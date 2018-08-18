Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 26 гру, 2018 13:02
airmax78 написав:
Два фото
1. Одесса, остановка трамвая 14я станция БФ, 1918 год:
2. Одесса, остановка того же трамвая 16я станция БФ, 1960 год:
Советская власть, спасибо за хрущи.
Остановка намного лучше в 60. А если вы про девушку так это все равно что сейчас с инстаграма взять телочку красивую сфоткать и сравнить с рабочими
Kostia
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Додано: Сер 26 гру, 2018 13:04
Рыба-сом написав:
Уважаемые эксперты, просветите: какие выгоды продавану от согласия на "эксклюзив"?
Не считаю себя прям экспертом, но продавану выгоды никакой вообще. Выгода только рылу что только он будет продавать и только ему будет комиссия)))
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
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Жека79
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Додано: Сер 26 гру, 2018 13:07
Жека79 написав: Рыба-сом написав:
Уважаемые эксперты, просветите: какие выгоды продавану от согласия на "эксклюзив"?
Не считаю себя прям экспертом, но продавану выгоды никакой вообще. Выгода только рылу что только он будет продавать и только ему будет комиссия)))
При одинаковой цене, без рыла уходит в разы быстрее.
UA
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Додано: Сер 26 гру, 2018 13:11
Заселяется дом от дбк
Kostia
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Додано: Сер 26 гру, 2018 13:13
Kostia написав: airmax78 написав:
Два фото
1. Одесса, остановка трамвая 14я станция БФ, 1918 год:
2. Одесса, остановка того же трамвая 16я станция БФ, 1960 год:
Советская власть, спасибо за хрущи.
Остановка намного лучше в 60. А если вы про девушку так это все равно что сейчас с инстаграма взять телочку красивую сфоткать и сравнить с рабочими
Качество импортной фотопленки намного лучше в 1960м. На 16й БФ не было заводов. Это одесситы в своей повседневной одежде.
airmax78
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Додано: Сер 26 гру, 2018 13:14
kingkongovets написав:
В Украине в следующем году цены вырастут всего на 7,4%. Во всяком случае, такие цифры заложены в официальном прогнозе, который отобразили в принятом бюджете на 2019 год.
https://news.finance.ua/ru/news/-/43990
... nfografika
Многострадальный мост на Шулявке в Киеве планируют полностью перекрыть весной 2019 года. Тогда же начнут демонтаж конструкции.
Об этом в интервью
http://www.44.ua
рассказал заместитель главы Киевской городской госадминистрации Дмитрий Давтян.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Додано: Сер 26 гру, 2018 13:16
airmax78 написав: Kostia написав: airmax78 написав:
Два фото
1. Одесса, остановка трамвая 14я станция БФ, 1918 год:
2. Одесса, остановка того же трамвая 16я станция БФ, 1960 год:
Советская власть, спасибо за хрущи.
Остановка намного лучше в 60. А если вы про девушку так это все равно что сейчас с инстаграма взять телочку красивую сфоткать и сравнить с рабочими
Качество импортной фотопленки намного лучше в 1960м. На 16й БФ не было заводов. Это одесситы в своей повседневной одежде.
Может они едут на завод? Может это нормальная одежда для того времени и того соц слоя который на фото?
Kostia
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Додано: Сер 26 гру, 2018 13:30
Serg-ik написав: Рыба-сом написав:
гетто на горе за роддомом народ в 2015-2016 массово брал - внимание! - в первую очередь из-за цены метра
Имеете в виду Новомостицкий от Укрбуда?
Безымянный выше за ним на горке от КГС.
Новомостицкий по темпам строительства и близости к Мостицкому коллектору приближается к лучшим бриллиантам Войцеховского
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Додано: Сер 26 гру, 2018 13:34
Жека79, UA Спасибо за ответы. Где-то так себе и представлял. Не могу понять только, чего продаваны на это подписываются? По неопытности?
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Додано: Сер 26 гру, 2018 13:39
Kostia написав: airmax78 написав: Kostia написав:
Остановка намного лучше в 60. А если вы про девушку так это все равно что сейчас с инстаграма взять телочку красивую сфоткать и сравнить с рабочими
Качество импортной фотопленки намного лучше в 1960м. На 16й БФ не было заводов. Это одесситы в своей повседневной одежде.
Может они едут на завод? Может это нормальная одежда для того времени и того соц слоя который на фото?
Конечно нормальная. На зоне ватник и кирзачи - самое оно. Кирзачи - это даже лакшери. В такой ситуации и хрущ пределом мечтаний становится.
airmax78
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