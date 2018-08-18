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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 31083109311031113112>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1266
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
269
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
87
Раціональне планування та метраж
16%
197
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
238
Якість будівництва
16%
198
Всього голосів : 1266
Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 10:34

  airmax78 написав:Но с советскими людьми поступили куда хуже: довели до состояния скота, а потом дали конуру.


Одесса, 1960 год, посмотрите на внешний вид населения на трамвайной остановке, кирзачи, фуфайки.
Фото конечно знаковое.
https://uc.od.ua/content/documents/1197 ... 512285.jpg
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 10:35

  freeze написав:
  airmax78 написав:Но с советскими людьми поступили куда хуже: довели до состояния скота, а потом дали конуру.


Одесса, 1960 год, посмотрите на внешний вид населения на трамвайной остановке, кирзачи, фуфайки.
Фото конечно знаковое.
https://uc.od.ua/content/documents/1197 ... 512285.jpg

В Італії чи Німеччині народ жив тоді не набагато краще. Гримотеї з рожевоокулярних печер)))
Востаннє редагувалось Frant в Сер 26 гру, 2018 10:36, всього редагувалось 1 раз.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 10:36

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Kostia написав:Что вы спрыгнули как обычно Речь не о совке, а о конкретно хрущевках. Да и кто довёл? Советская власть снесла красивые дома и на их месте построила хрущевки?)


та да, тока благодаря советской власти были построены хрущи, днепрогэс и вотэтовсе
а то бы так и жили в особняках, доходных домах и хатах с садочками как дикари какие то
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 10:49

  freeze написав:
Одесса, 1960 год, посмотрите на внешний вид населения на трамвайной остановке, кирзачи, фуфайки.
Фото конечно знаковое.
https://uc.od.ua/content/documents/1197 ... 512285.jpg


Думаю это фото более старое. Во всяком случае такие трамваи выпускали с 1928 по 1941 год
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5_(% ... 0%BE%D0%BD)
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 10:54

  zzzzzz написав:
  freeze написав:
Одесса, 1960 год, посмотрите на внешний вид населения на трамвайной остановке, кирзачи, фуфайки.
Фото конечно знаковое.
https://uc.od.ua/content/documents/1197 ... 512285.jpg


Думаю это фото более старое. Во всяком случае такие трамваи выпускали с 1928 по 1941 год
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5_(% ... 0%BE%D0%BD)


https://uc.od.ua/news/urbanism/1197641
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 10:55

  Kostia написав:
  airmax78 написав:
  Kostia написав:Вы что-то знаете о истории Киева? Люди в бараках жили, коммуналках, после которых хрущевки были просто люкс. Смешно вас читать.

Это называется: как сделать человеку очень хорошо? Сделайте ему очень плохо, а потом верните как было. Но с советскими людьми поступили куда хуже: довели до состояния скота, а потом дали конуру. Все счастливы. Костя до сих пор нарадоваться не может.

Что вы спрыгнули как обычно. Речь не о совке, а о конкретно хрущевках. Да и кто довёл? Советская власть снесла красивые дома и на их месте построила хрущевки?)

Советская власть +/- процветающую страну довела до состояния полной нищеты, поставила людей на грань выживания, когда удовлетворение элементарных потребностей стало счастьем. Отсюда и ваша нежная любовь к хрущам. Ведь хрущ - это лучше землянки. При этом вопрос о том, как люди в 20м веке оказались в землянках - никто не задает.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 10:57

  Kostia написав:Вано, ты ж вроде не мажор, тебе эта тема должна быть понятна. По поводу вброса про 30 этажей, это потолок фантазии?) сколько в цифрах я не знаю, но достаточно для того чтоб люди были обеспечены базой, жильём.


Так "база" где должна быть построена? И как и где потом делать красиво, если все будет в "базе"? И про 30 этажей это не фантазия, это суровая реальность, в которой вильнолюди типа Мхитаряна и Гарика ниже строить уже не могут, им же с СБУ рассчитываться еще :mrgreen:
vano80
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 11:00

  vano80 написав:
  Kostia написав:Вано, ты ж вроде не мажор, тебе эта тема должна быть понятна. По поводу вброса про 30 этажей, это потолок фантазии?) сколько в цифрах я не знаю, но достаточно для того чтоб люди были обеспечены базой, жильём.


Так "база" где должна быть построена? И как и где потом делать красиво, если все будет в "базе"? И про 30 этажей это не фантазия, это суровая реальность, в которой вильнолюди типа Мхитаряна и Гарика ниже строить уже не могут, им же с СБУ рассчитываться еще :mrgreen:

Так это ж типа "красивые" дома у таряна и гарика.
Где построена? На свободных участках
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 11:01

  airmax78 написав:
  Kostia написав:
  airmax78 написав:[quote="4536848:Kostia"
Вы что-то знаете о истории Киева? Люди в бараках жили, коммуналках, после которых хрущевки были просто люкс. Смешно вас читать.

Это называется: как сделать человеку очень хорошо? Сделайте ему очень плохо, а потом верните как было. Но с советскими людьми поступили куда хуже: довели до состояния скота, а потом дали конуру. Все счастливы. Костя до сих пор нарадоваться не может.[/quote
Что вы спрыгнули как обычно. Речь не о совке, а о конкретно хрущевках. Да и кто довёл? Советская власть снесла красивые дома и на их месте построила хрущевки?)

Советская власть +/- процветающую страну довела до состояния полной нищеты, поставила людей на грань выживания, когда удовлетворение элементарных потребностей стало счастьем. Отсюда и ваша нежная любовь к хрущам. Ведь хрущ - это лучше землянки. При этом вопрос о том, как люди в 20м веке оказались в землянках - никто не задает.

В двух словах: сравните % городского населения в РИ на 1913 год и в СССР в 1960-е, например, или вообще на 1989. В общем, прикол в том, что активная урбанизация прошла как раз в 20 веке. Это как сейчас: в провинциях и селах жилья дофига, а в Киеве и т.д. живут с съёмных комнатах ;)
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 11:03

  freeze написав:
  airmax78 написав:Но с советскими людьми поступили куда хуже: довели до состояния скота, а потом дали конуру.


Одесса, 1960 год, посмотрите на внешний вид населения на трамвайной остановке, кирзачи, фуфайки.
Фото конечно знаковое.
https://uc.od.ua/content/documents/1197 ... 512285.jpg

Фото, конечно, доставляет: страна-лагерь.
airmax78
 
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