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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 27 гру, 2018 11:09
Оранжевый-хит сезона написав:
С окончанием всех нас военного положения.
і з "дорожаєм", який - от от почнеться?
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Додано: Чет 27 гру, 2018 11:09
vano80 написав:
Цены растут регулярно, "все распродается" тоже постоянно.
Рост тарифов идет с опережением инфляции и роста з/п , к тому же рост з/п в 1 кв 2019 будет замедлятся
Живите своим умом!
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Додано: Чет 27 гру, 2018 11:18
rusramzik написав: Оранжевый-хит сезона написав:
смертность в Киеве продолжает расти год к году. Рождаемость падает. В 2019 году начнётся отрицательная демография.
раз пошла такая пьянка... Что вангуете на первое полугодие 19 по спросу-предложению, ценам на КРЖН (новострои -Б/У)?
Всё зависит от движения индекса S&P 500
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UA
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Додано: Чет 27 гру, 2018 11:24
UA написав:
Всё зависит от движения индекса S&P 500
На данный момент мировые цены на арматуру , сталь, прокат с начала года снизились примерно на 22-23%
Живите своим умом!
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Додано: Чет 27 гру, 2018 11:24
hume написав:
Это грёбанный совок, когда хрущи строились вперемешку с о сталинками, а потом ещё бпсочками приправляли.
Гетто должно быть геттой, хочешь строить разноцветные стены, ок, строй, но там где никто не будет видеть.
На самом деле вопрос "гетто должно быть гетто" не так прост, как кажется. Нельзя стимулировать концентрацию люмпенов на отдельно взятой территории, получите "прюит-игоу".
С рядом вопросов, таким как градостроение, нужно просто признать: не все вопросы рыночная система способна решить оптимально, а эстетика всегда "спускается сверху", т.к. толпа не имеет ни эстетических представлений, ни вкуса в принципе, и что главное - не способна мыслить не то что стратегически, а хотя бы среднесрочными временными категориями. Потому без насаждения и даже навязывания сверху не только жестких принципов градостроения, а и архитектурной композиции, стилистики - "все будет ПОХ".
Если бы всегда шли от позиции "задача недвижимости это просто дать место для жизни людям, всё другое нужно решать уже после" - никогда в истории не появились бы города, не появилось бы ни одного памятника архитектуры, и архитектуры как таковой тоже. Были бы бескрайние частоколы сараев и лачуг.
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Faceless
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Додано: Чет 27 гру, 2018 11:27
sequence написав:
вопрос к знатокам - надо проверить инфу. Итак, злые языки по системе ОБС клевещут:
1) структуры Укрбуда выкупили Киевгорстрой;
2) все тот же Укрбуд выкупил под застройку территорию Метростоя на Отрадном
.
это где?
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Додано: Чет 27 гру, 2018 11:29
Faceless написав: hume написав:
Это грёбанный совок, когда хрущи строились вперемешку с о сталинками, а потом ещё бпсочками приправляли.
Гетто должно быть геттой, хочешь строить разноцветные стены, ок, строй, но там где никто не будет видеть.
На самом деле вопрос "гетто должно быть гетто" не так прост, как кажется. Нельзя стимулировать концентрацию люмпенов на отдельно взятой территории, получите "прюит-игоу".
С рядом вопросов, таким как градостроение, нужно просто признать: не все вопросы рыночная система способна решить оптимально, а эстетика всегда "спускается сверху", т.к. толпа не имеет ни эстетических представлений, ни вкуса в принципе, и что главное - не способна мыслить не то что стратегически, а хотя бы среднесрочными временными категориями. Потому без насаждения и даже навязывания сверху не только жестких принципов градостроения, а и архитектурной композиции, стилистики - "все будет ПОХ".
Если бы всегда шли от позиции "задача недвижимости это просто дать место для жизни людям, всё другое нужно решать уже после" - никогда в истории не появились бы города, не появилось бы ни одного памятника архитектуры, и архитектуры как таковой тоже. Были бы бескрайние частоколы сараев и лачуг
.
фавелы Латинской+Южной Америки хорошая иллюстрация этого.
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change_pm
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Додано: Чет 27 гру, 2018 11:31
zzzzzz написав:
На данный момент мировые цены на арматуру , сталь, прокат с начала года снизились примерно на 22-23%
Новострои не из стали, там в основном кирпич, пенобетон и пенопласт
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Serg-ik
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Додано: Чет 27 гру, 2018 11:33
zzzzzz написав:
Опрошенные риелторы не сказали что с 1 января а потом с 1 мая цены на газ вырастут на 33-35% , а так же отопление и гор.вода ?
У них повышение стоимости отопления приводит к повышению цен на квартиры ?
Сразу видно что вы не на субсидии.
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UA
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Додано: Чет 27 гру, 2018 11:35
Faceless написав:
эстетика всегда "спускается сверху", т.к. толпа не имеет ни эстетических представлений, ни вкуса в принципе, и что главное - не способна мыслить не то что стратегически, а хотя бы среднесрочными временными категориями.
Некоторые товарищи, писавшие здесь ранее, говорили, что толпа голосует деньгами га "овнострой"...Что покупает, то и строит
Вы правы. Но , судя по Патриотике, Эврике, Кристеру, Навигатору, Мордору и т.п., с эстетами в градостроительной ветви власти плоховато
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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