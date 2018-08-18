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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3118311931203121

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1266
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
269
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
87
Раціональне планування та метраж
16%
197
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
238
Якість будівництва
16%
198
Всього голосів : 1266
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 09:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

вопрос к знатокам - надо проверить инфу. Итак, злые языки по системе ОБС клевещут:
1) структуры Укрбуда выкупили Киевгорстрой;
2) все тот же Укрбуд выкупил под застройку территорию Метростоя на Отрадном.
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 09:33

  flyman написав:
  Kostia написав:
  flyman написав:при стабільному курсі мінус 3%, при послабленні гривні ще більше мінус 5%++

Флай, ты про цены на весь кржн или новостройки?

новострой на місці топтатиметься в очікуванні чуда (дешевої іпотеки, шолі), а кому тре продати, то продаватиме через акційні ціни (100% оплата мінус 10% від цінника),
шлачокс полетить сильніше, так як платіжки по-европейськи "жити по-новому"

"Совкошлак", який так ненавидять "успішні" рожевоокулярники, тягне за собою вниз ціни "первинки". Плюс негативна демографія. Надлишок товару на ринку.
Така от біда, малята, любі хлопчики й дівчата))) :mrgreen:

Чекаємо квартир біля метро з євроремонтом за ціною євроремонта???? :D
Вже скоро!!!
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 10:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  rusramzik написав:Что вангуете на первое полугодие 19 по спросу-предложению, ценам на КРЖН (новострои -Б/У)?


Как вариант
Продажи жилья в Киеве росли с начала года, говорит управляющий партнер консалтинговой компании SV Development Сергей Степенко. «В некоторые месяцы продавалось около 1 тыс. квартир, а в другие продажи превышали 2 тыс. квартир в месяц только на вторичном рынке»,
....Опрошенные риелторы прогнозируют, что вырастет спрос на двух- и трехкомнатные квартиры. На эту категорию квартир сформировался отложенный спрос. За последние три года многие молодые семьи обзавелись детьми и смогли собрать $10–12 тыс., которых хватит на улучшение жилищных условий. «Спрос на смарт-квартиры будет постепенно сокращаться», — считает Сергей Степенко. Самыми востребованными в следующем году окажутся квартиры по цене до $50 тыс.

Риелторы считают, что рынок недвижимости уже достиг своего дна, и квартиры дешеветь уже не будут. «Продавцы не готовы снижать цены, даже если квартиру не удается продать за длительное время. Исключение — люди, которым очень срочно необходимы деньги. Но таких немного», — пояснил Корчев. Собственники жилья в ожидании покупателей сдают свою квартиру в аренду. Найти арендатора несложно. Ежегодно количество сделок по найму жилья в Киеве увеличивается примерно на 10–15%.

Сейчас квартиры на вторичном рынке недвижимости занимают 50% от общего количества сделок. Но в следующем году их доля может вырасти. Если прогнозы экономистов оправдаются, и в следующем году сначала мировая экономика, а потом и украинская столкнется с кризисом, то это может негативно отразиться на новостройках. Небольшие компании могут затягивать сроки ввода жилья в эксплуатацию, и потребители переориентируются на более надежный вторичный рынок.

https://kurs.com.ua/novost/94183-rinok-vtorichnogo-zhilja-prognozi-na-2019-god/
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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