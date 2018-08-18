Додано: Чет 27 гру, 2018 11:24

hume написав: Это грёбанный совок, когда хрущи строились вперемешку с о сталинками, а потом ещё бпсочками приправляли.



Гетто должно быть геттой, хочешь строить разноцветные стены, ок, строй, но там где никто не будет видеть. Это грёбанный совок, когда хрущи строились вперемешку с о сталинками, а потом ещё бпсочками приправляли.Гетто должно быть геттой, хочешь строить разноцветные стены, ок, строй, но там где никто не будет видеть.

На самом деле вопрос "гетто должно быть гетто" не так прост, как кажется. Нельзя стимулировать концентрацию люмпенов на отдельно взятой территории, получите "прюит-игоу".С рядом вопросов, таким как градостроение, нужно просто признать: не все вопросы рыночная система способна решить оптимально, а эстетика всегда "спускается сверху", т.к. толпа не имеет ни эстетических представлений, ни вкуса в принципе, и что главное - не способна мыслить не то что стратегически, а хотя бы среднесрочными временными категориями. Потому без насаждения и даже навязывания сверху не только жестких принципов градостроения, а и архитектурной композиции, стилистики - "все будет ПОХ".Если бы всегда шли от позиции "задача недвижимости это просто дать место для жизни людям, всё другое нужно решать уже после" - никогда в истории не появились бы города, не появилось бы ни одного памятника архитектуры, и архитектуры как таковой тоже. Были бы бескрайние частоколы сараев и лачуг.