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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3111311231133114

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1266
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
269
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
87
Раціональне планування та метраж
16%
197
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
238
Якість будівництва
16%
198
Всього голосів : 1266
Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 13:02

  airmax78 написав:Два фото
1. Одесса, остановка трамвая 14я станция БФ, 1918 год:Зображення

2. Одесса, остановка того же трамвая 16я станция БФ, 1960 год:
Зображення

Советская власть, спасибо за хрущи.

Остановка намного лучше в 60. А если вы про девушку так это все равно что сейчас с инстаграма взять телочку красивую сфоткать и сравнить с рабочими
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 13:04

  Рыба-сом написав:Уважаемые эксперты, просветите: какие выгоды продавану от согласия на "эксклюзив"?


Не считаю себя прям экспертом, но продавану выгоды никакой вообще. Выгода только рылу что только он будет продавать и только ему будет комиссия)))
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 13:07

  Жека79 написав:
  Рыба-сом написав:Уважаемые эксперты, просветите: какие выгоды продавану от согласия на "эксклюзив"?


Не считаю себя прям экспертом, но продавану выгоды никакой вообще. Выгода только рылу что только он будет продавать и только ему будет комиссия)))

При одинаковой цене, без рыла уходит в разы быстрее.
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 13:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Заселяется дом от дбк
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 13:13

  Kostia написав:
  airmax78 написав:Два фото
1. Одесса, остановка трамвая 14я станция БФ, 1918 год:
2. Одесса, остановка того же трамвая 16я станция БФ, 1960 год:

Советская власть, спасибо за хрущи.

Остановка намного лучше в 60. А если вы про девушку так это все равно что сейчас с инстаграма взять телочку красивую сфоткать и сравнить с рабочими

Качество импортной фотопленки намного лучше в 1960м. На 16й БФ не было заводов. Это одесситы в своей повседневной одежде.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 13:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:В Украине в следующем году цены вырастут всего на 7,4%. Во всяком случае, такие цифры заложены в официальном прогнозе, который отобразили в принятом бюджете на 2019 год.
https://news.finance.ua/ru/news/-/43990 ... nfografika


Многострадальный мост на Шулявке в Киеве планируют полностью перекрыть весной 2019 года. Тогда же начнут демонтаж конструкции.
Об этом в интервью http://www.44.ua рассказал заместитель главы Киевской городской госадминистрации Дмитрий Давтян.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 13:16

  airmax78 написав:
  Kostia написав:
  airmax78 написав:Два фото
1. Одесса, остановка трамвая 14я станция БФ, 1918 год:
2. Одесса, остановка того же трамвая 16я станция БФ, 1960 год:

Советская власть, спасибо за хрущи.

Остановка намного лучше в 60. А если вы про девушку так это все равно что сейчас с инстаграма взять телочку красивую сфоткать и сравнить с рабочими

Качество импортной фотопленки намного лучше в 1960м. На 16й БФ не было заводов. Это одесситы в своей повседневной одежде.

Может они едут на завод? Может это нормальная одежда для того времени и того соц слоя который на фото?
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 13:30

  Serg-ik написав:
  Рыба-сом написав:гетто на горе за роддомом народ в 2015-2016 массово брал - внимание! - в первую очередь из-за цены метра

Имеете в виду Новомостицкий от Укрбуда?

Безымянный выше за ним на горке от КГС.
Новомостицкий по темпам строительства и близости к Мостицкому коллектору приближается к лучшим бриллиантам Войцеховского
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 13:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Жека79, UA
Спасибо за ответы. Где-то так себе и представлял.
Не могу понять только, чего продаваны на это подписываются? По неопытности?
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 13:39

  Kostia написав:
  airmax78 написав:
  Kostia написав:Остановка намного лучше в 60. А если вы про девушку так это все равно что сейчас с инстаграма взять телочку красивую сфоткать и сравнить с рабочими

Качество импортной фотопленки намного лучше в 1960м. На 16й БФ не было заводов. Это одесситы в своей повседневной одежде.

Может они едут на завод? Может это нормальная одежда для того времени и того соц слоя который на фото?

Конечно нормальная. На зоне ватник и кирзачи - самое оно. Кирзачи - это даже лакшери. В такой ситуации и хрущ пределом мечтаний становится.
airmax78
 
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