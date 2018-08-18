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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3113311431153116>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1266
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
269
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
87
Раціональне планування та метраж
16%
197
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
238
Якість будівництва
16%
198
Всього голосів : 1266
Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 14:27

  kingkongovets написав:
Рыба-сом написав:Жека79, ну а чем они завлекают? Че-то никак не могу понять суть этой "супер-услуги".


тем, шо пересичный при любой возможности старается отключить мозг и переложить ответственность на кого то другого


А еще действует принцип сарафанного радио , когда одна знакомая, посоветовала другой знакомой, очень-очень хорошего рыла.

Единственный эксклюзив можно обосновать когда идет разъезд в ограниченные сроки, когда нужно продать одну большую квартиру и купить две маленькие в ограниченные сроки.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 14:30

  Рыба-сом написав:Жека79, ну а чем они завлекают? Че-то никак не могу понять суть этой "супер-услуги".


травят какую то бурду что типа они будут вкладывать деньги в рекламу, рекламировать и заниматься продажей вашего объекта, тратить время, а когда им говоришь ну так занимайтесь--если продадите или найдете клиента то и будет вам комиссия-причем тут эксклюзив--то сразу же запал пропадает.
У моей знакомой был опыт--она по неопытности подписала договор, но брокер вообще ее квартирой не занимался--раз в месяц позванивал и только спрашивал сколько она готова еще уступить по цене. За 3 месяца привел аж 2 клиента на просмотр. Потом чисто случайно ее знакомая узнала что она продает квартиру и купила у нее. После очередного звонка брокера сколько она готова еще скинуть по цене--она ответила что продала квартиру знакомой. И тут до этого вежливый и молчаливый брокер поднял такой вой что она говорит подофигела :mrgreen: . Сразу же приехал и начал требовать комиссию :mrgreen: и махать этой бумажкой что подаст на нее в суд и начал ей угрожать. Вобщем она дала номер этого брокера своему приятелю и брокер ее больше не беспокоил.
Если уж так печет подписать эксклюзив--прописывайте четко сроки--например месяц(если продажа не горящая и можете ждать) --если брокер за месяц не справился--идет в сад. Нефиг подписываться на вечные эксклюзивы.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 14:31

  zzzzzz написав:
  kingkongovets написав:
Рыба-сом написав:Жека79, ну а чем они завлекают? Че-то никак не могу понять суть этой "супер-услуги".


тем, шо пересичный при любой возможности старается отключить мозг и переложить ответственность на кого то другого


А еще действует принцип сарафанного радио , когда одна знакомая, посоветовала другой знакомой, очень-очень хорошего рыла.

Единственный эксклюзив можно обосновать когда идет разъезд в ограниченные сроки, когда нужно продать одну большую квартиру и купить две маленькие в ограниченные сроки.

Ну а чем эксклюзив поможет в указанных случаях?
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 14:34

  Жека79 написав:
  Рыба-сом написав:Жека79, ну а чем они завлекают? Че-то никак не могу понять суть этой "супер-услуги".


травят какую то бурду что типа они будут вкладывать деньги в рекламу, рекламировать и заниматься продажей вашего объекта, тратить время, а когда им говоришь ну так занимайтесь--если продадите или найдете клиента то и будет вам комиссия-причем тут эксклюзив--то сразу же запал пропадает.
У моей знакомой был опыт--она по неопытности подписала договор, но брокер вообще ее квартирой не занимался--раз в месяц позванивал и только спрашивал сколько она готова еще уступить по цене. За 3 месяца привел аж 2 клиента на просмотр. Потом чисто случайно ее знакомая узнала что она продает квартиру и купила у нее. После очередного звонка брокера сколько она готова еще скинуть по цене--она ответила что продала квартиру знакомой. И тут до этого вежливый и молчаливый брокер поднял такой вой что она говорит подофигела :mrgreen: . Сразу же приехал и начал требовать комиссию :mrgreen: и махать этой бумажкой что подаст на нее в суд и начал ей угрожать. Вобщем она дала номер этого брокера своему приятелю и брокер ее больше не беспокоил.
Если уж так печет подписать эксклюзив--прописывайте четко сроки--например месяц(если продажа не горящая и можете ждать) --если брокер за месяц не справился--идет в сад. Нефиг подписываться на вечные эксклюзивы.

Спасибо.
Нет, мне не нужно. Просто продаванша одна с понтом заявляла, что "мне сразу АН эксклюзив предложило подписать на мою квартиру!". Вот и не могу понять, чем она так гордилась :mrgreen:
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 14:36

Рыба-сом
Нужно не только продать но купить взамен две квартиры, и все побыстрому

Я не оправдываю рылов, просто пытаюсь найти какое-то логическое обоснование эксклюзива.

Или такой же вариант только наоборот, нужно скинуть две квартиры и купить одну большую.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 14:51

  Kostia написав:
  vano80 написав:
  Kostia написав:Красивые дома это вопрос вкуса, а с ценой не поспоришь. Первая задача недвижимости это просто дать место для жизни людям, всё другое нужно решать уже после. Ситуация когда в центре красиво на окраине трущобы это африка. Вы к этому стремитесь?


А можно сразу поконкретней. где в городе должна быть застройка 30 этажными заборами, в количестве "дать всем доступное жилье". И желательно прикидку, сколько его должно быть. А то построишь на тыщ пятьсот жителей, а потом еще понаедут всякие :D

Вано, ты ж вроде не мажор, тебе эта тема должна быть понятна. По поводу вброса про 30 этажей, это потолок фантазии?) сколько в цифрах я не знаю, но достаточно для того чтоб люди были обеспечены базой, жильём.


Вы заняли в край неправильную позицию. В украине масса доступного/бесплатного жилья, порой с заколоченными окнами, но оно никому не нужно. Подавай задёшево и в Киеве .А по вашей логике красиво и дорого быть не должно, ибо пересичному нужно задёшево и в центре, и если это будет огромная разноцветная стена, то так тому и быть. Это грёбанный совок, когда хрущи строились вперемешку с о сталинками, а потом ещё бпсочками приправляли.

Гетто должно быть геттой, хочешь строить разноцветные стены, ок, строй, но там где никто не будет видеть. Где то три дня ходом через опушку до остановки и 32 минуты на маршрутке до метро. В центре же исключительно привлекательные с точки зрения архитектуры и удобные для людей жилые комплексы. Ведь во всех нормальных городах районы интересные с точки зрения местоположения застраиваются исключительно удобными и красивыми жк.

Сегодня ехал мимо просп победы, смлтрел на адское одоробло виктори в, ни в пзду ни в армию, зато дёшево было..
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 14:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zzzzzz написав:Рыба-сом
Нужно не только продать но купить взамен две квартиры, и все побыстрому
Я не оправдываю рылов, просто пытаюсь найти какое-то логическое обоснование эксклюзива.

из того, что мне понятно:
когда нет эксклюзива, продаван раздаёт инфу о своей квартире любым риелтерам и соглашается, чтобы любой приводил кого угодно на просмотр. При этом оглашает свою цену, а они её могут подкорректировать в своих объявах. Давть объявление по такой квартире или нет-решает сам риелтор.
При эксклюзиве продавец соглашается контачить только с одним агентством ( через его сотрудников) и агентство взамен продвигает квартиру через рекламу. С другими агентствами продавец не имеет права сотрудничать ( фото, телефон, просмотры, торги)
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 14:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:адское одоробло виктори в, ни в пзду ни в армию

Манхеттен-туда же?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 14:58

  Kostia написав:[
Вы что-то знаете о истории Киева? Люди в бараках жили, коммуналках, после которых хрущевки были просто люкс. Смешно вас читать.

Вас тоже смешно почитывать, ведь в разных городах мира люди тоже как бы не шиковали, но теперь эти города без отпечатков советского зодчества, да и люди расселены вроде как. То есть хрущёва у них не было, советского уг у них нет, но люди тоже не жили в бараках.

Но ближе к делу, кого нам нужно расселить сегодня из бараков, чтоб оправдать угшную разноцветную застройку? Тем более в центре
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 15:02

  airmax78 написав:В том-то и дело. Вот это вот костино "жильедлявсехикаждого" оно уже не актуально. Надо прежде всего создавать комфортную для проживания городскую среду, а внешний вид зданий, этажность - это неотъемлемая часть комфорта. Для меня, как бы ни было удобно жить на ПОХе (хотя я в это не верю), само пребывание там физически неприятно. То же самое касается любого спальника. Почему народ покупает ФТ, КТ, Варшавские и т.п. за дурные (как для такого локейшена и уровня домов) деньги? В том числе и потому что это новая концепция жизни. Когда ты не видишь из окна всей этой совковой застройки. Люди сознательно или подсознательно бегут от животворящих хрущей, БПСов, чешек и прочего гуано на окраину города.

Кстати, после посещения фт словил себя на мысли, что я бы там взял под аренду. Вот какая то такая навязчивая идея. Даже взял бы за нынешний прайс, но готовое. Возможно когда нибудь и реализую, по крайней мере это то, во что верю в разрезе сдачи в аренду жилья.
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