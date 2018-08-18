Додано: Сер 26 гру, 2018 10:12

Kostia написав: airmax78 написав: Kostia написав: Красивые дома это вопрос вкуса, а с ценой не поспоришь. Первая задача недвижимости это просто дать место для жизни людям, всё другое нужно решать уже после. Ситуация когда в центре красиво на окраине трущобы это африка. Вы к этому стремитесь? Красивые дома это вопрос вкуса, а с ценой не поспоришь. Первая задача недвижимости это просто дать место для жизни людям, всё другое нужно решать уже после. Ситуация когда в центре красиво на окраине трущобы это африка. Вы к этому стремитесь?

Ситуация, когда в центре убого - это совок, ПОХ, любой спальник любого города на территории бывшего СССР. Я же сразу спросил, правильно ли я сформулировал мысль: если народ голосует деньгами за г0вно, значит нужно строить г0вно? Вы - за дешевое г0вно. Нормальная позиция. Хрущев вас одобряет. Ситуация, когда в центре убого - это совок, ПОХ, любой спальник любого города на территории бывшего СССР. Я же сразу спросил, правильно ли я сформулировал мысль: если народ голосует деньгами за г0вно, значит нужно строить г0вно? Вы - за дешевое г0вно. Нормальная позиция. Хрущев вас одобряет.

Хрущеву до сих пор люди благодарны, чьих предков он с улицы порасселял в квартиры. Если б он делал как вы советуете, были бы бомжами 50% людей. Хрущеву до сих пор люди благодарны, чьих предков он с улицы порасселял в квартиры. Если б он делал как вы советуете, были бы бомжами 50% людей.

Ага, а если бы не Сталин - Украины бы не было, а если бы не Ленин - ходили бы в лаптях, были безграмотными и жгли лучину. Слава КПСС!Костя, центр Киева и Одессы застраивался без Хрущева, и ничего, 50% бездомными не были. И только благодаря той застройке в Киев/Одессу едут туристы и у городов существует свое лицо, пусть и со шрамами совковой и постсовковой застройки.