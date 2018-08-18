Продажи жилья в Киеве росли с начала года, говорит управляющий партнер консалтинговой компании SV Development Сергей Степенко. «В некоторые месяцы продавалось около 1 тыс. квартир, а в другие продажи превышали 2 тыс. квартир в месяц только на вторичном рынке»,

....Опрошенные риелторы прогнозируют, что вырастет спрос на двух- и трехкомнатные квартиры. На эту категорию квартир сформировался отложенный спрос. За последние три года многие молодые семьи обзавелись детьми и смогли собрать $10–12 тыс., которых хватит на улучшение жилищных условий. «Спрос на смарт-квартиры будет постепенно сокращаться», — считает Сергей Степенко. Самыми востребованными в следующем году окажутся квартиры по цене до $50 тыс.



Риелторы считают, что рынок недвижимости уже достиг своего дна, и квартиры дешеветь уже не будут. «Продавцы не готовы снижать цены, даже если квартиру не удается продать за длительное время. Исключение — люди, которым очень срочно необходимы деньги. Но таких немного», — пояснил Корчев. Собственники жилья в ожидании покупателей сдают свою квартиру в аренду. Найти арендатора несложно. Ежегодно количество сделок по найму жилья в Киеве увеличивается примерно на 10–15%.



Сейчас квартиры на вторичном рынке недвижимости занимают 50% от общего количества сделок. Но в следующем году их доля может вырасти. Если прогнозы экономистов оправдаются, и в следующем году сначала мировая экономика, а потом и украинская столкнется с кризисом, то это может негативно отразиться на новостройках. Небольшие компании могут затягивать сроки ввода жилья в эксплуатацию, и потребители переориентируются на более надежный вторичный рынок.