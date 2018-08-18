Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
вопрос к знатокам - надо проверить инфу. Итак, злые языки по системе ОБС клевещут: 1) структуры Укрбуда выкупили Киевгорстрой; 2) все тот же Укрбуд выкупил под застройку территорию Метростоя на Отрадном.
flyman написав:при стабільному курсі мінус 3%, при послабленні гривні ще більше мінус 5%++
Флай, ты про цены на весь кржн или новостройки?
новострой на місці топтатиметься в очікуванні чуда (дешевої іпотеки, шолі), а кому тре продати, то продаватиме через акційні ціни (100% оплата мінус 10% від цінника), шлачокс полетить сильніше, так як платіжки по-европейськи "жити по-новому"
"Совкошлак", який так ненавидять "успішні" рожевоокулярники, тягне за собою вниз ціни "первинки". Плюс негативна демографія. Надлишок товару на ринку. Така от біда, малята, любі хлопчики й дівчата)))
Чекаємо квартир біля метро з євроремонтом за ціною євроремонта???? Вже скоро!!!
rusramzik написав:Что вангуете на первое полугодие 19 по спросу-предложению, ценам на КРЖН (новострои -Б/У)?
Как вариант
Продажи жилья в Киеве росли с начала года, говорит управляющий партнер консалтинговой компании SV Development Сергей Степенко. «В некоторые месяцы продавалось около 1 тыс. квартир, а в другие продажи превышали 2 тыс. квартир в месяц только на вторичном рынке», ....Опрошенные риелторы прогнозируют, что вырастет спрос на двух- и трехкомнатные квартиры. На эту категорию квартир сформировался отложенный спрос. За последние три года многие молодые семьи обзавелись детьми и смогли собрать $10–12 тыс., которых хватит на улучшение жилищных условий. «Спрос на смарт-квартиры будет постепенно сокращаться», — считает Сергей Степенко. Самыми востребованными в следующем году окажутся квартиры по цене до $50 тыс.
Риелторы считают, что рынок недвижимости уже достиг своего дна, и квартиры дешеветь уже не будут. «Продавцы не готовы снижать цены, даже если квартиру не удается продать за длительное время. Исключение — люди, которым очень срочно необходимы деньги. Но таких немного», — пояснил Корчев. Собственники жилья в ожидании покупателей сдают свою квартиру в аренду. Найти арендатора несложно. Ежегодно количество сделок по найму жилья в Киеве увеличивается примерно на 10–15%.
Сейчас квартиры на вторичном рынке недвижимости занимают 50% от общего количества сделок. Но в следующем году их доля может вырасти. Если прогнозы экономистов оправдаются, и в следующем году сначала мировая экономика, а потом и украинская столкнется с кризисом, то это может негативно отразиться на новостройках. Небольшие компании могут затягивать сроки ввода жилья в эксплуатацию, и потребители переориентируются на более надежный вторичный рынок.