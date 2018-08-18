Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Kostia написав:Если риэлтор это ко мне то кто тогда ты? Мнение твоего любимого ватника варламова не истина
Костя, ты себя позиционируешь как специалист по купле-продаже и управлению недвижимостью. Что тебя так обидело? Весь спор, вообще-то, начался с опубликования поста одесского архитектора Дмитрия Сивака. Архитектора, Костя. При чем тут Варламов?
Жду пруфы где я себя пишу что я специалист по купле-продаже или как обычно просто ляпнул? Обижаешься здесь только ты, вечно недоволен чем-то, все всё делают не так как ты захотел. Варламов притом, что все твои идеи это точная копия его
Да это не мои и не Варламова идеи. Это европейские стандарты градостроительства. Мне лень искать, но ты неоднократно говорил, что у тебя в управлении есть квартиры и кому-то предлагал (может в шутку) свои услуги по управлению. Ну и свои платные консультации по вопросам недвиги тут тоже промоутил.
airmax78 написав:Костя, ты себя позиционируешь как специалист по купле-продаже и управлению недвижимостью. Что тебя так обидело? Весь спор, вообще-то, начался с опубликования поста одесского архитектора Дмитрия Сивака. Архитектора, Костя. При чем тут Варламов?
Жду пруфы где я себя пишу что я специалист по купле-продаже или как обычно просто ляпнул? Обижаешься здесь только ты, вечно недоволен чем-то, все всё делают не так как ты захотел. Варламов притом, что все твои идеи это точная копия его
Да это не мои и не Варламова идеи. Это европейские стандарты градостроительства. Мне лень искать, но ты неоднократно говорил, что у тебя в управлении есть квартиры и кому-то предлагал (может в шутку) свои услуги по управлению. Ну и свои платные консультации по вопросам недвиги тут тоже промоутил.
По управлению да, а ты выше написал специалист по купле продаже. Так где пруф или как обычно? Европейские стандарты? Квартальная застройка? Это далеко не везде.
Kostia написав:Во первых, идея квартальной застройки, города для людей и т д очень продвигается варламовым, а другие его копируют бездумно. Лично мне не нравится квартальная застройка в том виде который он продвигает. По поводу людей. Сначала построить доступное жилье. Когда будет у всех, тогда будем браться за эстетику. Пирамида маслоу
Я вам нашёл ваше же сообщение в котором черным по белому написано, что когда доступное жильё будет у всех (егерь из мукачево кстати входит в число всех ), тогда будем думать об эстетике. В наших реалиях доступное жильё это разноцветные 30ти этажные стены, о чём вам и сообщили несколько форумчан.
В общем ладно, заканчиваем спор. Я надеюсь, что застройщики акстятся и начнут всё таки строить что то издали напоминающее дома для людей. А то адский трэш типа маланюка и жк грейт не доставляет видеть на берегах чудесной реки
Востаннє редагувалось hume в Сер 26 гру, 2018 19:58, всього редагувалось 1 раз.
airmax78 написав:[quote="4537374:Kostia"] Если риэлтор это ко мне то кто тогда ты? Мнение твоего любимого ватника варламова не истина
Костя, ты себя позиционируешь как специалист по купле-продаже и управлению недвижимостью. Что тебя так обидело? Весь спор, вообще-то, начался с опубликования поста одесского архитектора Дмитрия Сивака. Архитектора, Костя. При чем тут Варламов?
Жду пруфы где я себя пишу что я специалист по купле-продаже или как обычно просто ляпнул? Обижаешься здесь только ты, вечно недоволен чем-то, все всё делают не так как ты захотел. Варламов притом, что все твои идеи это точная копия его
Да это не мои и не Варламова идеи. Это европейские стандарты градостроительства. Мне лень искать, но ты неоднократно говорил, что у тебя в управлении есть квартиры и кому-то предлагал (может в шутку) свои услуги по управлению. Ну и свои платные консультации по вопросам недвиги тут тоже промоутил.[/quote]Я спрашивал про перспективу стоимости посуточно за 1-ху, переделанную в двуху, в Кардинале, цифра не прозвучала, озвучено было про возможность взять в управление.
Kostia написав:Во первых, идея квартальной застройки, города для людей и т д очень продвигается варламовым, а другие его копируют бездумно. Лично мне не нравится квартальная застройка в том виде который он продвигает. По поводу людей. Сначала построить доступное жилье. Когда будет у всех, тогда будем браться за эстетику. Пирамида маслоу
Я вам нашёл ваше же сообщение в котором черным по белому написано, что когда доступное жильё будет у всех (егерь из мукачево кстати входит в число всех ), тогда будем думать об эстетике. В наших реалиях доступное жильё это разноцветные 30ти этажные стены, о чём вам и сообщили несколько форумчан.
В общем ладно, заканчиваем спор. Я надеюсь, что застройщики акстятся и начнут всё таки строить что то издали напоминающее дома для людей. А то адский трэш типа маланюка и жк грейт не доставляет видеть на берегах чужесной реки
Я писал о всех кто нуждается, киевлянах. Разноцветные стены я не писал, это ваши догадки. Ок, заканчиваем.
hume написав:Вот файни львивьськи хлопци почалы днипровську набережну освоюваты! Тут будет город сад.Мечта Кости исполняется - если ехать по днепровской набережной, то как будто сплошной дом стена.А знаня львовских бизнесменов, то во дворе можно ещё пару свечечек построить.
Угу. А разрешение строить это давал понаех из Франковска, желающмй собирать бабло с детей понаехов. Круговорот понаехов у Кийови, коренные тихо плачут, сплотившись на "миле".