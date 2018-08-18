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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 27 гру, 2018 11:38
zzzzzz написав: UA написав:
Всё зависит от движения индекса S&P 500
На данный момент мировые цены на арматуру , сталь, прокат с начала года снизились примерно на 22-23%
Это легкий насморк.
Переключение долларового пылесоса из режима "выдув" на "вдув"... Ну вы сами знаете что происходит
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UA
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Додано: Чет 27 гру, 2018 11:39
UA написав:
Сразу видно что вы не на субсидии.
Таки да )
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Чет 27 гру, 2018 11:41
Пошарился на сайте Файна Тауна. Ну что я скажу: КАН просто кросавчеги. Так все продумать... Например: открываешь планировку микроскопической 50-метровой двухи, а они уже все за тебя придумали в самых разных вариантах ее использования, сделали расстановку мебели, дали все размеры. Они поработали с твоими возражениями еще до того, как они у тебя появились.
А что там с ценами, кто-то знает ситуацию на сегодня?
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airmax78
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Додано: Чет 27 гру, 2018 11:45
Serg-ik написав: zzzzzz написав:
На данный момент мировые цены на арматуру , сталь, прокат с начала года снизились примерно на 22-23%
Новострои не из стали, там в основном кирпич, пенобетон и пенопласт
Serg-ik арматура достаточно дорогая и тяжелая. Несколько арматурин - уже ощутимая сумма.
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UA
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Додано: Чет 27 гру, 2018 11:46
UA написав: zzzzzz написав: UA написав:
Всё зависит от движения индекса S&P 500
На данный момент мировые цены на арматуру , сталь, прокат с начала года снизились примерно на 22-23%
Это легкий насморк.
Переключение долларового пылесоса из режима "выдув" на "вдув"... Ну вы сами знаете что происходит
Тут Найман вроде прогнозирует взрыв "бумажного пузыря"...
А S&P 500 говорит на 16% упал в декабре...https://news.finance.ua/ru/news/-/44118 ... mu-krizisu
Да и баксик 27,6 почему-то...
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Amat
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