Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Kostia написав:Вы что-то знаете о истории Киева? Люди в бараках жили, коммуналках, после которых хрущевки были просто люкс. Смешно вас читать.
Это называется: как сделать человеку очень хорошо? Сделайте ему очень плохо, а потом верните как было. Но с советскими людьми поступили куда хуже: довели до состояния скота, а потом дали конуру. Все счастливы. Костя до сих пор нарадоваться не может.
Что вы спрыгнули как обычно. Речь не о совке, а о конкретно хрущевках. Да и кто довёл? Советская власть снесла красивые дома и на их месте построила хрущевки?)
Советская власть +/- процветающую страну довела до состояния полной нищеты, поставила людей на грань выживания, когда удовлетворение элементарных потребностей стало счастьем. Отсюда и ваша нежная любовь к хрущам. Ведь хрущ - это лучше землянки. При этом вопрос о том, как люди в 20м веке оказались в землянках - никто не задает.
Kostia написав:Вано, ты ж вроде не мажор, тебе эта тема должна быть понятна. По поводу вброса про 30 этажей, это потолок фантазии?) сколько в цифрах я не знаю, но достаточно для того чтоб люди были обеспечены базой, жильём.
Так "база" где должна быть построена? И как и где потом делать красиво, если все будет в "базе"? И про 30 этажей это не фантазия, это суровая реальность, в которой вильнолюди типа Мхитаряна и Гарика ниже строить уже не могут, им же с СБУ рассчитываться еще
Kostia написав:Вано, ты ж вроде не мажор, тебе эта тема должна быть понятна. По поводу вброса про 30 этажей, это потолок фантазии?) сколько в цифрах я не знаю, но достаточно для того чтоб люди были обеспечены базой, жильём.
Так "база" где должна быть построена? И как и где потом делать красиво, если все будет в "базе"? И про 30 этажей это не фантазия, это суровая реальность, в которой вильнолюди типа Мхитаряна и Гарика ниже строить уже не могут, им же с СБУ рассчитываться еще
Так это ж типа "красивые" дома у таряна и гарика. Где построена? На свободных участках
airmax78 написав:[quote="4536848:Kostia" Вы что-то знаете о истории Киева? Люди в бараках жили, коммуналках, после которых хрущевки были просто люкс. Смешно вас читать.
Это называется: как сделать человеку очень хорошо? Сделайте ему очень плохо, а потом верните как было. Но с советскими людьми поступили куда хуже: довели до состояния скота, а потом дали конуру. Все счастливы. Костя до сих пор нарадоваться не может.[/quote Что вы спрыгнули как обычно. Речь не о совке, а о конкретно хрущевках. Да и кто довёл? Советская власть снесла красивые дома и на их месте построила хрущевки?)
Советская власть +/- процветающую страну довела до состояния полной нищеты, поставила людей на грань выживания, когда удовлетворение элементарных потребностей стало счастьем. Отсюда и ваша нежная любовь к хрущам. Ведь хрущ - это лучше землянки. При этом вопрос о том, как люди в 20м веке оказались в землянках - никто не задает.
В двух словах: сравните % городского населения в РИ на 1913 год и в СССР в 1960-е, например, или вообще на 1989. В общем, прикол в том, что активная урбанизация прошла как раз в 20 веке. Это как сейчас: в провинциях и селах жилья дофига, а в Киеве и т.д. живут с съёмных комнатах