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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3114311531163117

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1266
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
269
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
87
Раціональне планування та метраж
16%
197
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
238
Якість будівництва
16%
198
Всього голосів : 1266
Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 18:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

еще одна реперная точка

У КМДА погодили реставрацію згорілого Центрального гастроному на Хрещатику

https://hmarochos.kiev.ua/2018/12/26/u- ... eshhatiku/
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 18:09

Вот файни львивьськи хлопци почалы днипровську набережну освоюваты! Тут будет город сад.Мечта Кости исполняется - если ехать по днепровской набережной, то как будто сплошной дом стена.А знаня львовских бизнесменов, то во дворе можно ещё пару свечечек построить.
Зображення

Чёто как то мелко взяли с рендером, могли бы ещё метров 15 пляжа дорисовать :D
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 18:11

  kingkongovets написав:еще одна реперная точка

У КМДА погодили реставрацію згорілого Центрального гастроному на Хрещатику

https://hmarochos.kiev.ua/2018/12/26/u- ... eshhatiku/


Что за бред ? Здание гастронома до сих пор не вернули в собственность громады и он находится в собственности ООО "АБ Инвестиции и развитие"
3507,5 кв. м находится в собственности ООО а ремонт за счет города , крутой бизнес-проект.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 18:12

  hume написав:
  Kostia написав:
  vano80 написав:А можно сразу поконкретней. где в городе должна быть застройка 30 этажными заборами, в количестве "дать всем доступное жилье". И желательно прикидку, сколько его должно быть. А то построишь на тыщ пятьсот жителей, а потом еще понаедут всякие :D

Вано, ты ж вроде не мажор, тебе эта тема должна быть понятна. По поводу вброса про 30 этажей, это потолок фантазии?) сколько в цифрах я не знаю, но достаточно для того чтоб люди были обеспечены базой, жильём.


Вы заняли в край неправильную позицию. В украине масса доступного/бесплатного жилья, порой с заколоченными окнами, но оно никому не нужно. Подавай задёшево и в Киеве .А по вашей логике красиво и дорого быть не должно, ибо пересичному нужно задёшево и в центре, и если это будет огромная разноцветная стена, то так тому и быть. Это грёбанный совок, когда хрущи строились вперемешку с о сталинками, а потом ещё бпсочками приправляли.

Гетто должно быть геттой, хочешь строить разноцветные стены, ок, строй, но там где никто не будет видеть. Где то три дня ходом через опушку до остановки и 32 минуты на маршрутке до метро. В центре же исключительно привлекательные с точки зрения архитектуры и удобные для людей жилые комплексы. Ведь во всех нормальных городах районы интересные с точки зрения местоположения застраиваются исключительно удобными и красивыми жк.

Сегодня ехал мимо просп победы, смлтрел на адское одоробло виктори в, ни в пзду ни в армию, зато дёшево было..

Полностью провальная позиция, приводящая к основыванию гетто, которые кстати и есть в мегаполисах, построенных по вашему принципу, где есть туристические районы и те, в которые даже местным страшно заходить.
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 18:14

  hume написав:
  Kostia написав:[
Вы что-то знаете о истории Киева? Люди в бараках жили, коммуналках, после которых хрущевки были просто люкс. Смешно вас читать.

Вас тоже смешно почитывать, ведь в разных городах мира люди тоже как бы не шиковали, но теперь эти города без отпечатков советского зодчества, да и люди расселены вроде как. То есть хрущёва у них не было, советского уг у них нет, но люди тоже не жили в бараках.

Но ближе к делу, кого нам нужно расселить сегодня из бараков, чтоб оправдать угшную разноцветную застройку? Тем более в центре

Ближе к теме, где я писал про разноцветную застройку? Или вы как эйрмакс сублимируете?
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 18:17

  airmax78 написав:
  hume написав:
  Kostia написав:Вано, ты ж вроде не мажор, тебе эта тема должна быть понятна. По поводу вброса про 30 этажей, это потолок фантазии?) сколько в цифрах я не знаю, но достаточно для того чтоб люди были обеспечены базой, жильём.


Вы заняли в край неправильную позицию. В украине масса доступного/бесплатного жилья, порой с заколоченными окнами, но оно никому не нужно. Подавай задёшево и в Киеве .А по вашей логике красиво и дорого быть не должно, ибо пересичному нужно задёшево и в центре, и если это будет огромная разноцветная стена, то так тому и быть. Это грёбанный совок, когда хрущи строились вперемешку с о сталинками, а потом ещё бпсочками приправляли.

Гетто должно быть геттой, хочешь строить разноцветные стены, ок, строй, но там где никто не будет видеть. Где то три дня ходом через опушку до остановки и 32 минуты на маршрутке до метро. В центре же исключительно привлекательные с точки зрения архитектуры и удобные для людей жилые комплексы. Ведь во всех нормальных городах районы интересные с точки зрения местоположения застраиваются исключительно удобными и красивыми жк.

Сегодня ехал мимо просп победы, смлтрел на адское одоробло виктори в, ни в пзду ни в армию, зато дёшево было..

Я поражаюсь, что эти элементарные вещи приходится объяснять риелтеру, при чем подкрепляя это изначально мнением архитектора.

Если риэлтор это ко мне то кто тогда ты? Мнение твоего любимого ватника варламова не истина
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 18:19

  hume написав:Вот файни львивьськи хлопци почалы днипровську набережну освоюваты! Тут будет город сад.Мечта Кости исполняется - если ехать по днепровской набережной, то как будто сплошной дом стена.А знаня львовских бизнесменов, то во дворе можно ещё пару свечечек построить.
Зображення

Чёто как то мелко взяли с рендером, могли бы ещё метров 15 пляжа дорисовать :D

Мечта?) цены смотрели или так, лишь бы сострить написали?)
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 18:21

  Kostia написав:
  hume написав:Вы заняли в край неправильную позицию. В украине масса доступного/бесплатного жилья, порой с заколоченными окнами, но оно никому не нужно. Подавай задёшево и в Киеве .А по вашей логике красиво и дорого быть не должно, ибо пересичному нужно задёшево и в центре, и если это будет огромная разноцветная стена, то так тому и быть. Это грёбанный совок, когда хрущи строились вперемешку с о сталинками, а потом ещё бпсочками приправляли.

Гетто должно быть геттой, хочешь строить разноцветные стены, ок, строй, но там где никто не будет видеть. Где то три дня ходом через опушку до остановки и 32 минуты на маршрутке до метро. В центре же исключительно привлекательные с точки зрения архитектуры и удобные для людей жилые комплексы. Ведь во всех нормальных городах районы интересные с точки зрения местоположения застраиваются исключительно удобными и красивыми жк.

Сегодня ехал мимо просп победы, смлтрел на адское одоробло виктори в, ни в пзду ни в армию, зато дёшево было..

Полностью провальная позиция, приводящая к основыванию гетто, которые кстати и есть в мегаполисах, построенных по вашему принципу, где есть туристические районы и те, в которые даже местным страшно заходить.

Костя, ты до сих пор веришь во всеобщее равенство и братство? А кто-то тут еще обвиняет меня в идеализме.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 18:23

  Kostia написав:
  airmax78 написав:Я поражаюсь, что эти элементарные вещи приходится объяснять риелтеру, при чем подкрепляя это изначально мнением архитектора.

Если риэлтор это ко мне то кто тогда ты? Мнение твоего любимого ватника варламова не истина

Костя, ты себя позиционируешь как специалист по купле-продаже и управлению недвижимостью. Что тебя так обидело? Весь спор, вообще-то, начался с опубликования поста одесского архитектора Дмитрия Сивака. Архитектора, Костя. При чем тут Варламов?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 18:26

  airmax78 написав:
  Kostia написав:
  hume написав:Вы заняли в край неправильную позицию. В украине масса доступного/бесплатного жилья, порой с заколоченными окнами, но оно никому не нужно. Подавай задёшево и в Киеве .А по вашей логике красиво и дорого быть не должно, ибо пересичному нужно задёшево и в центре, и если это будет огромная разноцветная стена, то так тому и быть. Это грёбанный совок, когда хрущи строились вперемешку с о сталинками, а потом ещё бпсочками приправляли.

Гетто должно быть геттой, хочешь строить разноцветные стены, ок, строй, но там где никто не будет видеть. Где то три дня ходом через опушку до остановки и 32 минуты на маршрутке до метро. В центре же исключительно привлекательные с точки зрения архитектуры и удобные для людей жилые комплексы. Ведь во всех нормальных городах районы интересные с точки зрения местоположения застраиваются исключительно удобными и красивыми жк.

Сегодня ехал мимо просп победы, смлтрел на адское одоробло виктори в, ни в пзду ни в армию, зато дёшево было..

Полностью провальная позиция, приводящая к основыванию гетто, которые кстати и есть в мегаполисах, построенных по вашему принципу, где есть туристические районы и те, в которые даже местным страшно заходить.

Костя, ты до сих пор веришь во всеобщее равенство и братство? А кто-то тут еще обвиняет меня в идеализме.

Причём тут равенство, вопрос в проектировании пространства, безопасного и разносторонне развитого города, а не центра окруженного гетто как вам нравится
Kostia
 
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