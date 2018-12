Додано: Сер 26 гру, 2018 14:14

Рыба-сом написав: Жека79, ну а чем они завлекают? Че-то никак не могу понять суть этой "супер-услуги".



тем, шо пересичный при любой возможности старается отключить мозг и переложить ответственность на кого то другого тем, шо пересичный при любой возможности старается отключить мозг и переложить ответственность на кого то другого

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.