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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 25 гру, 2018 23:06
kingkongovets
с дзержинского на кудри
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Вів 25 гру, 2018 23:17
Yuri_T написав:kingkongovets
с дзержинского на кудри
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Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Вів 25 гру, 2018 23:18
Kostia написав: airmax78 написав: Kostia написав:
Во первых, идея квартальной застройки, города для людей и т д очень продвигается варламовым, а другие его копируют бездумно. Лично мне не нравится квартальная застройка в том виде который он продвигает.
По поводу людей. Сначала построить доступное жилье. Когда будет у всех, тогда будем браться за эстетику. Пирамида маслоу
Когда будет у всех - строить уже будет негде, а лучшие места в городах (а именно об этом пишет Сивак) будут изнасилованы. И ведь Элегант, Кловский 7 и многое многе другое (почти все на самом деле) уже никто не снесет. Будут стоять как памятники дол6ое6изму и жадности.
А с чего это лучшие места должны быть для мажоров?
Лучшие места должны быть для красивых домов, а кто в них будет жить - вопрос десятый (главное чтобы не 6ыдло). Иначе Киев/Одесса ничем не будут отличаться от Мухосранска. А к этому все и идет. А вы спорите лишь бы спорить.
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airmax78
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Додано: Вів 25 гру, 2018 23:56
airmax78 написав: Kostia написав: airmax78 написав:
Когда будет у всех - строить уже будет негде, а лучшие места в городах (а именно об этом пишет Сивак) будут изнасилованы. И ведь Элегант, Кловский 7 и многое многе другое (почти все на самом деле) уже никто не снесет. Будут стоять как памятники дол6ое6изму и жадности.
А с чего это лучшие места должны быть для мажоров?
Лучшие места должны быть для красивых домов, а кто в них будет жить - вопрос десятый (главное чтобы не 6ыдло). Иначе Киев/Одесса ничем не будут отличаться от Мухосранска. А к этому все и идет. А вы спорите лишь бы спорить.
Красивые дома это вопрос вкуса, а с ценой не поспоришь. Первая задача недвижимости это просто дать место для жизни людям, всё другое нужно решать уже после. Ситуация когда в центре красиво на окраине трущобы это африка. Вы к этому стремитесь?
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Kostia
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Додано: Сер 26 гру, 2018 00:19
Kostia написав:
Красивые дома это вопрос вкуса, а с ценой не поспоришь. Первая задача недвижимости это просто дать место для жизни людям, всё другое нужно решать уже после. Ситуация когда в центре красиво на окраине трущобы это африка. Вы к этому стремитесь?
А можно сразу поконкретней. где в городе должна быть застройка 30 этажными заборами, в количестве "дать всем доступное жилье". И желательно прикидку, сколько его должно быть. А то построишь на тыщ пятьсот жителей, а потом еще понаедут всякие
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vano80
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Додано: Сер 26 гру, 2018 00:26
vano80 написав: Kostia написав:
Красивые дома это вопрос вкуса, а с ценой не поспоришь. Первая задача недвижимости это просто дать место для жизни людям, всё другое нужно решать уже после. Ситуация когда в центре красиво на окраине трущобы это африка. Вы к этому стремитесь?
А можно сразу поконкретней. где в городе должна быть застройка 30 этажными заборами, в количестве "дать всем доступное жилье". И желательно прикидку, сколько его должно быть. А то построишь на тыщ пятьсот жителей, а потом еще понаедут всякие
Вано, ты ж вроде не мажор, тебе эта тема должна быть понятна. По поводу вброса про 30 этажей, это потолок фантазии?) сколько в цифрах я не знаю, но достаточно для того чтоб люди были обеспечены базой, жильём.
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Kostia
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