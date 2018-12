Додано: Сер 26 гру, 2018 23:42

zzzzzz написав: kingkongovets



Ваша любимая тема.

Аренда коммунальной собственности.



Доходи міста від оренди комунального майна протягом п'яти років безперервно зменшуються від 334 млн грн у 2013 до 86 млн грн у 2018. І це при втричі нижчому курсі долара!



❝ Сьогодні сфера оренди комунального майна корумпована, і проста людина не може взяти в оренду комунальну нерухомість, оскільки конкурси проводяться непрозоро.



Майно здається за неринковими (заниженими) цінами тим особам, які заздалегідь відомі організаторам цих конкурсів❞, ‒ депутат від "Київської команди" Leonid Antonenko. Ваша любимая тема.Аренда коммунальной собственности.



причем я к коммунальной собственности?

вы там шо с флаем напару сливу заливаете?

не пиши мне больше причем я к коммунальной собственности?вы там шо с флаем напару сливу заливаете?не пиши мне больше

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.