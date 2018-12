Додано: Сер 26 гру, 2018 18:02





У КМДА погодили реставрацію згорілого Центрального гастроному на Хрещатику



