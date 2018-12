Додано: Сер 26 гру, 2018 19:25

hume написав: Kostia написав: А у нас есть свободолюбивые украинцы, которые тоже хотят жить по своим принципам, абы только подешевле кинуть якорь в столице. Вот для таких в каждом городе должна быть резервация, где то подальше от туристических троп, бизнес среды

А у нас есть свободолюбивые украинцы, которые тоже хотят жить по своим принципам, абы только подешевле кинуть якорь в столице. Вот для таких в каждом городе должна быть резервация, где то подальше от туристических троп, бизнес среды



люто плюсую, вы в точности передали мои впечатления, когда я после детского сада на красноармейской попал в школу на волкова, где подавляющее большинство было детьми бывших жителей окрестных сел вигуровщины и троещины, хаты которых снесли для строительства дамбы и московского моста и они получили квартиры на лесном

про конокрадов лесного массива не слышали?) это как раз эти дети природы, выросшие в селах, ходили в быковню красть лошадей у местных цыган)

