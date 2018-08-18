Додано: Сер 26 гру, 2018 11:58

airmax78 написав: Почему народ покупает ФТ, КТ, Варшавские и т.п. за дурные (как для такого локейшена и уровня домов) деньги? Почему народ покупает ФТ, КТ, Варшавские и т.п. за дурные (как для такого локейшена и уровня домов) деньги?

внешний вид зданий, этажность - это неотъемлемая часть комфорта

vs????Вы Варшавский видели? Это ж бацилла ПОХа не Венике: по 25 этажей преимущественно + плотность в лучших традициях Нео-Позняков. Внешний вид в стиле "когда советские НИИ 1970-х были молодыми".ЗЫ Про "бешенные деньги": большие метражи там по цене на уровне окрестного совкошлака. Да и то держится на энтузиазме о метро к 2023 или хз какому году.ЗЫ По поводу "не видишь из окна": и в КТ, и в ФК, и тем паче в Варшавском вид (если не на соседскую стену) аккурат на эту совкозастройку. Особенно в КТ контраст типо зомби-апокалипсис. Сильпо на Межевой и обстановочка вокруг - тоже та ещё канхфэта.ЗЗЫ В свете своей стройной теории, объясните цены ПА900-1000 на ободранный совкошлак 1970-х на Оболони.