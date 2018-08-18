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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3106310731083109

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1266
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
269
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
87
Раціональне планування та метраж
16%
197
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
238
Якість будівництва
16%
198
Всього голосів : 1266
Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 23:06

kingkongovets
с дзержинского на кудри
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 23:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Yuri_T написав:kingkongovets
с дзержинского на кудри

+
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 23:18

  Kostia написав:
  airmax78 написав:
  Kostia написав:Во первых, идея квартальной застройки, города для людей и т д очень продвигается варламовым, а другие его копируют бездумно. Лично мне не нравится квартальная застройка в том виде который он продвигает.
По поводу людей. Сначала построить доступное жилье. Когда будет у всех, тогда будем браться за эстетику. Пирамида маслоу

Когда будет у всех - строить уже будет негде, а лучшие места в городах (а именно об этом пишет Сивак) будут изнасилованы. И ведь Элегант, Кловский 7 и многое многе другое (почти все на самом деле) уже никто не снесет. Будут стоять как памятники дол6ое6изму и жадности.

А с чего это лучшие места должны быть для мажоров?

Лучшие места должны быть для красивых домов, а кто в них будет жить - вопрос десятый (главное чтобы не 6ыдло). Иначе Киев/Одесса ничем не будут отличаться от Мухосранска. А к этому все и идет. А вы спорите лишь бы спорить.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 23:56

  airmax78 написав:
  Kostia написав:
  airmax78 написав:Когда будет у всех - строить уже будет негде, а лучшие места в городах (а именно об этом пишет Сивак) будут изнасилованы. И ведь Элегант, Кловский 7 и многое многе другое (почти все на самом деле) уже никто не снесет. Будут стоять как памятники дол6ое6изму и жадности.

А с чего это лучшие места должны быть для мажоров?

Лучшие места должны быть для красивых домов, а кто в них будет жить - вопрос десятый (главное чтобы не 6ыдло). Иначе Киев/Одесса ничем не будут отличаться от Мухосранска. А к этому все и идет. А вы спорите лишь бы спорить.

Красивые дома это вопрос вкуса, а с ценой не поспоришь. Первая задача недвижимости это просто дать место для жизни людям, всё другое нужно решать уже после. Ситуация когда в центре красиво на окраине трущобы это африка. Вы к этому стремитесь?
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 00:19

  Kostia написав:Красивые дома это вопрос вкуса, а с ценой не поспоришь. Первая задача недвижимости это просто дать место для жизни людям, всё другое нужно решать уже после. Ситуация когда в центре красиво на окраине трущобы это африка. Вы к этому стремитесь?


А можно сразу поконкретней. где в городе должна быть застройка 30 этажными заборами, в количестве "дать всем доступное жилье". И желательно прикидку, сколько его должно быть. А то построишь на тыщ пятьсот жителей, а потом еще понаедут всякие :D
vano80
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 00:26

  vano80 написав:
  Kostia написав:Красивые дома это вопрос вкуса, а с ценой не поспоришь. Первая задача недвижимости это просто дать место для жизни людям, всё другое нужно решать уже после. Ситуация когда в центре красиво на окраине трущобы это африка. Вы к этому стремитесь?


А можно сразу поконкретней. где в городе должна быть застройка 30 этажными заборами, в количестве "дать всем доступное жилье". И желательно прикидку, сколько его должно быть. А то построишь на тыщ пятьсот жителей, а потом еще понаедут всякие :D

Вано, ты ж вроде не мажор, тебе эта тема должна быть понятна. По поводу вброса про 30 этажей, это потолок фантазии?) сколько в цифрах я не знаю, но достаточно для того чтоб люди были обеспечены базой, жильём.
Kostia
 
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  #<1 ... 3106310731083109
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