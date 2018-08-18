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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3116311731183119

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1266
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
269
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
87
Раціональне планування та метраж
16%
197
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
238
Якість будівництва
16%
198
Всього голосів : 1266
Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 19:40

  Kostia написав:
  hume написав:
  Kostia написав:Полностью провальная позиция, приводящая к основыванию гетто, которые кстати и есть в мегаполисах, построенных по вашему принципу, где есть туристические районы и те, в которые даже местным страшно заходить.

Так и должно быть. Берлинца в страшных снах не затащить в турецкие кварталы, в Брюсселе есть моленбек, где свободолюбивые выходцы из африки не хотят жить согласно европейским принципам и везут кусок своей помойки (читай родины) в европу. А у нас есть свободолюбивые украинцы, которые тоже хотят жить по своим принципам, абы только подешевле кинуть якорь в столице. Вот для таких в каждом городе должна быть резервация, где то подальше от туристических троп, бизнес среды

Из за подхода совка у нас ассоциальные элементы размазаны плюс минус равномерно (а это не есть хорошо), из за странного подхода советских зодчих на дарнице, куренёвке, д народов, лукьяновке и тд. хрущи соседствуют с вполне себе годными сталинками, с **а делалась такая застройка - не понятно.

Но мы вас поняли,:побольше, подешевле, по центрее, чтоб доярка из пэрэгонивки могла въехать в уютный новострой оболони минимум, а владелец двухи в трёхэтажке на проспекте соборности запорожья мог поменять 1:1 на новострой центра киева

Эмоции и гиперболы комментировать нет смысла, по поводу того что социальные элементы должны быть сконцентрированные в одном месте это большая ошибка, которую знают все кто хоть минимум имеет представление о социологии.

так отож, це і США і Європі вже проходили, пора вна неньці по цим граблям походити.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 19:45

  Kostia написав:
  airmax78 написав:
  Kostia написав:Если риэлтор это ко мне то кто тогда ты? Мнение твоего любимого ватника варламова не истина

Костя, ты себя позиционируешь как специалист по купле-продаже и управлению недвижимостью. Что тебя так обидело? Весь спор, вообще-то, начался с опубликования поста одесского архитектора Дмитрия Сивака. Архитектора, Костя. При чем тут Варламов?

Жду пруфы где я себя пишу что я специалист по купле-продаже или как обычно просто ляпнул?
Обижаешься здесь только ты, вечно недоволен чем-то, все всё делают не так как ты захотел.
Варламов притом, что все твои идеи это точная копия его

Да это не мои и не Варламова идеи. Это европейские стандарты градостроительства.
Мне лень искать, но ты неоднократно говорил, что у тебя в управлении есть квартиры и кому-то предлагал (может в шутку) свои услуги по управлению. Ну и свои платные консультации по вопросам недвиги тут тоже промоутил.
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 19:50

  airmax78 написав:
  Kostia написав:
  airmax78 написав:Костя, ты себя позиционируешь как специалист по купле-продаже и управлению недвижимостью. Что тебя так обидело? Весь спор, вообще-то, начался с опубликования поста одесского архитектора Дмитрия Сивака. Архитектора, Костя. При чем тут Варламов?

Жду пруфы где я себя пишу что я специалист по купле-продаже или как обычно просто ляпнул?
Обижаешься здесь только ты, вечно недоволен чем-то, все всё делают не так как ты захотел.
Варламов притом, что все твои идеи это точная копия его

Да это не мои и не Варламова идеи. Это европейские стандарты градостроительства.
Мне лень искать, но ты неоднократно говорил, что у тебя в управлении есть квартиры и кому-то предлагал (может в шутку) свои услуги по управлению. Ну и свои платные консультации по вопросам недвиги тут тоже промоутил.

По управлению да, а ты выше написал специалист по купле продаже. Так где пруф или как обычно?
Европейские стандарты? Квартальная застройка? Это далеко не везде.
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 19:50

  Kostia написав:Во первых, идея квартальной застройки, города для людей и т д очень продвигается варламовым, а другие его копируют бездумно. Лично мне не нравится квартальная застройка в том виде который он продвигает.
По поводу людей. Сначала построить доступное жилье. Когда будет у всех, тогда будем браться за эстетику. Пирамида маслоу

Я вам нашёл ваше же сообщение в котором черным по белому написано, что когда доступное жильё будет у всех (егерь из мукачево кстати входит в число всех ), тогда будем думать об эстетике. В наших реалиях доступное жильё это разноцветные 30ти этажные стены, о чём вам и сообщили несколько форумчан.

В общем ладно, заканчиваем спор. Я надеюсь, что застройщики акстятся и начнут всё таки строить что то издали напоминающее дома для людей. А то адский трэш типа маланюка и жк грейт не доставляет видеть на берегах чудесной реки
Востаннє редагувалось hume в Сер 26 гру, 2018 19:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 19:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  Kostia написав:
  airmax78 написав:[quote="4537374:Kostia"]
Если риэлтор это ко мне то кто тогда ты? Мнение твоего любимого ватника варламова не истина

Костя, ты себя позиционируешь как специалист по купле-продаже и управлению недвижимостью. Что тебя так обидело? Весь спор, вообще-то, начался с опубликования поста одесского архитектора Дмитрия Сивака. Архитектора, Костя. При чем тут Варламов?

Жду пруфы где я себя пишу что я специалист по купле-продаже или как обычно просто ляпнул?
Обижаешься здесь только ты, вечно недоволен чем-то, все всё делают не так как ты захотел.
Варламов притом, что все твои идеи это точная копия его

Да это не мои и не Варламова идеи. Это европейские стандарты градостроительства.
Мне лень искать, но ты неоднократно говорил, что у тебя в управлении есть квартиры и кому-то предлагал (может в шутку) свои услуги по управлению. Ну и свои платные консультации по вопросам недвиги тут тоже промоутил.[/quote]Я спрашивал про перспективу стоимости посуточно за 1-ху, переделанную в двуху, в Кардинале, цифра не прозвучала, озвучено было про возможность взять в управление.

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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 19:54

  hume написав:
  Kostia написав:Во первых, идея квартальной застройки, города для людей и т д очень продвигается варламовым, а другие его копируют бездумно. Лично мне не нравится квартальная застройка в том виде который он продвигает.
По поводу людей. Сначала построить доступное жилье. Когда будет у всех, тогда будем браться за эстетику. Пирамида маслоу

Я вам нашёл ваше же сообщение в котором черным по белому написано, что когда доступное жильё будет у всех (егерь из мукачево кстати входит в число всех ), тогда будем думать об эстетике. В наших реалиях доступное жильё это разноцветные 30ти этажные стены, о чём вам и сообщили несколько форумчан.

В общем ладно, заканчиваем спор. Я надеюсь, что застройщики акстятся и начнут всё таки строить что то издали напоминающее дома для людей. А то адский трэш типа маланюка и жк грейт не доставляет видеть на берегах чужесной реки

Я писал о всех кто нуждается, киевлянах. Разноцветные стены я не писал, это ваши догадки.
Ок, заканчиваем.
Kostia
 
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