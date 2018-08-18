Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Kostia написав:Красивые дома это вопрос вкуса, а с ценой не поспоришь. Первая задача недвижимости это просто дать место для жизни людям, всё другое нужно решать уже после. Ситуация когда в центре красиво на окраине трущобы это африка. Вы к этому стремитесь?
Ситуация, когда в центре убого - это совок, ПОХ, любой спальник любого города на территории бывшего СССР. Я же сразу спросил, правильно ли я сформулировал мысль: если народ голосует деньгами за г0вно, значит нужно строить г0вно? Вы - за дешевое г0вно. Нормальная позиция. Хрущев вас одобряет.
Хрущеву до сих пор люди благодарны, чьих предков он с улицы порасселял в квартиры. Если б он делал как вы советуете, были бы бомжами 50% людей.
Ага, а если бы не Сталин - Украины бы не было, а если бы не Ленин - ходили бы в лаптях, были безграмотными и жгли лучину. Слава КПСС! Костя, центр Киева и Одессы застраивался без Хрущева, и ничего, 50% бездомными не были. И только благодаря той застройке в Киев/Одессу едут туристы и у городов существует свое лицо, пусть и со шрамами совковой и постсовковой застройки.
airmax78 написав:Ситуация, когда в центре убого - это совок, ПОХ, любой спальник любого города на территории бывшего СССР. Я же сразу спросил, правильно ли я сформулировал мысль: если народ голосует деньгами за г0вно, значит нужно строить г0вно? Вы - за дешевое г0вно. Нормальная позиция. Хрущев вас одобряет.
Хрущеву до сих пор люди благодарны, чьих предков он с улицы порасселял в квартиры. Если б он делал как вы советуете, были бы бомжами 50% людей.
Ага, а если бы не Сталин - Украины бы не было, а если бы не Ленин - ходили бы в лаптях, были безграмотными и жгли лучину. Слава КПСС! Костя, центр Киева и Одессы застраивался без Хрущева, и ничего, 50% бездомными не были. И только благодаря той застройке в Киев/Одессу едут туристы и у городов существует свое лицо, пусть и со шрамами совковой и постсовковой застройки.
Вы что-то знаете о истории Киева? Люди в бараках жили, коммуналках, после которых хрущевки были просто люкс. Смешно вас читать.
airmax78 написав:И только благодаря той застройке в Киев/Одессу едут туристы и у городов существует свое лицо, пусть и со шрамами совковой и постсовковой застройки.
послушать трибеку, так пох и в частности жк вонючка на круше - киевская туристическая мекка, несмотря на незамысловатую архитектуру потому шо рулят мопы, а не совкошлак и дореволюционные клоповники так же ж?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Kostia написав:Хрущеву до сих пор люди благодарны, чьих предков он с улицы порасселял в квартиры. Если б он делал как вы советуете, были бы бомжами 50% людей.
Ага, а если бы не Сталин - Украины бы не было, а если бы не Ленин - ходили бы в лаптях, были безграмотными и жгли лучину. Слава КПСС! Костя, центр Киева и Одессы застраивался без Хрущева, и ничего, 50% бездомными не были. И только благодаря той застройке в Киев/Одессу едут туристы и у городов существует свое лицо, пусть и со шрамами совковой и постсовковой застройки.
Вы что-то знаете о истории Киева? Люди в бараках жили, коммуналках, после которых хрущевки были просто люкс. Смешно вас читать.
Это называется: как сделать человеку очень хорошо? Сделайте ему очень плохо, а потом верните как было. Но с советскими людьми поступили куда хуже: довели до состояния скота, а потом дали конуру. Все счастливы. Костя до сих пор нарадоваться не может.
airmax78 написав:Ага, а если бы не Сталин - Украины бы не было, а если бы не Ленин - ходили бы в лаптях, были безграмотными и жгли лучину. Слава КПСС! Костя, центр Киева и Одессы застраивался без Хрущева, и ничего, 50% бездомными не были. И только благодаря той застройке в Киев/Одессу едут туристы и у городов существует свое лицо, пусть и со шрамами совковой и постсовковой застройки.
Вы что-то знаете о истории Киева? Люди в бараках жили, коммуналках, после которых хрущевки были просто люкс. Смешно вас читать.
Это называется: как сделать человеку очень хорошо? Сделайте ему очень плохо, а потом верните как было. Но с советскими людьми поступили куда хуже: довели до состояния скота, а потом дали конуру. Все счастливы. Костя до сих пор нарадоваться не может.
Что вы спрыгнули как обычно. Речь не о совке, а о конкретно хрущевках. Да и кто довёл? Советская власть снесла красивые дома и на их месте построила хрущевки?)