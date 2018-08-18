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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 26 гру, 2018 18:35
Kostia написав: airmax78 написав: Kostia написав:
Полностью провальная позиция, приводящая к основыванию гетто, которые кстати и есть в мегаполисах, построенных по вашему принципу, где есть туристические районы и те, в которые даже местным страшно заходить.
Костя, ты до сих пор веришь во всеобщее равенство и братство? А кто-то тут еще обвиняет меня в идеализме.
Причём тут равенство, вопрос в проектировании пространства, безопасного и разносторонне развитого города, а не центра окруженного гетто как вам нравится
Мне (и не только мне, как ты видишь) не нравится концепция города, которую ты защищаешь. Дай тебе волю и ты превратишь весь Киев в огромный ПОХ. Потому что это дешево, это покупают.
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Додано: Сер 26 гру, 2018 18:41
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Додано: Сер 26 гру, 2018 18:53
quote="4537395:airmax78"
Kostia написав: airmax78 написав: Kostia написав:
Полностью провальная позиция, приводящая к основыванию гетто, которые кстати и есть в мегаполисах, построенных по вашему принципу, где есть туристические районы и те, в которые даже местным страшно заходить.
Костя, ты до сих пор веришь во всеобщее равенство и братство? А кто-то тут еще обвиняет меня в идеализме.
Причём тут равенство, вопрос в проектировании пространства, безопасного и разносторонне развитого города, а не центра окруженного гетто как вам нравится
Мне (и не только мне, как ты видишь) не нравится концепция города, которую ты защищаешь. Дай тебе волю и ты превратишь весь Киев в огромный ПОХ. Потому что это дешево, это покупают.
====
да вже всьо, попит вичерпався, переселенці переселилися, матраси витрусилися...
олія, пшоно, чугуній летять вниз, фонда теж.
попереду дєщєвєй тихої гавані КРЖН.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Сер 26 гру, 2018 19:00
Kostia написав:
Полностью провальная позиция, приводящая к основыванию гетто, которые кстати и есть в мегаполисах, построенных по вашему принципу, где есть туристические районы и те, в которые даже местным страшно заходить.
Так и должно быть. Берлинца в страшных снах не затащить в турецкие кварталы, в Брюсселе есть моленбек, где свободолюбивые выходцы из африки не хотят жить согласно европейским принципам и везут кусок своей помойки (читай родины) в европу. А у нас есть свободолюбивые украинцы, которые тоже хотят жить по своим принципам, абы только подешевле кинуть якорь в столице. Вот для таких в каждом городе должна быть резервация, где то подальше от туристических троп, бизнес среды
Из за подхода совка у нас ассоциальные элементы размазаны плюс минус равномерно (а это не есть хорошо), из за странного подхода советских зодчих на дарнице, куренёвке, д народов, лукьяновке и тд. хрущи соседствуют с вполне себе годными сталинками, с **а делалась такая застройка - не понятно.
Но мы вас поняли,:побольше, подешевле, по центрее, чтоб доярка из пэрэгонивки могла въехать в уютный новострой оболони минимум, а владелец двухи в трёхэтажке на проспекте соборности запорожья мог поменять 1:1 на новострой центра киева
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Додано: Сер 26 гру, 2018 19:03
hume написав:
Берлинца в страшных снах не затащить в турецкие кварталы, в Брюсселе есть моленбек, где свободолюбивые выходцы из африки не хотят жить согласно европейским принципам и везут кусок своей помойки (читай родины) в европу.
якщо Україна прийматиме замість поуїхів всяких бангладешців і пакистанців та іншу нечисть, то так і буде.
Щось нема Первого, який би зарядив щось типу:
"дєди воєвалі щоп не було бохатих, а ми боремся що було побільше бідних"
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Сер 26 гру, 2018 19:15
Kostia написав:
Ближе к теме, где я писал про разноцветную застройку? Или вы как эйрмакс сублимируете?
Kostia написав:
Во первых, идея квартальной застройки, города для людей и т д очень продвигается варламовым, а другие его копируют бездумно. Лично мне не нравится квартальная застройка в том виде который он продвигает.
По поводу людей. Сначала построить доступное жилье. Когда будет у всех, тогда будем браться за эстетику. Пирамида маслоу
Всё началось с квартальной застройки, которая по мнению варламова, и не только, является правильной. Можно убедиться на примере европейских городов, и не только.
Вы написали про мифическую доступность (в том числе и для егеря из мукачево), естественно в ущерб всему, что сейчас и происходит, и мы продолжаем наблюдать зодчество доступного жилья (за что вы топите) в виде 30ти этажных разноцветных стен, о чём вам несколько форумчан и сообщило. А сейчас вы пытаетесь переобуться в прыжке
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Додано: Сер 26 гру, 2018 19:17
airmax78 написав: Kostia написав: airmax78 написав:
Я поражаюсь, что эти элементарные вещи приходится объяснять риелтеру, при чем подкрепляя это изначально мнением архитектора.
Если риэлтор это ко мне то кто тогда ты? Мнение твоего любимого ватника варламова не истина
Костя, ты себя позиционируешь как специалист по купле-продаже и управлению недвижимостью. Что тебя так обидело? Весь спор, вообще-то, начался с опубликования поста одесского архитектора Дмитрия Сивака. Архитектора, Костя. При чем тут Варламов?
Жду пруфы где я себя пишу что я специалист по купле-продаже или как обычно просто ляпнул?
Обижаешься здесь только ты, вечно недоволен чем-то, все всё делают не так как ты захотел.
Варламов притом, что все твои идеи это точная копия его
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Додано: Сер 26 гру, 2018 19:21
hume написав: Kostia написав:
Полностью провальная позиция, приводящая к основыванию гетто, которые кстати и есть в мегаполисах, построенных по вашему принципу, где есть туристические районы и те, в которые даже местным страшно заходить.
Так и должно быть. Берлинца в страшных снах не затащить в турецкие кварталы, в Брюсселе есть моленбек, где свободолюбивые выходцы из африки не хотят жить согласно европейским принципам и везут кусок своей помойки (читай родины) в европу. А у нас есть свободолюбивые украинцы, которые тоже хотят жить по своим принципам, абы только подешевле кинуть якорь в столице. Вот для таких в каждом городе должна быть резервация, где то подальше от туристических троп, бизнес среды
Из за подхода совка у нас ассоциальные элементы размазаны плюс минус равномерно (а это не есть хорошо), из за странного подхода советских зодчих на дарнице, куренёвке, д народов, лукьяновке и тд. хрущи соседствуют с вполне себе годными сталинками, с **а делалась такая застройка - не понятно.
Но мы вас поняли,:побольше, подешевле, по центрее, чтоб доярка из пэрэгонивки могла въехать в уютный новострой оболони минимум, а владелец двухи в трёхэтажке на проспекте соборности запорожья мог поменять 1:1 на новострой центра киева
Эмоции и гиперболы комментировать нет смысла, по поводу того что социальные элементы должны быть сконцентрированные в одном месте это большая ошибка, которую знают все кто хоть минимум имеет представление о социологии.
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Додано: Сер 26 гру, 2018 19:22
hume написав: Kostia написав:
Ближе к теме, где я писал про разноцветную застройку? Или вы как эйрмакс сублимируете?
Kostia написав:
Во первых, идея квартальной застройки, города для людей и т д очень продвигается варламовым, а другие его копируют бездумно. Лично мне не нравится квартальная застройка в том виде который он продвигает.
По поводу людей. Сначала построить доступное жилье. Когда будет у всех, тогда будем браться за эстетику. Пирамида маслоу
Всё началось с квартальной застройки, которая по мнению варламова, и не только, является правильной. Можно убедиться на примере европейских городов, и не только.
Вы написали про мифическую доступность (в том числе и для егеря из мукачево), естественно в ущерб всему, что сейчас и происходит, и мы продолжаем наблюдать зодчество доступного жилья (за что вы топите) в виде 30ти этажных разноцветных стен, о чём вам несколько форумчан и сообщило. А сейчас вы пытаетесь переобуться в прыжке
Кто пытается переобуться? Где я писал про егеря или разноцветные дома? Это всё ваши догадки
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Додано: Сер 26 гру, 2018 19:25
hume написав: Kostia написав:
А у нас есть свободолюбивые украинцы, которые тоже хотят жить по своим принципам, абы только подешевле кинуть якорь в столице. Вот для таких в каждом городе должна быть резервация, где то подальше от туристических троп, бизнес среды
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люто плюсую, вы в точности передали мои впечатления, когда я после детского сада на красноармейской попал в школу на волкова, где подавляющее большинство было детьми бывших жителей окрестных сел вигуровщины и троещины, хаты которых снесли для строительства дамбы и московского моста и они получили квартиры на лесном
про конокрадов лесного массива не слышали?) это как раз эти дети природы, выросшие в селах, ходили в быковню красть лошадей у местных цыган)
я там прозрел после центра
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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