|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Чет 27 гру, 2018 10:19
sequence написав:
вопрос к знатокам - надо проверить инфу. Итак, злые языки по системе ОБС клевещут:
1) структуры Укрбуда выкупили Киевгорстрой;
2) все тот же Укрбуд выкупил под застройку территорию Метростоя на Отрадном.
Ваша баба не сказала как выкупили:
*физические активы юрлиц ( основные средства) и перевели штат работников к себе
*купили акции КГС ( о чём бы сразу написали СМИ)
*корпоративные права юрлиц, которыми владело головное предприятие
Не подскажете что имеется в виду под "выкупили
"од застройку территорию Метростоя? Купили участок? Аренда? Забашляли на карман?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
-
Serg-ik
-
1
-
- Повідомлень: 8620
- З нами з: 10.06.11
- Подякував: 159 раз.
- Подякували: 713 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 27 гру, 2018 10:24
Serg-ik написав:
Как вариант
Продажи жилья в Киеве росли с начала года, говорит управляющий партнер консалтинговой компании SV Development Сергей Степенко. «В некоторые месяцы продавалось около 1 тыс. квартир, а в другие продажи превышали 2 тыс. квартир в месяц только на вторичном рынке»,
....Опрошенные риелторы прогнозируют, что вырастет спрос на двух- и трехкомнатные квартиры.
Опрошенные риелторы не сказали что с 1 января а потом с 1 мая цены на газ вырастут на 33-35% , а так же отопление и гор.вода ?
У них повышение стоимости отопления приводит к повышению цен на квартиры ?
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
-
- Повідомлень: 29841
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 2929 раз.
- Подякували: 4898 раз.
-
- Профіль
-
11
2
1
Додано: Чет 27 гру, 2018 10:32
Serg-ik написав:
Не подскажете что имеется в виду под "выкупили
"од застройку территорию Метростоя? Купили участок? Аренда? Забашляли на карман?
я прекрасно понимаю, что выглядит весьма размазано, но, буквально, услышал и транслировал от знакомого, у которого, якобы, друг какой-то шишкой Укрбуда працюэ.
Как выглядит это в изменении прав собственности и управления мне не сообщили. Тем не менее, попробую узнать. Может, не очень быстро. Возможно, из новостей узнаем раньше
По метрострою следует смотреть изменения в Генплане/кадастре, ИМХО. Также следить за выделением земли Киевсоветом
-
sequence
-
-
- Повідомлень: 1635
- З нами з: 29.12.15
- Подякував: 155 раз.
- Подякували: 482 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 27 гру, 2018 10:58
zzzzzz написав: Serg-ik написав:
Как вариант
Продажи жилья в Киеве росли с начала года, говорит управляющий партнер консалтинговой компании SV Development Сергей Степенко. «В некоторые месяцы продавалось около 1 тыс. квартир, а в другие продажи превышали 2 тыс. квартир в месяц только на вторичном рынке»,
....Опрошенные риелторы прогнозируют, что вырастет спрос на двух- и трехкомнатные квартиры.
Опрошенные риелторы не сказали что с 1 января а потом с 1 мая цены на газ вырастут на 33-35% , а так же отопление и гор.вода ?
У них повышение стоимости отопления приводит к повышению цен на квартиры ?
Ну так в новострое отопление ж недорогое. И гор водой никто не пользуется. А вот как застройщики будут удовлетворять повышенный спрос на "многокомнаты", это интересно. перепланируют клопятники в "семейную" сторону?
-
vano80
-
-
- Повідомлень: 965
- З нами з: 17.09.13
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 158 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 27 гру, 2018 11:02
vano80 написав:
Ну так в новострое отопление ж недорогое. И гор водой никто не пользуется. А вот как застройщики будут удовлетворять повышенный спрос на "многокомнаты", это интересно. перепланируют клопятники в "семейную" сторону?
А такой спрос уже есть?
-
Kostia
-
-
- Повідомлень: 950
- З нами з: 02.11.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 137 раз.
-
- Профіль
-
2
3
Додано: Чет 27 гру, 2018 11:04
vano80 написав:
Ну так в новострое отопление ж недорогое. И гор водой никто не пользуется. А вот как застройщики будут удовлетворять повышенный спрос на "многокомнаты", это интересно. перепланируют клопятники в "семейную" сторону?
Если все население начинает больше тратить на оплату услуг ЖКХ это снижает остаток свободных денег которые то же население может скирдовать для улучшения жил.площади.
Те кто планирует расширять жил.площадь в большинстве субсидиями не пользуются.
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
-
- Повідомлень: 29841
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 2929 раз.
- Подякували: 4898 раз.
-
- Профіль
-
11
2
1
Додано: Чет 27 гру, 2018 11:04
Kostia написав: vano80 написав:
Ну так в новострое отопление ж недорогое. И гор водой никто не пользуется. А вот как застройщики будут удовлетворять повышенный спрос на "многокомнаты", это интересно. перепланируют клопятники в "семейную" сторону?
А такой спрос уже есть?
Ну так "риелторы прогнозируют", да и здравый смысл подсказывает, что когда -нибудь семьи из смартов наверно захотят детей.
-
vano80
-
-
- Повідомлень: 965
- З нами з: 17.09.13
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 158 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 27 гру, 2018 11:06
vano80 написав: Kostia написав: vano80 написав:
Ну так в новострое отопление ж недорогое. И гор водой никто не пользуется. А вот как застройщики будут удовлетворять повышенный спрос на "многокомнаты", это интересно. перепланируют клопятники в "семейную" сторону?
А такой спрос уже есть?
Ну так "риелторы прогнозируют", да и здравый смысл подсказывает, что когда -нибудь семьи из смартов наверно захотят детей.
Я об этом давно думаю, но пока не вижу тенденций к этому на рынке, а вы?
-
Kostia
-
-
- Повідомлень: 950
- З нами з: 02.11.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 137 раз.
-
- Профіль
-
2
3
Додано: Чет 27 гру, 2018 11:06
zzzzzz написав: vano80 написав:
Ну так в новострое отопление ж недорогое. И гор водой никто не пользуется. А вот как застройщики будут удовлетворять повышенный спрос на "многокомнаты", это интересно. перепланируют клопятники в "семейную" сторону?
Если все население начинает больше тратить на оплату услуг ЖКХ это снижает остаток свободных денег которые то же население может скирдовать для улучшения жил.площади.
Те кто планирует расширять жил.площадь в большинстве субсидиями не пользуются.
Цены растут регулярно, "все распродается" тоже постоянно.
-
vano80
-
-
- Повідомлень: 965
- З нами з: 17.09.13
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 158 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 27 гру, 2018 11:09
Kostia написав:
Я об этом давно думаю, но пока не вижу тенденций к этому на рынке, а вы?
Я не слежу за рынком. Мне интересно во что вырулит ставка на однушки. А то придется признать, что люди с МВА не видят дальше пары лет. И не рассчитывают, что молодежь наскирдовавшая на однуху обзаведется семьей и ей понадобится большая комфортность.
-
vano80
-
-
- Повідомлень: 965
- З нами з: 17.09.13
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 158 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|