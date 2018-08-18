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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3107310831093110

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1266
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
269
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
87
Раціональне планування та метраж
16%
197
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
238
Якість будівництва
16%
198
Всього голосів : 1266
Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 09:21

  Frant написав:Щось замовкли наші "дорожайники")))
Навіть перестали рекламувати пінопластові новобуди?

Що трапилось?
Невже щось зрозуміли? :mrgreen:


Сегодня начнется дорожай )))
Согласно действующего законодательства, сегодня 26 декабря в 14-00 завершается действие режим военного положения, введенного в ряде областей Украины.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 10:12

  Kostia написав:
  airmax78 написав:
  Kostia написав:Красивые дома это вопрос вкуса, а с ценой не поспоришь. Первая задача недвижимости это просто дать место для жизни людям, всё другое нужно решать уже после. Ситуация когда в центре красиво на окраине трущобы это африка. Вы к этому стремитесь?

Ситуация, когда в центре убого - это совок, ПОХ, любой спальник любого города на территории бывшего СССР. Я же сразу спросил, правильно ли я сформулировал мысль: если народ голосует деньгами за г0вно, значит нужно строить г0вно? Вы - за дешевое г0вно. Нормальная позиция. Хрущев вас одобряет.

Хрущеву до сих пор люди благодарны, чьих предков он с улицы порасселял в квартиры. Если б он делал как вы советуете, были бы бомжами 50% людей.

Ага, а если бы не Сталин - Украины бы не было, а если бы не Ленин - ходили бы в лаптях, были безграмотными и жгли лучину. Слава КПСС!
Костя, центр Киева и Одессы застраивался без Хрущева, и ничего, 50% бездомными не были. И только благодаря той застройке в Киев/Одессу едут туристы и у городов существует свое лицо, пусть и со шрамами совковой и постсовковой застройки.
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 10:19

  airmax78 написав:
  Kostia написав:
  airmax78 написав:Ситуация, когда в центре убого - это совок, ПОХ, любой спальник любого города на территории бывшего СССР. Я же сразу спросил, правильно ли я сформулировал мысль: если народ голосует деньгами за г0вно, значит нужно строить г0вно? Вы - за дешевое г0вно. Нормальная позиция. Хрущев вас одобряет.

Хрущеву до сих пор люди благодарны, чьих предков он с улицы порасселял в квартиры. Если б он делал как вы советуете, были бы бомжами 50% людей.

Ага, а если бы не Сталин - Украины бы не было, а если бы не Ленин - ходили бы в лаптях, были безграмотными и жгли лучину. Слава КПСС!
Костя, центр Киева и Одессы застраивался без Хрущева, и ничего, 50% бездомными не были. И только благодаря той застройке в Киев/Одессу едут туристы и у городов существует свое лицо, пусть и со шрамами совковой и постсовковой застройки.

Вы что-то знаете о истории Киева? Люди в бараках жили, коммуналках, после которых хрущевки были просто люкс. Смешно вас читать.
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 10:22

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:И только благодаря той застройке в Киев/Одессу едут туристы и у городов существует свое лицо, пусть и со шрамами совковой и постсовковой застройки.


послушать трибеку, так пох и в частности жк вонючка на круше - киевская туристическая мекка, несмотря на незамысловатую архитектуру
потому шо рулят мопы, а не совкошлак и дореволюционные клоповники
так же ж?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 10:24

  Kostia написав:
  airmax78 написав:
  Kostia написав:Хрущеву до сих пор люди благодарны, чьих предков он с улицы порасселял в квартиры. Если б он делал как вы советуете, были бы бомжами 50% людей.

Ага, а если бы не Сталин - Украины бы не было, а если бы не Ленин - ходили бы в лаптях, были безграмотными и жгли лучину. Слава КПСС!
Костя, центр Киева и Одессы застраивался без Хрущева, и ничего, 50% бездомными не были. И только благодаря той застройке в Киев/Одессу едут туристы и у городов существует свое лицо, пусть и со шрамами совковой и постсовковой застройки.

Вы что-то знаете о истории Киева? Люди в бараках жили, коммуналках, после которых хрущевки были просто люкс. Смешно вас читать.

Это называется: как сделать человеку очень хорошо? Сделайте ему очень плохо, а потом верните как было. Но с советскими людьми поступили куда хуже: довели до состояния скота, а потом дали конуру. Все счастливы. Костя до сих пор нарадоваться не может.
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 10:27

  airmax78 написав:
  Kostia написав:
  airmax78 написав:Ага, а если бы не Сталин - Украины бы не было, а если бы не Ленин - ходили бы в лаптях, были безграмотными и жгли лучину. Слава КПСС!
Костя, центр Киева и Одессы застраивался без Хрущева, и ничего, 50% бездомными не были. И только благодаря той застройке в Киев/Одессу едут туристы и у городов существует свое лицо, пусть и со шрамами совковой и постсовковой застройки.

Вы что-то знаете о истории Киева? Люди в бараках жили, коммуналках, после которых хрущевки были просто люкс. Смешно вас читать.

Это называется: как сделать человеку очень хорошо? Сделайте ему очень плохо, а потом верните как было. Но с советскими людьми поступили куда хуже: довели до состояния скота, а потом дали конуру. Все счастливы. Костя до сих пор нарадоваться не может.

Что вы спрыгнули как обычно. Речь не о совке, а о конкретно хрущевках. Да и кто довёл? Советская власть снесла красивые дома и на их месте построила хрущевки?)
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 10:34

  airmax78 написав:Но с советскими людьми поступили куда хуже: довели до состояния скота, а потом дали конуру.


Одесса, 1960 год, посмотрите на внешний вид населения на трамвайной остановке, кирзачи, фуфайки.
Фото конечно знаковое.
https://uc.od.ua/content/documents/1197 ... 512285.jpg
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 10:35

  freeze написав:
  airmax78 написав:Но с советскими людьми поступили куда хуже: довели до состояния скота, а потом дали конуру.


Одесса, 1960 год, посмотрите на внешний вид населения на трамвайной остановке, кирзачи, фуфайки.
Фото конечно знаковое.
https://uc.od.ua/content/documents/1197 ... 512285.jpg

В Італії чи Німеччині народ жив тоді не набагато краще. Гримотеї з рожевоокулярних печер)))
Востаннє редагувалось Frant в Сер 26 гру, 2018 10:36, всього редагувалось 1 раз.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 10:36

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Kostia написав:Что вы спрыгнули как обычно Речь не о совке, а о конкретно хрущевках. Да и кто довёл? Советская власть снесла красивые дома и на их месте построила хрущевки?)


та да, тока благодаря советской власти были построены хрущи, днепрогэс и вотэтовсе
а то бы так и жили в особняках, доходных домах и хатах с садочками как дикари какие то
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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