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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3117311831193120

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1266
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
269
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
87
Раціональне планування та метраж
16%
197
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
238
Якість будівництва
16%
198
Всього голосів : 1266
Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 23:38

kingkongovets

Ваша любимая тема.
Аренда коммунальной собственности.

Доходи міста від оренди комунального майна протягом п'яти років безперервно зменшуються від 334 млн грн у 2013 до 86 млн грн у 2018. І це при втричі нижчому курсі долара!

❝ Сьогодні сфера оренди комунального майна корумпована, і проста людина не може взяти в оренду комунальну нерухомість, оскільки конкурси проводяться непрозоро.

Майно здається за неринковими (заниженими) цінами тим особам, які заздалегідь відомі організаторам цих конкурсів❞, ‒ депутат від "Київської команди" Leonid Antonenko.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 23:42

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zzzzzz написав:kingkongovets

Ваша любимая тема.
Аренда коммунальной собственности.

Доходи міста від оренди комунального майна протягом п'яти років безперервно зменшуються від 334 млн грн у 2013 до 86 млн грн у 2018. І це при втричі нижчому курсі долара!

❝ Сьогодні сфера оренди комунального майна корумпована, і проста людина не може взяти в оренду комунальну нерухомість, оскільки конкурси проводяться непрозоро.

Майно здається за неринковими (заниженими) цінами тим особам, які заздалегідь відомі організаторам цих конкурсів❞, ‒ депутат від "Київської команди" Leonid Antonenko.


причем я к коммунальной собственности?
вы там шо с флаем напару сливу заливаете?
не пиши мне больше
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 00:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

смертность в Киеве продолжает расти год к году. Рождаемость падает. В 2019 году начнётся отрицательная демография.
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 00:36

  Оранжевый-хит сезона написав:смертность в Киеве продолжает расти год к году. Рождаемость падает. В 2019 году начнётся отрицательная демография.

раз пошла такая пьянка... Что вангуете на первое полугодие 19 по спросу-предложению, ценам на КРЖН (новострои -Б/У)?
rusramzik
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 06:57

  Оранжевый-хит сезона написав:смертность в Киеве продолжает расти год к году. Рождаемость падает. В 2019 году начнётся отрицательная демография.

О!
Тоді почнеться ся дорожай.
Слід терміново купляти пінопластові халабуди біля Великої окружної!
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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