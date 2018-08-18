Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Kostia написав:Во первых, идея квартальной застройки, города для людей и т д очень продвигается варламовым, а другие его копируют бездумно. Лично мне не нравится квартальная застройка в том виде который он продвигает. По поводу людей. Сначала построить доступное жилье. Когда будет у всех, тогда будем браться за эстетику. Пирамида маслоу
Когда будет у всех - строить уже будет негде, а лучшие места в городах (а именно об этом пишет Сивак) будут изнасилованы. И ведь Элегант, Кловский 7 и многое многе другое (почти все на самом деле) уже никто не снесет. Будут стоять как памятники дол6ое6изму и жадности.
А с чего это лучшие места должны быть для мажоров?
Лучшие места должны быть для красивых домов, а кто в них будет жить - вопрос десятый (главное чтобы не 6ыдло). Иначе Киев/Одесса ничем не будут отличаться от Мухосранска. А к этому все и идет. А вы спорите лишь бы спорить.
airmax78 написав:Когда будет у всех - строить уже будет негде, а лучшие места в городах (а именно об этом пишет Сивак) будут изнасилованы. И ведь Элегант, Кловский 7 и многое многе другое (почти все на самом деле) уже никто не снесет. Будут стоять как памятники дол6ое6изму и жадности.
А с чего это лучшие места должны быть для мажоров?
Лучшие места должны быть для красивых домов, а кто в них будет жить - вопрос десятый (главное чтобы не 6ыдло). Иначе Киев/Одесса ничем не будут отличаться от Мухосранска. А к этому все и идет. А вы спорите лишь бы спорить.
Красивые дома это вопрос вкуса, а с ценой не поспоришь. Первая задача недвижимости это просто дать место для жизни людям, всё другое нужно решать уже после. Ситуация когда в центре красиво на окраине трущобы это африка. Вы к этому стремитесь?
Kostia написав:Красивые дома это вопрос вкуса, а с ценой не поспоришь. Первая задача недвижимости это просто дать место для жизни людям, всё другое нужно решать уже после. Ситуация когда в центре красиво на окраине трущобы это африка. Вы к этому стремитесь?
А можно сразу поконкретней. где в городе должна быть застройка 30 этажными заборами, в количестве "дать всем доступное жилье". И желательно прикидку, сколько его должно быть. А то построишь на тыщ пятьсот жителей, а потом еще понаедут всякие
Kostia написав:Красивые дома это вопрос вкуса, а с ценой не поспоришь. Первая задача недвижимости это просто дать место для жизни людям, всё другое нужно решать уже после. Ситуация когда в центре красиво на окраине трущобы это африка. Вы к этому стремитесь?
А можно сразу поконкретней. где в городе должна быть застройка 30 этажными заборами, в количестве "дать всем доступное жилье". И желательно прикидку, сколько его должно быть. А то построишь на тыщ пятьсот жителей, а потом еще понаедут всякие
Вано, ты ж вроде не мажор, тебе эта тема должна быть понятна. По поводу вброса про 30 этажей, это потолок фантазии?) сколько в цифрах я не знаю, но достаточно для того чтоб люди были обеспечены базой, жильём.
Kostia написав:А с чего это лучшие места должны быть для мажоров?
Лучшие места должны быть для красивых домов, а кто в них будет жить - вопрос десятый (главное чтобы не 6ыдло). Иначе Киев/Одесса ничем не будут отличаться от Мухосранска. А к этому все и идет. А вы спорите лишь бы спорить.
Красивые дома это вопрос вкуса, а с ценой не поспоришь. Первая задача недвижимости это просто дать место для жизни людям, всё другое нужно решать уже после. Ситуация когда в центре красиво на окраине трущобы это африка. Вы к этому стремитесь?
Ситуация, когда в центре убого - это совок, ПОХ, любой спальник любого города на территории бывшего СССР. Я же сразу спросил, правильно ли я сформулировал мысль: если народ голосует деньгами за г0вно, значит нужно строить г0вно? Вы - за дешевое г0вно. Нормальная позиция. Хрущев вас одобряет.
Что касается Украины, то каждый сам может себе представить, какие сдвиги в обществе могут произойти, начиная с 2020 года, когда немецкий закон вступит в силу. Миллион украинцев, которые, возможно, переедут в Германию из Польши, оставят свои пустые места для новых украинцев, которые ищут работу. А новые украинские мигранты ведь могут туда просто и не поехать, а просто сразу направиться в Германию.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.