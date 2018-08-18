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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3120312131223123

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1266
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
269
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
87
Раціональне планування та метраж
16%
197
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
238
Якість будівництва
16%
198
Всього голосів : 1266
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 11:38

  zzzzzz написав:
  UA написав:Всё зависит от движения индекса S&P 500

На данный момент мировые цены на арматуру , сталь, прокат с начала года снизились примерно на 22-23%

Это легкий насморк.

Переключение долларового пылесоса из режима "выдув" на "вдув"... Ну вы сами знаете что происходит :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 11:39

  UA написав:Сразу видно что вы не на субсидии.

Таки да )
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 11:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Пошарился на сайте Файна Тауна. Ну что я скажу: КАН просто кросавчеги. Так все продумать... Например: открываешь планировку микроскопической 50-метровой двухи, а они уже все за тебя придумали в самых разных вариантах ее использования, сделали расстановку мебели, дали все размеры. Они поработали с твоими возражениями еще до того, как они у тебя появились.
А что там с ценами, кто-то знает ситуацию на сегодня?
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 11:45

  Serg-ik написав:
  zzzzzz написав:На данный момент мировые цены на арматуру , сталь, прокат с начала года снизились примерно на 22-23%

Новострои не из стали, там в основном кирпич, пенобетон и пенопласт :-)

Serg-ik арматура достаточно дорогая и тяжелая. Несколько арматурин - уже ощутимая сумма.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 11:46

  UA написав:
  zzzzzz написав:
  UA написав:Всё зависит от движения индекса S&P 500

На данный момент мировые цены на арматуру , сталь, прокат с начала года снизились примерно на 22-23%

Это легкий насморк.

Переключение долларового пылесоса из режима "выдув" на "вдув"... Ну вы сами знаете что происходит :mrgreen:



Тут Найман вроде прогнозирует взрыв "бумажного пузыря"...

А S&P 500 говорит на 16% упал в декабре...

https://news.finance.ua/ru/news/-/44118 ... mu-krizisu

Да и баксик 27,6 почему-то...
Amat
 
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