это вкладывает в уши продавца следующую инфу - если продавец пытается выйти напрямую на вас - это жулик.
ПС. Фраза из общения с рылом: "Я знаю цены в этом доме, я эту квартиру не первый год продаю"...
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 21:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Оранжевый-хит сезона написав:
  Faceless написав:
Libo написав:[quote="4536447:zzzzzz"]
А если они не будут внимательно следить, тогда ШО ? :mrgreen:


Я ж тоже не дурак. Уволю нах. Я ж плачу деньги. Значит я тут хозяин и барин. :oops: А риелтор - сфера обслуживания. Меня. Барина. :wink:
Ну-ну. Теперь представь украинские реалии: риелтор представляет продавца, но оплату ждёт от тебя, как от покупателя. Всё, что он тебе продаёт - это свои контакты с реальным продавцом. Всё.
Если хочешь своего "консультанта" - ради бога, нанимай, но это уже второй риелтор в сделке, и платить будешь обоим. А под сраку можешь прогнать лишь одного - которого сам нанял.
Да, в принципе, можно в ряде случаев отшить риелтора от продавца. Но сама эта ситуация ненормальна изначально

когда два риэлтора они делят коммисию[/quote]Я к тому, что так или иначе платить за обоих, а под зад если и пошлёшь, то одного, и расходы все равно те же
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 21:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Оранжевый-хит сезона написав:Кстати на правах воскресного офтопа: БПП твёрдое 4 место на выборах;
ПАП твёрдое 3 место;
У тебя воскресенье?
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 22:00

  Faceless написав:
Оранжевый-хит сезона написав:Кстати на правах воскресного офтопа: БПП твёрдое 4 место на выборах;
ПАП твёрдое 3 место;
У тебя воскресенье?

Ты что не читаешь "патриархов" ветки? Я вообще вечно пьяный нищеброд "подкаблучник", гуляющий на право и налево, периодически просаживаю сотни тысяч долларов на неудачных инвестициях в недвижимость!
p/s/ перечитал и сам себе позавидовал :)
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 22:20

  kingkongovets написав:но виновата во всем канешна же злочынна влада и порошенко со своим сыном

100% виновата.
мне пох., кто такой этот бутусов, но:
Журналист продолжил: "Несмотря на громкие заявления, Артур Мхитарян отказался давать показания, кто конкретно и какие конкретно сотрудники СБУ и Минкультуры вымогали у него взятку за разрешение на строительство. Это значит, что после переговоров с вымогателями Мхитарян решил не обострять конфликт и договориться. А значит, существует высокая вероятность, что в Taryan Towers появятся дополнительные и непредусмотренные проектом этажи, чтобы снова взять в долю чиновников.

"Хочу обратиться к Артуру Мхитаряну - зачем же делать публичные заявления, если вы на самом деле боитесь отвечать за свои слова? Общество вас поддержит, если вы назовете имена и не будете покрывать вымогателей. Иначе второй раз вам уже никто не поверит и никто не откликнется. А репутация особенно важна, когда у застройщика очень не простое, мягко говоря, финансовое положение", - резюмировал Бутусов.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 22:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

узнаёте улицу?)

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Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 22:45

  5748909 написав:
  Kostia написав:Во первых, идея квартальной застройки, города для людей и т д очень продвигается варламовым, а другие его копируют бездумно. Лично мне не нравится квартальная застройка в том виде который он продвигает.
По поводу людей. Сначала построить доступное жилье. Когда будет у всех, тогда будем браться за эстетику. Пирамида маслоу

Стройте доступное где нибудь в полях,зачем ур** Киев?

Постройте себе в полях красивый дом, если не нравится.
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 22:47

  airmax78 написав:
  Kostia написав:
  airmax78 написав:Ты посмотри на этого Дмитрия Сивака - тоже мне эстет нашелся. Люди голосуют деньгами за г0вно. Значит надо строить г0вно. Юрий Т, Костя, я правильно мысль сформулировал?

Во первых, идея квартальной застройки, города для людей и т д очень продвигается варламовым, а другие его копируют бездумно. Лично мне не нравится квартальная застройка в том виде который он продвигает.
По поводу людей. Сначала построить доступное жилье. Когда будет у всех, тогда будем браться за эстетику. Пирамида маслоу

Когда будет у всех - строить уже будет негде, а лучшие места в городах (а именно об этом пишет Сивак) будут изнасилованы. И ведь Элегант, Кловский 7 и многое многе другое (почти все на самом деле) уже никто не снесет. Будут стоять как памятники дол6ое6изму и жадности.

А с чего это лучшие места должны быть для мажоров?
Kostia
 
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