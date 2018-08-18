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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 26 гру, 2018 23:38
kingkongovets
Ваша любимая тема.
Аренда коммунальной собственности.
Доходи міста від оренди комунального майна протягом п'яти років безперервно зменшуються від 334 млн грн у 2013 до 86 млн грн у 2018. І це при втричі нижчому курсі долара!
❝ Сьогодні сфера оренди комунального майна корумпована, і проста людина не може взяти в оренду комунальну нерухомість, оскільки конкурси проводяться непрозоро.
Майно здається за неринковими (заниженими) цінами тим особам, які заздалегідь відомі організаторам цих конкурсів❞, ‒ депутат від "Київської команди" Leonid Antonenko.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Сер 26 гру, 2018 23:42
zzzzzz написав:kingkongovets
Ваша любимая тема.
Аренда коммунальной собственности.
Доходи міста від оренди комунального майна протягом п'яти років безперервно зменшуються від 334 млн грн у 2013 до 86 млн грн у 2018. І це при втричі нижчому курсі долара!
❝ Сьогодні сфера оренди комунального майна корумпована, і проста людина не може взяти в оренду комунальну нерухомість, оскільки конкурси проводяться непрозоро.
Майно здається за неринковими (заниженими) цінами тим особам, які заздалегідь відомі організаторам цих конкурсів❞, ‒ депутат від "Київської команди" Leonid Antonenko.
причем я к коммунальной собственности?
вы там шо с флаем напару сливу заливаете?
не пиши мне больше
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Чет 27 гру, 2018 00:07
смертность в Киеве продолжает расти год к году. Рождаемость падает. В 2019 году начнётся отрицательная демография.
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Чет 27 гру, 2018 00:36
Оранжевый-хит сезона написав:
смертность в Киеве продолжает расти год к году. Рождаемость падает. В 2019 году начнётся отрицательная демография.
раз пошла такая пьянка... Что вангуете на первое полугодие 19 по спросу-предложению, ценам на КРЖН (новострои -Б/У)?
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rusramzik
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Додано: Чет 27 гру, 2018 06:57
Оранжевый-хит сезона написав:
смертность в Киеве продолжает расти год к году. Рождаемость падает. В 2019 году начнётся отрицательная демография.
О!
Тоді почнеться ся дорожай.
Слід терміново купляти пінопластові халабуди біля Великої окружної!
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Додано: Чет 27 гру, 2018 07:54
rusramzik написав: Оранжевый-хит сезона написав:
смертность в Киеве продолжает расти год к году. Рождаемость падает. В 2019 году начнётся отрицательная демография.
раз пошла такая пьянка... Что вангуете на первое полугодие 19 по спросу-предложению, ценам на КРЖН (новострои -Б/У)?
при стабільному курсі мінус 3%, при послабленні гривні ще більше мінус 5%++
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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flyman
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Додано: Чет 27 гру, 2018 08:45
rusramzik написав: Оранжевый-хит сезона написав:
смертность в Киеве продолжает расти год к году. Рождаемость падает. В 2019 году начнётся отрицательная демография.
раз пошла такая пьянка... Что вангуете на первое полугодие 19 по спросу-предложению, ценам на КРЖН (новострои -Б/У)?
Первая половина 2019 цены будут расти, но слабенько.
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Чет 27 гру, 2018 08:57
flyman написав: rusramzik написав: Оранжевый-хит сезона написав:
смертность в Киеве продолжает расти год к году. Рождаемость падает. В 2019 году начнётся отрицательная демография.
раз пошла такая пьянка... Что вангуете на первое полугодие 19 по спросу-предложению, ценам на КРЖН (новострои -Б/У)?
при стабільному курсі мінус 3%, при послабленні гривні ще більше мінус 5%++
Флай, ты про цены на весь кржн или новостройки?
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Kostia
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Додано: Чет 27 гру, 2018 09:05
Оранжевый-хит сезона написав: rusramzik написав: Оранжевый-хит сезона написав:
смертность в Киеве продолжает расти год к году. Рождаемость падает. В 2019 году начнётся отрицательная демография.
раз пошла такая пьянка... Что вангуете на первое полугодие 19 по спросу-предложению, ценам на КРЖН (новострои -Б/У)?
Первая половина 2019 цены будут расти, но слабенько.
"Пане прапорщик, а крокодили літають???
Звісно. Проте - лише під час бойових дій і низько-низько!!!"
Тобто ціни КРЖН будуть й далі "рости" вниз)))
До речі, де нові фейки від оптимішок?
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Додано: Чет 27 гру, 2018 09:08
Kostia написав: flyman написав: rusramzik написав:
раз пошла такая пьянка... Что вангуете на первое полугодие 19 по спросу-предложению, ценам на КРЖН (новострои -Б/У)?
при стабільному курсі мінус 3%, при послабленні гривні ще більше мінус 5%++
Флай, ты про цены на весь кржн или новостройки?
новострой на місці топтатиметься в очікуванні чуда (дешевої іпотеки, шолі), а кому тре продати, то продаватиме через акційні ціни (100% оплата мінус 10% від цінника),
шлачокс полетить сильніше, так як платіжки по-европейськи "жити по-новому"
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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flyman
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