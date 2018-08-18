Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:В Украине в следующем году цены вырастут всего на 7,4%. Во всяком случае, такие цифры заложены в официальном прогнозе, который отобразили в принятом бюджете на 2019 год. https://news.finance.ua/ru/news/-/43990 ... nfografika
Многострадальный мост на Шулявке в Киеве планируют полностью перекрыть весной 2019 года. Тогда же начнут демонтаж конструкции. Об этом в интервью http://www.44.ua рассказал заместитель главы Киевской городской госадминистрации Дмитрий Давтян.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
kingkongovets написав:В Украине в следующем году цены вырастут всего на 7,4%. Во всяком случае, такие цифры заложены в официальном прогнозе, который отобразили в принятом бюджете на 2019 год. https://news.finance.ua/ru/news/-/43990 ... nfografika
Многострадальный мост на Шулявке в Киеве планируют полностью перекрыть весной 2019 года. Тогда же начнут демонтаж конструкции. Об этом в интервью http://www.44.ua рассказал заместитель главы Киевской городской госадминистрации Дмитрий Давтян.
С августа 2018 уже переносили на январь 2019. Теперь переносят на весну (ждут выборов).