Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Вот файни львивьськи хлопци почалы днипровську набережну освоюваты! Тут будет город сад.Мечта Кости исполняется - если ехать по днепровской набережной, то как будто сплошной дом стена.А знаня львовских бизнесменов, то во дворе можно ещё пару свечечек построить.
Чёто как то мелко взяли с рендером, могли бы ещё метров 15 пляжа дорисовать
Что за бред ? Здание гастронома до сих пор не вернули в собственность громады и он находится в собственности ООО "АБ Инвестиции и развитие" 3507,5 кв. м находится в собственности ООО а ремонт за счет города , крутой бизнес-проект.
vano80 написав:А можно сразу поконкретней. где в городе должна быть застройка 30 этажными заборами, в количестве "дать всем доступное жилье". И желательно прикидку, сколько его должно быть. А то построишь на тыщ пятьсот жителей, а потом еще понаедут всякие
Вано, ты ж вроде не мажор, тебе эта тема должна быть понятна. По поводу вброса про 30 этажей, это потолок фантазии?) сколько в цифрах я не знаю, но достаточно для того чтоб люди были обеспечены базой, жильём.
Вы заняли в край неправильную позицию. В украине масса доступного/бесплатного жилья, порой с заколоченными окнами, но оно никому не нужно. Подавай задёшево и в Киеве .А по вашей логике красиво и дорого быть не должно, ибо пересичному нужно задёшево и в центре, и если это будет огромная разноцветная стена, то так тому и быть. Это грёбанный совок, когда хрущи строились вперемешку с о сталинками, а потом ещё бпсочками приправляли.
Гетто должно быть геттой, хочешь строить разноцветные стены, ок, строй, но там где никто не будет видеть. Где то три дня ходом через опушку до остановки и 32 минуты на маршрутке до метро. В центре же исключительно привлекательные с точки зрения архитектуры и удобные для людей жилые комплексы. Ведь во всех нормальных городах районы интересные с точки зрения местоположения застраиваются исключительно удобными и красивыми жк.
Сегодня ехал мимо просп победы, смлтрел на адское одоробло виктори в, ни в пзду ни в армию, зато дёшево было..
Полностью провальная позиция, приводящая к основыванию гетто, которые кстати и есть в мегаполисах, построенных по вашему принципу, где есть туристические районы и те, в которые даже местным страшно заходить.
Kostia написав:[ Вы что-то знаете о истории Киева? Люди в бараках жили, коммуналках, после которых хрущевки были просто люкс. Смешно вас читать.
Вас тоже смешно почитывать, ведь в разных городах мира люди тоже как бы не шиковали, но теперь эти города без отпечатков советского зодчества, да и люди расселены вроде как. То есть хрущёва у них не было, советского уг у них нет, но люди тоже не жили в бараках.
Но ближе к делу, кого нам нужно расселить сегодня из бараков, чтоб оправдать угшную разноцветную застройку? Тем более в центре
Ближе к теме, где я писал про разноцветную застройку? Или вы как эйрмакс сублимируете?
Kostia написав:Вано, ты ж вроде не мажор, тебе эта тема должна быть понятна. По поводу вброса про 30 этажей, это потолок фантазии?) сколько в цифрах я не знаю, но достаточно для того чтоб люди были обеспечены базой, жильём.
Вы заняли в край неправильную позицию. В украине масса доступного/бесплатного жилья, порой с заколоченными окнами, но оно никому не нужно. Подавай задёшево и в Киеве .А по вашей логике красиво и дорого быть не должно, ибо пересичному нужно задёшево и в центре, и если это будет огромная разноцветная стена, то так тому и быть. Это грёбанный совок, когда хрущи строились вперемешку с о сталинками, а потом ещё бпсочками приправляли.
Гетто должно быть геттой, хочешь строить разноцветные стены, ок, строй, но там где никто не будет видеть. Где то три дня ходом через опушку до остановки и 32 минуты на маршрутке до метро. В центре же исключительно привлекательные с точки зрения архитектуры и удобные для людей жилые комплексы. Ведь во всех нормальных городах районы интересные с точки зрения местоположения застраиваются исключительно удобными и красивыми жк.
Сегодня ехал мимо просп победы, смлтрел на адское одоробло виктори в, ни в пзду ни в армию, зато дёшево было..
Я поражаюсь, что эти элементарные вещи приходится объяснять риелтеру, при чем подкрепляя это изначально мнением архитектора.
Если риэлтор это ко мне то кто тогда ты? Мнение твоего любимого ватника варламова не истина
hume написав:Вот файни львивьськи хлопци почалы днипровську набережну освоюваты! Тут будет город сад.Мечта Кости исполняется - если ехать по днепровской набережной, то как будто сплошной дом стена.А знаня львовских бизнесменов, то во дворе можно ещё пару свечечек построить.
Чёто как то мелко взяли с рендером, могли бы ещё метров 15 пляжа дорисовать
Мечта?) цены смотрели или так, лишь бы сострить написали?)
hume написав:Вы заняли в край неправильную позицию. В украине масса доступного/бесплатного жилья, порой с заколоченными окнами, но оно никому не нужно. Подавай задёшево и в Киеве .А по вашей логике красиво и дорого быть не должно, ибо пересичному нужно задёшево и в центре, и если это будет огромная разноцветная стена, то так тому и быть. Это грёбанный совок, когда хрущи строились вперемешку с о сталинками, а потом ещё бпсочками приправляли.
Гетто должно быть геттой, хочешь строить разноцветные стены, ок, строй, но там где никто не будет видеть. Где то три дня ходом через опушку до остановки и 32 минуты на маршрутке до метро. В центре же исключительно привлекательные с точки зрения архитектуры и удобные для людей жилые комплексы. Ведь во всех нормальных городах районы интересные с точки зрения местоположения застраиваются исключительно удобными и красивыми жк.
Сегодня ехал мимо просп победы, смлтрел на адское одоробло виктори в, ни в пзду ни в армию, зато дёшево было..
Полностью провальная позиция, приводящая к основыванию гетто, которые кстати и есть в мегаполисах, построенных по вашему принципу, где есть туристические районы и те, в которые даже местным страшно заходить.
Костя, ты до сих пор веришь во всеобщее равенство и братство? А кто-то тут еще обвиняет меня в идеализме.
airmax78 написав:Я поражаюсь, что эти элементарные вещи приходится объяснять риелтеру, при чем подкрепляя это изначально мнением архитектора.
Если риэлтор это ко мне то кто тогда ты? Мнение твоего любимого ватника варламова не истина
Костя, ты себя позиционируешь как специалист по купле-продаже и управлению недвижимостью. Что тебя так обидело? Весь спор, вообще-то, начался с опубликования поста одесского архитектора Дмитрия Сивака. Архитектора, Костя. При чем тут Варламов?
hume написав:Вы заняли в край неправильную позицию. В украине масса доступного/бесплатного жилья, порой с заколоченными окнами, но оно никому не нужно. Подавай задёшево и в Киеве .А по вашей логике красиво и дорого быть не должно, ибо пересичному нужно задёшево и в центре, и если это будет огромная разноцветная стена, то так тому и быть. Это грёбанный совок, когда хрущи строились вперемешку с о сталинками, а потом ещё бпсочками приправляли.
Гетто должно быть геттой, хочешь строить разноцветные стены, ок, строй, но там где никто не будет видеть. Где то три дня ходом через опушку до остановки и 32 минуты на маршрутке до метро. В центре же исключительно привлекательные с точки зрения архитектуры и удобные для людей жилые комплексы. Ведь во всех нормальных городах районы интересные с точки зрения местоположения застраиваются исключительно удобными и красивыми жк.
Сегодня ехал мимо просп победы, смлтрел на адское одоробло виктори в, ни в пзду ни в армию, зато дёшево было..
Полностью провальная позиция, приводящая к основыванию гетто, которые кстати и есть в мегаполисах, построенных по вашему принципу, где есть туристические районы и те, в которые даже местным страшно заходить.
Костя, ты до сих пор веришь во всеобщее равенство и братство? А кто-то тут еще обвиняет меня в идеализме.
Причём тут равенство, вопрос в проектировании пространства, безопасного и разносторонне развитого города, а не центра окруженного гетто как вам нравится