Додано: Сер 26 гру, 2018 10:36

Kostia написав: Что вы спрыгнули как обычно Речь не о совке, а о конкретно хрущевках. Да и кто довёл? Советская власть снесла красивые дома и на их месте построила хрущевки?)



та да, тока благодаря советской власти были построены хрущи, днепрогэс и вотэтовсе

а то бы так и жили в особняках, доходных домах и хатах с садочками как дикари какие то та да, тока благодаря советской власти были построены хрущи, днепрогэс и вотэтовсеа то бы так и жили в особняках, доходных домах и хатах с садочками как дикари какие то

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.