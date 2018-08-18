Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Kostia написав:Вано, ты ж вроде не мажор, тебе эта тема должна быть понятна. По поводу вброса про 30 этажей, это потолок фантазии?) сколько в цифрах я не знаю, но достаточно для того чтоб люди были обеспечены базой, жильём.
Вы заняли в край неправильную позицию. В украине масса доступного/бесплатного жилья, порой с заколоченными окнами, но оно никому не нужно. Подавай задёшево и в Киеве .А по вашей логике красиво и дорого быть не должно, ибо пересичному нужно задёшево и в центре, и если это будет огромная разноцветная стена, то так тому и быть. Это грёбанный совок, когда хрущи строились вперемешку с о сталинками, а потом ещё бпсочками приправляли.
Гетто должно быть геттой, хочешь строить разноцветные стены, ок, строй, но там где никто не будет видеть. Где то три дня ходом через опушку до остановки и 32 минуты на маршрутке до метро. В центре же исключительно привлекательные с точки зрения архитектуры и удобные для людей жилые комплексы. Ведь во всех нормальных городах районы интересные с точки зрения местоположения застраиваются исключительно удобными и красивыми жк.
Сегодня ехал мимо просп победы, смлтрел на адское одоробло виктори в, ни в пзду ни в армию, зато дёшево было..
Я поражаюсь, что эти элементарные вещи приходится объяснять риелтеру, при чем подкрепляя это изначально мнением архитектора.
Kostia написав:[ Вы что-то знаете о истории Киева? Люди в бараках жили, коммуналках, после которых хрущевки были просто люкс. Смешно вас читать.
Вас тоже смешно почитывать, ведь в разных городах мира люди тоже как бы не шиковали, но теперь эти города без отпечатков советского зодчества, да и люди расселены вроде как. То есть хрущёва у них не было, советского уг у них нет, но люди тоже не жили в бараках.
Но ближе к делу, кого нам нужно расселить сегодня из бараков, чтоб оправдать угшную разноцветную застройку? Тем более в центре
"Там" такого добра типа хрущевок-брежневок тоже хватает: вспомните Флайевские "гітлерівки" в Щецине. Проблема Киева в том, что жильё в своей массе неухоженное/обветшалое, т.е. как только оно построено, оно постепенно только внешне ухудшается. А "там' ремонтируют, марафетят, обновляют. Например https://realty.rbc.ru/news/58f8b0cc9a794710d3c81038
Рыба-сом написав:"Там" такого добра типа хрущевок-брежневок тоже хватает: вспомните Флайевские "гітлерівки" в Щецине. Проблема Киева в том, что жильё в своей массе неухоженное/обветшалое, т.е. как только оно построено, оно постепенно только внешне ухудшается. А "там' ремонтируют, марафетят, обновляют. Например https://realty.rbc.ru/news/58f8b0cc9a794710d3c81038
У нас же денег нет. при чем настолько нет, что даже если запустить какую-нибудь "реновацию", то обязательно надо будет построить 28 этажей со стилобатом, никак не 9-16.
kingkongovets написав:В Украине в следующем году цены вырастут всего на 7,4%. Во всяком случае, такие цифры заложены в официальном прогнозе, который отобразили в принятом бюджете на 2019 год. https://news.finance.ua/ru/news/-/43990 ... nfografika
Многострадальный мост на Шулявке в Киеве планируют полностью перекрыть весной 2019 года. Тогда же начнут демонтаж конструкции. Об этом в интервью http://www.44.ua рассказал заместитель главы Киевской городской госадминистрации Дмитрий Давтян.
С августа 2018 уже переносили на январь 2019. Теперь переносят на весну (ждут выборов).
а там або ішак здохне, або падішах....в Києві крім метра на Трою появляється нове легенда...ремонт моста на Більшовику
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
26 октября 2018 г. Министерство финанcов разместило суверенные еврооблигации на сумму 2 млрд долл., из которых 5-летний транш выпущен на сумму 750 млн долл. с доходностью 9%, а 9,5-летний транш — на сумму 1250 млн долл. с доходностью 9,75% годовых.
Cреди глобальных выпусков еврооблигаций, проводившихся в октябре-ноябре 2018 г., суверенный заем Украины стал одним из самых дорогих (см. табл.).
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Рыба-сом написав:"Там" такого добра типа хрущевок-брежневок тоже хватает: вспомните Флайевские "гітлерівки" в Щецине. Проблема Киева в том, что жильё в своей массе неухоженное/обветшалое, т.е. как только оно построено, оно постепенно только внешне ухудшается. А "там' ремонтируют, марафетят, обновляют. Например https://realty.rbc.ru/news/58f8b0cc9a794710d3c81038
У нас же денег нет. при чем настолько нет, что даже если запустить какую-нибудь "реновацию", то обязательно надо будет построить 28 этажей со стилобатом, никак не 9-16.
Эйр соткан из противоречий: топит за низкоэтажку и "Европу" одной рукой, а другой двигает идеи а-ля постсовковая московская реновация с экстерминатусом хрущей и застройкой территории "уютными кварталами" типа Варшавского