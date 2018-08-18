Додано: Сер 26 гру, 2018 14:30

Рыба-сом написав: Жека79, ну а чем они завлекают? Че-то никак не могу понять суть этой "супер-услуги". , ну а чем они завлекают? Че-то никак не могу понять суть этой "супер-услуги".

травят какую то бурду что типа они будут вкладывать деньги в рекламу, рекламировать и заниматься продажей вашего объекта, тратить время, а когда им говоришь ну так занимайтесь--если продадите или найдете клиента то и будет вам комиссия-причем тут эксклюзив--то сразу же запал пропадает.У моей знакомой был опыт--она по неопытности подписала договор, но брокер вообще ее квартирой не занимался--раз в месяц позванивал и только спрашивал сколько она готова еще уступить по цене. За 3 месяца привел аж 2 клиента на просмотр. Потом чисто случайно ее знакомая узнала что она продает квартиру и купила у нее. После очередного звонка брокера сколько она готова еще скинуть по цене--она ответила что продала квартиру знакомой. И тут до этого вежливый и молчаливый брокер поднял такой вой что она говорит подофигела. Сразу же приехал и начал требовать комиссиюи махать этой бумажкой что подаст на нее в суд и начал ей угрожать. Вобщем она дала номер этого брокера своему приятелю и брокер ее больше не беспокоил.Если уж так печет подписать эксклюзив--прописывайте четко сроки--например месяц(если продажа не горящая и можете ждать) --если брокер за месяц не справился--идет в сад. Нефиг подписываться на вечные эксклюзивы.