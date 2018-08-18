airmax78 написав:

[quote="4536980:Рыба-сом"Вы Варшавский видели? Это ж бацилла ПОХа не Венике: по 25 этажей преимущественно + плотность в лучших традициях Нео-Позняков. Внешний вид в стиле "когда советские НИИ 1970-х были молодыми".ЗЫ Про "бешенные деньги": большие метражи там по цене на уровне окрестного совкошлака. Да и то держится на энтузиазме о метро к 2023 или хз какому году.ЗЫ По поводу "не видишь из окна": и в КТ, и в ФК, и тем паче в Варшавском вид (если не на соседскую стену) аккурат на эту совкозастройку. Особенно в КТ контраст типо зомби-апокалипсис. Сильпо на Межевой и обстановочка вокруг - тоже та ещё канхфэта.ЗЗЫ В свете своей стройной теории, объясните цены ПА900-1000 на ободранный совкошлак 1970-х на Оболони.[/quoteПервая очередь Варшавского была разноэтажной. Я не говорю, что это идеальные ЖК. Идеальным для меня является .......й (правильно, он самый). Но это были первые шаги в направлении от бесчеловечных муравейников Оркады, КГС и УКБ (или кто там это УГ еще строит), в сторону чего-то более похожего на дома для людей.