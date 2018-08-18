Додано: Сер 26 гру, 2018 19:52

airmax78 написав: Kostia написав: airmax78 написав: [quote="4537374:Kostia"]

Если риэлтор это ко мне то кто тогда ты? Мнение твоего любимого ватника варламова не истина [quote="4537374:Kostia"]Если риэлтор это ко мне то кто тогда ты? Мнение твоего любимого ватника варламова не истина

Костя, ты себя позиционируешь как специалист по купле-продаже и управлению недвижимостью. Что тебя так обидело? Весь спор, вообще-то, начался с опубликования поста одесского архитектора Дмитрия Сивака. Архитектора, Костя. При чем тут Варламов? Костя, ты себя позиционируешь как специалист по купле-продаже и управлению недвижимостью. Что тебя так обидело? Весь спор, вообще-то, начался с опубликования поста одесского архитектора Дмитрия Сивака. Архитектора, Костя. При чем тут Варламов?

Жду пруфы где я себя пишу что я специалист по купле-продаже или как обычно просто ляпнул?

Обижаешься здесь только ты, вечно недоволен чем-то, все всё делают не так как ты захотел.

Варламов притом, что все твои идеи это точная копия его Жду пруфы где я себя пишу что я специалист по купле-продаже или как обычно просто ляпнул?Обижаешься здесь только ты, вечно недоволен чем-то, все всё делают не так как ты захотел.Варламов притом, что все твои идеи это точная копия его

Да это не мои и не Варламова идеи. Это европейские стандарты градостроительства.Мне лень искать, но ты неоднократно говорил, что у тебя в управлении есть квартиры и кому-то предлагал (может в шутку) свои услуги по управлению. Ну и свои платные консультации по вопросам недвиги тут тоже промоутил.[/quote]Я спрашивал про перспективу стоимости посуточно за 1-ху, переделанную в двуху, в Кардинале, цифра не прозвучала, озвучено было про возможность взять в управление.Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk