Додано: Сер 26 гру, 2018 10:22

airmax78 написав: И только благодаря той застройке в Киев/Одессу едут туристы и у городов существует свое лицо, пусть и со шрамами совковой и постсовковой застройки.



послушать трибеку, так пох и в частности жк вонючка на круше - киевская туристическая мекка, несмотря на незамысловатую архитектуру

потому шо рулят мопы, а не совкошлак и дореволюционные клоповники

