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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3114311531163117>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1266
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
269
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
87
Раціональне планування та метраж
16%
197
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
238
Якість будівництва
16%
198
Всього голосів : 1266
Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 15:13

  Serg-ik написав:
  hume написав:адское одоробло виктори в, ни в пзду ни в армию

Манхеттен-туда же?

С этим я смирился, стоит себе особняком в развязочке, но вот виктори в прямо внутри малоэтажной жилой застройке, со всеми вытекающими. Это не говоря про то, как оно глаз мозолит на фоне 9ти этажек
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 15:26

  hume написав:
  Kostia написав:Вано, ты ж вроде не мажор, тебе эта тема должна быть понятна. По поводу вброса про 30 этажей, это потолок фантазии?) сколько в цифрах я не знаю, но достаточно для того чтоб люди были обеспечены базой, жильём.


Вы заняли в край неправильную позицию. В украине масса доступного/бесплатного жилья, порой с заколоченными окнами, но оно никому не нужно. Подавай задёшево и в Киеве .А по вашей логике красиво и дорого быть не должно, ибо пересичному нужно задёшево и в центре, и если это будет огромная разноцветная стена, то так тому и быть. Это грёбанный совок, когда хрущи строились вперемешку с о сталинками, а потом ещё бпсочками приправляли.

Гетто должно быть геттой, хочешь строить разноцветные стены, ок, строй, но там где никто не будет видеть. Где то три дня ходом через опушку до остановки и 32 минуты на маршрутке до метро. В центре же исключительно привлекательные с точки зрения архитектуры и удобные для людей жилые комплексы. Ведь во всех нормальных городах районы интересные с точки зрения местоположения застраиваются исключительно удобными и красивыми жк.

Сегодня ехал мимо просп победы, смлтрел на адское одоробло виктори в, ни в пзду ни в армию, зато дёшево было..

Я поражаюсь, что эти элементарные вещи приходится объяснять риелтеру, при чем подкрепляя это изначально мнением архитектора.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 15:53

  hume написав:
  Kostia написав:[
Вы что-то знаете о истории Киева? Люди в бараках жили, коммуналках, после которых хрущевки были просто люкс. Смешно вас читать.

Вас тоже смешно почитывать, ведь в разных городах мира люди тоже как бы не шиковали, но теперь эти города без отпечатков советского зодчества, да и люди расселены вроде как. То есть хрущёва у них не было, советского уг у них нет, но люди тоже не жили в бараках.

Но ближе к делу, кого нам нужно расселить сегодня из бараков, чтоб оправдать угшную разноцветную застройку? Тем более в центре

"Там" такого добра типа хрущевок-брежневок тоже хватает: вспомните Флайевские "гітлерівки" в Щецине.
Проблема Киева в том, что жильё в своей массе неухоженное/обветшалое, т.е. как только оно построено, оно постепенно только внешне ухудшается. А "там' ремонтируют, марафетят, обновляют.
Например https://realty.rbc.ru/news/58f8b0cc9a794710d3c81038
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 16:12

  Рыба-сом написав:"Там" такого добра типа хрущевок-брежневок тоже хватает: вспомните Флайевские "гітлерівки" в Щецине.
Проблема Киева в том, что жильё в своей массе неухоженное/обветшалое, т.е. как только оно построено, оно постепенно только внешне ухудшается. А "там' ремонтируют, марафетят, обновляют.
Например https://realty.rbc.ru/news/58f8b0cc9a794710d3c81038


У нас же денег нет. при чем настолько нет, что даже если запустить какую-нибудь "реновацию", то обязательно надо будет построить 28 этажей со стилобатом, никак не 9-16.
vano80
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 16:21

  BIGor написав:
  Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:В Украине в следующем году цены вырастут всего на 7,4%. Во всяком случае, такие цифры заложены в официальном прогнозе, который отобразили в принятом бюджете на 2019 год.
https://news.finance.ua/ru/news/-/43990 ... nfografika


Многострадальный мост на Шулявке в Киеве планируют полностью перекрыть весной 2019 года. Тогда же начнут демонтаж конструкции.
Об этом в интервью http://www.44.ua рассказал заместитель главы Киевской городской госадминистрации Дмитрий Давтян.

С августа 2018 уже переносили на январь 2019. Теперь переносят на весну (ждут выборов).

а там або ішак здохне, або падішах....в Києві крім метра на Трою появляється нове легенда...ремонт моста на Більшовику
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 16:54

  vano80 написав:
  Рыба-сом написав:"Там" такого добра типа хрущевок-брежневок тоже хватает: вспомните Флайевские "гітлерівки" в Щецине.
Проблема Киева в том, что жильё в своей массе неухоженное/обветшалое, т.е. как только оно построено, оно постепенно только внешне ухудшается. А "там' ремонтируют, марафетят, обновляют.
Например https://realty.rbc.ru/news/58f8b0cc9a794710d3c81038


У нас же денег нет. при чем настолько нет, что даже если запустить какую-нибудь "реновацию", то обязательно надо будет построить 28 этажей со стилобатом, никак не 9-16.

Эйр соткан из противоречий: топит за низкоэтажку и "Европу" одной рукой, а другой двигает идеи а-ля постсовковая московская реновация с экстерминатусом хрущей и застройкой территории "уютными кварталами" типа Варшавского :|
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 17:06

  Рыба-сом написав:
  vano80 написав:
  Рыба-сом написав:"Там" такого добра типа хрущевок-брежневок тоже хватает: вспомните Флайевские "гітлерівки" в Щецине.
Проблема Киева в том, что жильё в своей массе неухоженное/обветшалое, т.е. как только оно построено, оно постепенно только внешне ухудшается. А "там' ремонтируют, марафетят, обновляют.
Например https://realty.rbc.ru/news/58f8b0cc9a794710d3c81038


У нас же денег нет. при чем настолько нет, что даже если запустить какую-нибудь "реновацию", то обязательно надо будет построить 28 этажей со стилобатом, никак не 9-16.

Эйр соткан из противоречий: топит за низкоэтажку и "Европу" одной рукой, а другой двигает идеи а-ля постсовковая московская реновация с экстерминатусом хрущей и застройкой территории "уютными кварталами" типа Варшавского :|

Я топлю за Рыбальский. Все остальное, что строят в Киеве - это компромисс. Более или менее удачный.
PS Правда и Рыбальский - это тоже компромисс - по существующей инфраструктуре.
Востаннє редагувалось airmax78 в Сер 26 гру, 2018 17:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 17:16

  airmax78 написав:
  Рыба-сом написав:
  vano80 написав:[quote="4537213:Рыба-сом"
"Там" такого добра типа хрущевок-брежневок тоже хватает: вспомните Флайевские "гітлерівки" в Щецине.
Проблема Киева в том, что жильё в своей массе неухоженное/обветшалое, т.е. как только оно построено, оно постепенно только внешне ухудшается. А "там' ремонтируют, марафетят, обновляют.
Например https://realty.rbc.ru/news/58f8b0cc9a794710d3c81038[/quote

У нас же денег нет. при чем настолько нет, что даже если запустить какую-нибудь "реновацию", то обязательно надо будет построить 28 этажей со стилобатом, никак не 9-16.

Эйр соткан из противоречий: топит за низкоэтажку и "Европу" одной рукой, а другой двигает идеи а-ля постсовковая московская реновация с экстерминатусом хрущей и застройкой территории "уютными кварталами" типа Варшавского :|

Я топлю за Рыбальский. Все остальное, что строят в Киеве - это компромисс. Более или менее удачный.

Топите за Рыбальский, но хотите Тетрис? :mrgreen:
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 17:24

  Рыба-сом написав:Топите за Рыбальский, но хотите Тетрис? :mrgreen:

Я в полшаге от покупки Рыбальского. В полшаге. Пропустил хороший курс - жду следующей свечки вверх и, наверное, все-таки куплю.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 17:35

  flyman написав:
  BIGor написав:
  Serg-ik написав:
Многострадальный мост на Шулявке в Киеве планируют полностью перекрыть весной 2019 года. Тогда же начнут демонтаж конструкции.
Об этом в интервью http://www.44.ua рассказал заместитель главы Киевской городской госадминистрации Дмитрий Давтян.

С августа 2018 уже переносили на январь 2019. Теперь переносят на весну (ждут выборов).

а там або ішак здохне, або падішах....в Києві крім метра на Трою появляється нове легенда...ремонт моста на Більшовику


Пока в ж.о.п.у жаренный петух не клюнет никто не зачешится, зато потом все перед камерами будут бегать в строительных касках и толкать умные речи, дай бог что бы люди не пострадали....((
Живите своим умом!
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