Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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airmax78 написав:Это называется: как сделать человеку очень хорошо? Сделайте ему очень плохо, а потом верните как было. Но с советскими людьми поступили куда хуже: довели до состояния скота, а потом дали конуру. Все счастливы. Костя до сих пор нарадоваться не может.
Что вы спрыгнули как обычно. Речь не о совке, а о конкретно хрущевках. Да и кто довёл? Советская власть снесла красивые дома и на их месте построила хрущевки?)
Советская власть +/- процветающую страну довела до состояния полной нищеты, поставила людей на грань выживания, когда удовлетворение элементарных потребностей стало счастьем. Отсюда и ваша нежная любовь к хрущам. Ведь хрущ - это лучше землянки. При этом вопрос о том, как люди в 20м веке оказались в землянках - никто не задает.
Советская власть из отстающей страны сделала передовую, к сожалению, было много жертв. Но речь не об этом,а о хрущах. Я считаю что правильно что людей из коммуналлок и бараков расселили в хрущи и они так считают. Вы считаете что нужно было построить красивые дома. Они как минимум дороже в 2 раза обошлись. Куда девать остальные 50%? Попробуйте хоть раз ответить на вопрос вместо прыжков вбок
Kostia написав:Что вы спрыгнули как обычно. Речь не о совке, а о конкретно хрущевках. Да и кто довёл? Советская власть снесла красивые дома и на их месте построила хрущевки?)
Советская власть +/- процветающую страну довела до состояния полной нищеты, поставила людей на грань выживания, когда удовлетворение элементарных потребностей стало счастьем. Отсюда и ваша нежная любовь к хрущам. Ведь хрущ - это лучше землянки. При этом вопрос о том, как люди в 20м веке оказались в землянках - никто не задает.
В двух словах: сравните % городского населения в РИ на 1913 год и в СССР в 1960-е, например, или вообще на 1989. В общем, прикол в том, что активная урбанизация прошла как раз в 20 веке. Это как сейчас: в провинциях и селах жилья дофига, а в Киеве и т.д. живут с съёмных комнатах
В РИ в 1913м году голод и коллективизацию в селе никто не устраивал и за трудодни там люди не работали. И как-то в соседних странах урбанизация обошлась и без братских могил и без бараков.
Kostia написав:Что вы спрыгнули как обычно. Речь не о совке, а о конкретно хрущевках. Да и кто довёл? Советская власть снесла красивые дома и на их месте построила хрущевки?)
Советская власть +/- процветающую страну довела до состояния полной нищеты, поставила людей на грань выживания, когда удовлетворение элементарных потребностей стало счастьем. Отсюда и ваша нежная любовь к хрущам. Ведь хрущ - это лучше землянки. При этом вопрос о том, как люди в 20м веке оказались в землянках - никто не задает.
Советская власть из отстающей страны сделала передовую, к сожалению, было много жертв. Но речь не об этом,а о хрущах. Я считаю что правильно что людей из коммуналлок и бараков расселили в хрущи и они так считают. Вы считаете что нужно было построить красивые дома. Они как минимум дороже в 2 раза обошлись. Куда девать остальные 50%? Попробуйте хоть раз ответить на вопрос вместо прыжков вбок
Костя, вы до сих пор живете заложенной совком парадигмой выживания. "Не до жиру - быть бы живу". Пусть г0вно - зато свое. Мне пофиг куда девать 50% - совок создал эту ситуацию, совок ее и пытался разрулить. В итоге ни хрена не получилось. Только города изуродовали. Совок накрылся в 1991. А вы продолжаете под теми же лозунгами оправдывать неосовок, хотя у сегодняшнего "совка" в строительстве совершенно другие движущие силы: жадность застройщиков/городских властей и глупость людей. PS Передовые страны не разваливаются и в них не бывает дефицита туалетной бумаги (и вообще всего).
airmax78 написав:Советская власть +/- процветающую страну довела до состояния полной нищеты, поставила людей на грань выживания, когда удовлетворение элементарных потребностей стало счастьем. Отсюда и ваша нежная любовь к хрущам. Ведь хрущ - это лучше землянки. При этом вопрос о том, как люди в 20м веке оказались в землянках - никто не задает.
Советская власть из отстающей страны сделала передовую, к сожалению, было много жертв. Но речь не об этом,а о хрущах. Я считаю что правильно что людей из коммуналлок и бараков расселили в хрущи и они так считают. Вы считаете что нужно было построить красивые дома. Они как минимум дороже в 2 раза обошлись. Куда девать остальные 50%? Попробуйте хоть раз ответить на вопрос вместо прыжков вбок
Костя, вы до сих пор живете заложенной совком парадигмой выживания. "Не до жиру - быть бы живу". Пусть г0вно - зато свое. Мне пофиг куда девать 50% - совок создал эту ситуацию, совок ее и пытался разрулить. В итоге ни хрена не получилось. Только города изуродовали. Совок накрылся в 1991. А вы продолжаете под теми же лозунгами оправдывать неосовок, хотя у сегодняшнего "совка" в строительстве совершенно другие движущие силы: жадность застройщиков/городских властей и глупость людей.
Глупость людей заключается в том что "мне пофиг куда девать 50%". Вполне вероятно что вы или кто-то из ваших близких были бы в тех 50%. Но пока вам везёт больше других, вы и рассуждает с умным видом. Были бы в бараке, посмотрел бы я как бы вы рассуждали. А нормальный подход в вопросе жилья, это предоставление минимальных условий для всех, а только потом забота о ранимых взглядах эстетов. И поверьте, жить в городе с красивыми домами и фавеллами вам было бы намного менее комфортно.
airmax78 написав:Костя, вы до сих пор живете заложенной совком парадигмой выживания. "Не до жиру - быть бы живу". Пусть г0вно - зато свое. Мне пофиг куда девать 50% - совок создал эту ситуацию, совок ее и пытался разрулить. В итоге ни хрена не получилось. Только города изуродовали. Совок накрылся в 1991. А вы продолжаете под теми же лозунгами оправдывать неосовок, хотя у сегодняшнего "совка" в строительстве совершенно другие движущие силы: жадность застройщиков/городских властей и глупость людей. PS Передовые страны не разваливаются и в них не бывает дефицита туалетной бумаги (и вообще всего).
Макс, а можно примеры "красивой" мировой массовой застройки 50-х годов? Мне кажется, слово "красивый" надо просто убрать из разговора. Сейчас достаточно технологий и возможности НЕ строить серийных ур**. Кстати. На Черниговской еще стоит старый домик, построенный вроде еще немцами пленными. Понятно когда это было. Так меня всегда на этих домах удивляла лепнина. Хотя казалось бы, кому она тогда была нужна?
airmax78 написав:[quote="4536860:Kostia" Что вы спрыгнули как обычно. Речь не о совке, а о конкретно хрущевках. Да и кто довёл? Советская власть снесла красивые дома и на их месте построила хрущевки?)[/quote Советская власть +/- процветающую страну довела до состояния полной нищеты, поставила людей на грань выживания, когда удовлетворение элементарных потребностей стало счастьем. Отсюда и ваша нежная любовь к хрущам. Ведь хрущ - это лучше землянки. При этом вопрос о том, как люди в 20м веке оказались в землянках - никто не задает.
В двух словах: сравните % городского населения в РИ на 1913 год и в СССР в 1960-е, например, или вообще на 1989. В общем, прикол в том, что активная урбанизация прошла как раз в 20 веке. Это как сейчас: в провинциях и селах жилья дофига, а в Киеве и т.д. живут с съёмных комнатах
В РИ в 1913м году голод и коллективизацию в селе никто не устраивал и за трудодни там люди не работали. И как-то в соседних странах урбанизация обошлась и без братских могил и без бараков.
Я не про голод и расстрелы, а про массовый понаех ненужных (в таком кол-ве на тот момент) в селе людей в города. Про урбанизацию в других странах и их бараки - читайте "социально острый" худлит второй половины 19 века, для Великобритании - ещё раньше
Рыба-сом написав:В двух словах: сравните % городского населения в РИ на 1913 год и в СССР в 1960-е, например, или вообще на 1989. В общем, прикол в том, что активная урбанизация прошла как раз в 20 веке. Это как сейчас: в провинциях и селах жилья дофига, а в Киеве и т.д. живут с съёмных комнатах
Если раскрутить этот вопрос дальше (взглянуть на возрастную картинку населения Киева), становится понятными причины роста недвижимости 2001-2008 годов. Продлится ли урбанизация в дальнейшем? Производство в черте города Киева потеряло смысл. А абсолютное большинство городов урбанизировалось под соусом взрывного роста промышленных центров.
Рыба-сом написав:В двух словах: сравните % городского населения в РИ на 1913 год и в СССР в 1960-е, например, или вообще на 1989. В общем, прикол в том, что активная урбанизация прошла как раз в 20 веке. Это как сейчас: в провинциях и селах жилья дофига, а в Киеве и т.д. живут с съёмных комнатах
Если раскрутить этот вопрос дальше (взглянуть на возрастную картинку населения Киева), становится понятными причины роста недвижимости 2001-2008 годов. Продлится ли урбанизация в дальнейшем? Производство в черте города Киева потеряло смысл. А абсолютное большинство городов урбанизировалось под соусом взрывного роста промышленных центров.
В том-то и дело. Вот это вот костино "жильедлявсехикаждого" оно уже не актуально. Надо прежде всего создавать комфортную для проживания городскую среду, а внешний вид зданий, этажность - это неотъемлемая часть комфорта. Для меня, как бы ни было удобно жить на ПОХе (хотя я в это не верю), само пребывание там физически неприятно. То же самое касается любого спальника. Почему народ покупает ФТ, КТ, Варшавские и т.п. за дурные (как для такого локейшена и уровня домов) деньги? В том числе и потому что это новая концепция жизни. Когда ты не видишь из окна всей этой совковой застройки. Люди сознательно или подсознательно бегут от животворящих хрущей, БПСов, чешек и прочего гуано на окраину города.