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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3109311031113112

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1266
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
269
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
87
Раціональне планування та метраж
16%
197
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
238
Якість будівництва
16%
198
Всього голосів : 1266
Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 11:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Почему народ покупает ФТ, КТ, Варшавские и т.п. за дурные (как для такого локейшена и уровня домов) деньги?

vs
внешний вид зданий, этажность - это неотъемлемая часть комфорта

????
Вы Варшавский видели? Это ж бацилла ПОХа не Венике: по 25 этажей преимущественно + плотность в лучших традициях Нео-Позняков. Внешний вид в стиле "когда советские НИИ 1970-х были молодыми".
ЗЫ Про "бешенные деньги": большие метражи там по цене на уровне окрестного совкошлака. Да и то держится на энтузиазме о метро к 2023 или хз какому году.
ЗЫ По поводу "не видишь из окна": и в КТ, и в ФК, и тем паче в Варшавском вид (если не на соседскую стену) аккурат на эту совкозастройку. Особенно в КТ контраст типо зомби-апокалипсис. Сильпо на Межевой и обстановочка вокруг - тоже та ещё канхфэта.
ЗЗЫ В свете своей стройной теории, объясните цены ПА900-1000 на ободранный совкошлак 1970-х на Оболони.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 12:01

  vano80 написав:
  airmax78 написав:Костя, вы до сих пор живете заложенной совком парадигмой выживания. "Не до жиру - быть бы живу". Пусть г0вно - зато свое. Мне пофиг куда девать 50% - совок создал эту ситуацию, совок ее и пытался разрулить. В итоге ни хрена не получилось. Только города изуродовали. Совок накрылся в 1991. А вы продолжаете под теми же лозунгами оправдывать неосовок, хотя у сегодняшнего "совка" в строительстве совершенно другие движущие силы: жадность застройщиков/городских властей и глупость людей.
PS Передовые страны не разваливаются и в них не бывает дефицита туалетной бумаги (и вообще всего).


Макс, а можно примеры "красивой" мировой массовой застройки 50-х годов? Мне кажется, слово "красивый" надо просто убрать из разговора. Сейчас достаточно технологий и возможности НЕ строить серийных ур**.
Кстати. На Черниговской еще стоит старый домик, построенный вроде еще немцами пленными. Понятно когда это было. Так меня всегда на этих домах удивляла лепнина. Хотя казалось бы, кому она тогда была нужна?

Пример того, как должны были застраиваться города. Примеры прямо в Киеве - не надо далеко ходить: http://www.archdesignfoto.com/dom-vrach ... -foto.html
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 12:05

  Рыба-сом написав:
  airmax78 написав:Почему народ покупает ФТ, КТ, Варшавские и т.п. за дурные (как для такого локейшена и уровня домов) деньги?

vs
внешний вид зданий, этажность - это неотъемлемая часть комфорта

????
Вы Варшавский видели? Это ж бацилла ПОХа не Венике: по 25 этажей преимущественно + плотность в лучших традициях Нео-Позняков. Внешний вид в стиле "когда советские НИИ 1970-х были молодыми".
ЗЫ Про "бешенные деньги": большие метражи там по цене на уровне окрестного совкошлака. Да и то держится на энтузиазме о метро к 2023 или хз какому году.
ЗЫ По поводу "не видишь из окна": и в КТ, и в ФК, и тем паче в Варшавском вид (если не на соседскую стену) аккурат на эту совкозастройку. Особенно в КТ контраст типо зомби-апокалипсис. Сильпо на Межевой и обстановочка вокруг - тоже та ещё канхфэта.
ЗЗЫ В свете своей стройной теории, объясните цены ПА900-1000 на ободранный совкошлак 1970-х на Оболони.

Первая очередь Варшавского была разноэтажной. Я не говорю, что это идеальные ЖК. Идеальным для меня является .......й (правильно, он самый). Но это были первые шаги в направлении от бесчеловечных муравейников Оркады, КГС и УКБ (или кто там это УГ еще строит), в сторону чего-то более похожего на дома для людей.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 12:06

  airmax78 написав:
  vano80 написав:
  airmax78 написав:Костя, вы до сих пор живете заложенной совком парадигмой выживания. "Не до жиру - быть бы живу". Пусть г0вно - зато свое. Мне пофиг куда девать 50% - совок создал эту ситуацию, совок ее и пытался разрулить. В итоге ни хрена не получилось. Только города изуродовали. Совок накрылся в 1991. А вы продолжаете под теми же лозунгами оправдывать неосовок, хотя у сегодняшнего "совка" в строительстве совершенно другие движущие силы: жадность застройщиков/городских властей и глупость людей.
PS Передовые страны не разваливаются и в них не бывает дефицита туалетной бумаги (и вообще всего).


Макс, а можно примеры "красивой" мировой массовой застройки 50-х годов? Мне кажется, слово "красивый" надо просто убрать из разговора. Сейчас достаточно технологий и возможности НЕ строить серийных ур**.
Кстати. На Черниговской еще стоит старый домик, построенный вроде еще немцами пленными. Понятно когда это было. Так меня всегда на этих домах удивляла лепнина. Хотя казалось бы, кому она тогда была нужна?

Пример того, как должны были застраиваться города. Примеры прямо в Киеве - не надо далеко ходить: http://www.archdesignfoto.com/dom-vrach ... -foto.html

Это "тетрисы" своего времени ;)
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 12:09

  Рыба-сом написав:
  airmax78 написав:Пример того, как должны были застраиваться города. Примеры прямо в Киеве - не надо далеко ходить: http://www.archdesignfoto.com/dom-vrach ... -foto.html

Это "тетрисы" своего времени ;)

До сих пор в цене, кстати. А кто-то тут рассказыает, что через 10 лет МОПы Тетриса поблекнут и он будет по +/- цене соседних домов.
airmax78
 
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  #<1 ... 3109311031113112
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