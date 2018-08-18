Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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airmax78 написав:[quote="4536980:Рыба-сом" Вы Варшавский видели? Это ж бацилла ПОХа не Венике: по 25 этажей преимущественно + плотность в лучших традициях Нео-Позняков. Внешний вид в стиле "когда советские НИИ 1970-х были молодыми". ЗЫ Про "бешенные деньги": большие метражи там по цене на уровне окрестного совкошлака. Да и то держится на энтузиазме о метро к 2023 или хз какому году. ЗЫ По поводу "не видишь из окна": и в КТ, и в ФК, и тем паче в Варшавском вид (если не на соседскую стену) аккурат на эту совкозастройку. Особенно в КТ контраст типо зомби-апокалипсис. Сильпо на Межевой и обстановочка вокруг - тоже та ещё канхфэта. ЗЗЫ В свете своей стройной теории, объясните цены ПА900-1000 на ободранный совкошлак 1970-х на Оболони.[/quote Первая очередь Варшавского была разноэтажной. Я не говорю, что это идеальные ЖК. Идеальным для меня является .......й (правильно, он самый). Но это были первые шаги в направлении от бесчеловечных муравейников Оркады, КГС и УКБ (или кто там это УГ еще строит), в сторону чего-то более похожего на дома для людей.
Ну и фиг на ту разноэтажность, если плотность угнетает?
Угнетает плотность в Мордоре, плотность в стенах и свечках Оркады. Здесь, линия горизонта ломаная. Это уже как-то оживляет пейзаж. Угнетают параллельные стены домов советской/постсоветской застройки. Квартальная застройка - не угнетает. Точечная застройка по индивидуальным проектам - не угнетает (конечно, если там с этажностью без фанатизма).
Это если Вы на 25 этаже, то у Вас есть линия горизонта, а так...
ЗЫ Это ещё на заднем плане поздних непостроенных очередей нет ЗЗЫ Не понял, где там "квартальная застройка"? То, что мега-дома по периметру мини-дворика расположены? Дык, это и в позднем совкошлаке практиковалось
airmax78 написав:Мне сложно сказать. Я не знаю кто это покупает. Я для себя даже в теории не рассматривал.
В воскресенье, когда шел снег, мы прошлись от Малиновского до Минской внутри "квартала". Справа школа со стадионом, слева метрах в 30 9 этажный дом. И широкая аллея. Тихо, спокойно, ничего не давит своей высотой, нет припаркованных на каждом метре. Ужас. Для желающих увидеть разницу за час пешой прогулки. Дарница, Ялтинская - кварталы хрущовок, прямые открытые линии, ХШ - поздний совок с внутренними дворами-проездами. И рядом Драгоманова - узкие тротуары, масса авто, 25 этажей на расстоянии протянутой руки.
airmax78 написав:Мне сложно сказать. Я не знаю кто это покупает. Я для себя даже в теории не рассматривал.
В воскресенье, когда шел снег, мы прошлись от Малиновского до Минской внутри "квартала". Справа школа со стадионом, слева метрах в 30 9 этажный дом. И широкая аллея. Тихо, спокойно, ничего не давит своей высотой, нет припаркованных на каждом метре. Ужас. Для желающих увидеть разницу за час пешой прогулки. Дарница, Ялтинская - кварталы хрущовок, прямые открытые линии, ХШ - поздний совок с внутренними дворами-проездами. И рядом Драгоманова - узкие тротуары, масса авто, 25 этажей на расстоянии протянутой руки.
Эйр топит за сегмент, который для себя никогда не рассматривал и жить там не собирается. "Поквартальная", блин, "застройка" - дык, и в Куренёвском чудище ака Навигатор тоже типо стены замыкают двор - канхвэта? ЗЫ Варшавский, Кристер (кстати, народ разгрёб, а что там с фасадом/МОПами?), гетто на горе за роддомом народ в 2015-2016 массово брал - внимание! - в первую очередь из-за цены метра ниже окрестного совкошлака. А Эйр нам такую стройную теорию про "эстетику" закрутил
airmax78 написав:В том-то и дело. Вот это вот костино "жильедлявсехикаждого" оно уже не актуально. Надо прежде всего создавать комфортную для проживания городскую среду, а внешний вид зданий, этажность - это неотъемлемая часть комфорта. Для меня, как бы ни было удобно жить на ПОХе (хотя я в это не верю), само пребывание там физически неприятно. То же самое касается любого спальника. Почему народ покупает ФТ, КТ, Варшавские и т.п. за дурные (как для такого локейшена и уровня домов) деньги? В том числе и потому что это новая концепция жизни. Когда ты не видишь из окна всей этой совковой застройки. Люди сознательно или подсознательно бегут от животворящих хрущей, БПСов, чешек и прочего гуано на окраину города.
В экономе и т.н. комфорт классе в первую очередь расходятся этажи с 2 по 12. Высокие идут со скрипом, даже если с высоких открывается отдаленный вид на Днепр. КТ и ФТ, Республика... популярны как раз из за низкой этажности. Есть конечно и любители по выше, но доминирующие настроения я назвал.