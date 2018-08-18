hume написав:

Kostia написав: Полностью провальная позиция, приводящая к основыванию гетто, которые кстати и есть в мегаполисах, построенных по вашему принципу, где есть туристические районы и те, в которые даже местным страшно заходить. Полностью провальная позиция, приводящая к основыванию гетто, которые кстати и есть в мегаполисах, построенных по вашему принципу, где есть туристические районы и те, в которые даже местным страшно заходить.

Так и должно быть. Берлинца в страшных снах не затащить в турецкие кварталы, в Брюсселе есть моленбек, где свободолюбивые выходцы из африки не хотят жить согласно европейским принципам и везут кусок своей помойки (читай родины) в европу. А у нас есть свободолюбивые украинцы, которые тоже хотят жить по своим принципам, абы только подешевле кинуть якорь в столице. Вот для таких в каждом городе должна быть резервация, где то подальше от туристических троп, бизнес средыИз за подхода совка у нас ассоциальные элементы размазаны плюс минус равномерно (а это не есть хорошо), из за странного подхода советских зодчих на дарнице, куренёвке, д народов, лукьяновке и тд. хрущи соседствуют с вполне себе годными сталинками, с **а делалась такая застройка - не понятно.Но мы вас поняли,:побольше, подешевле, по центрее, чтоб доярка из пэрэгонивки могла въехать в уютный новострой оболони минимум, а владелец двухи в трёхэтажке на проспекте соборности запорожья мог поменять 1:1 на новострой центра киева