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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 31193120312131223123>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1266
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
269
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
87
Раціональне планування та метраж
16%
197
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
238
Якість будівництва
16%
198
Всього голосів : 1266
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 10:19

  sequence написав:вопрос к знатокам - надо проверить инфу. Итак, злые языки по системе ОБС клевещут:
1) структуры Укрбуда выкупили Киевгорстрой;
2) все тот же Укрбуд выкупил под застройку территорию Метростоя на Отрадном.

Ваша баба не сказала как выкупили:
*физические активы юрлиц ( основные средства) и перевели штат работников к себе
*купили акции КГС ( о чём бы сразу написали СМИ)
*корпоративные права юрлиц, которыми владело головное предприятие

Не подскажете что имеется в виду под "выкупили"од застройку территорию Метростоя? Купили участок? Аренда? Забашляли на карман?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 10:24

  Serg-ik написав:Как вариант
Продажи жилья в Киеве росли с начала года, говорит управляющий партнер консалтинговой компании SV Development Сергей Степенко. «В некоторые месяцы продавалось около 1 тыс. квартир, а в другие продажи превышали 2 тыс. квартир в месяц только на вторичном рынке»,
....Опрошенные риелторы прогнозируют, что вырастет спрос на двух- и трехкомнатные квартиры.



Опрошенные риелторы не сказали что с 1 января а потом с 1 мая цены на газ вырастут на 33-35% , а так же отопление и гор.вода ? :mrgreen:

У них повышение стоимости отопления приводит к повышению цен на квартиры ? :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 10:32

  Serg-ik написав:Не подскажете что имеется в виду под "выкупили"од застройку территорию Метростоя? Купили участок? Аренда? Забашляли на карман?

я прекрасно понимаю, что выглядит весьма размазано, но, буквально, услышал и транслировал от знакомого, у которого, якобы, друг какой-то шишкой Укрбуда працюэ.
Как выглядит это в изменении прав собственности и управления мне не сообщили. Тем не менее, попробую узнать. Может, не очень быстро. Возможно, из новостей узнаем раньше
По метрострою следует смотреть изменения в Генплане/кадастре, ИМХО. Также следить за выделением земли Киевсоветом
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 10:58

  zzzzzz написав:
  Serg-ik написав:Как вариант
Продажи жилья в Киеве росли с начала года, говорит управляющий партнер консалтинговой компании SV Development Сергей Степенко. «В некоторые месяцы продавалось около 1 тыс. квартир, а в другие продажи превышали 2 тыс. квартир в месяц только на вторичном рынке»,
....Опрошенные риелторы прогнозируют, что вырастет спрос на двух- и трехкомнатные квартиры.



Опрошенные риелторы не сказали что с 1 января а потом с 1 мая цены на газ вырастут на 33-35% , а так же отопление и гор.вода ? :mrgreen:

У них повышение стоимости отопления приводит к повышению цен на квартиры ? :mrgreen:


Ну так в новострое отопление ж недорогое. И гор водой никто не пользуется. А вот как застройщики будут удовлетворять повышенный спрос на "многокомнаты", это интересно. перепланируют клопятники в "семейную" сторону? 8)
vano80
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 11:02

  vano80 написав:Ну так в новострое отопление ж недорогое. И гор водой никто не пользуется. А вот как застройщики будут удовлетворять повышенный спрос на "многокомнаты", это интересно. перепланируют клопятники в "семейную" сторону? 8)

А такой спрос уже есть?
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 11:04

  vano80 написав:
Ну так в новострое отопление ж недорогое. И гор водой никто не пользуется. А вот как застройщики будут удовлетворять повышенный спрос на "многокомнаты", это интересно. перепланируют клопятники в "семейную" сторону? 8)


Если все население начинает больше тратить на оплату услуг ЖКХ это снижает остаток свободных денег которые то же население может скирдовать для улучшения жил.площади.

Те кто планирует расширять жил.площадь в большинстве субсидиями не пользуются.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 11:04

  Kostia написав:
  vano80 написав:Ну так в новострое отопление ж недорогое. И гор водой никто не пользуется. А вот как застройщики будут удовлетворять повышенный спрос на "многокомнаты", это интересно. перепланируют клопятники в "семейную" сторону? 8)

А такой спрос уже есть?


Ну так "риелторы прогнозируют", да и здравый смысл подсказывает, что когда -нибудь семьи из смартов наверно захотят детей.
vano80
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 11:06

  vano80 написав:
  Kostia написав:
  vano80 написав:Ну так в новострое отопление ж недорогое. И гор водой никто не пользуется. А вот как застройщики будут удовлетворять повышенный спрос на "многокомнаты", это интересно. перепланируют клопятники в "семейную" сторону? 8)

А такой спрос уже есть?


Ну так "риелторы прогнозируют", да и здравый смысл подсказывает, что когда -нибудь семьи из смартов наверно захотят детей.

Я об этом давно думаю, но пока не вижу тенденций к этому на рынке, а вы?
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 11:06

  zzzzzz написав:
  vano80 написав:
Ну так в новострое отопление ж недорогое. И гор водой никто не пользуется. А вот как застройщики будут удовлетворять повышенный спрос на "многокомнаты", это интересно. перепланируют клопятники в "семейную" сторону? 8)


Если все население начинает больше тратить на оплату услуг ЖКХ это снижает остаток свободных денег которые то же население может скирдовать для улучшения жил.площади.

Те кто планирует расширять жил.площадь в большинстве субсидиями не пользуются.


Цены растут регулярно, "все распродается" тоже постоянно.
vano80
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 11:09

  Kostia написав:Я об этом давно думаю, но пока не вижу тенденций к этому на рынке, а вы?


Я не слежу за рынком. Мне интересно во что вырулит ставка на однушки. А то придется признать, что люди с МВА не видят дальше пары лет. И не рассчитывают, что молодежь наскирдовавшая на однуху обзаведется семьей и ей понадобится большая комфортность.
vano80
 
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