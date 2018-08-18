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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 31223123312431253126>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1266
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
269
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
87
Раціональне планування та метраж
16%
197
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
238
Якість будівництва
16%
198
Всього голосів : 1266
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 12:10

  Жека79 написав:
  airmax78 написав:Пошарился на сайте Файна Тауна. Ну что я скажу: КАН просто кросавчеги. Так все продумать... Например: открываешь планировку микроскопической 50-метровой двухи, а они уже все за тебя придумали в самых разных вариантах ее использования, сделали расстановку мебели, дали все размеры. Они поработали с твоими возражениями еще до того, как они у тебя появились.
А что там с ценами, кто-то знает ситуацию на сегодня?


еще бы. Если парить по такому ценнику пеноблочные общаги то нет никакого труда содержать штат айтишников которые будут тебе сутками рисовать и расставлять мебель

К тому же учитывая кол-во домов удельный расход на 1 одну квартиру довольно не высокий.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 12:17

  Жека79 написав:
  airmax78 написав:Пошарился на сайте Файна Тауна. Ну что я скажу: КАН просто кросавчеги. Так все продумать... Например: открываешь планировку микроскопической 50-метровой двухи, а они уже все за тебя придумали в самых разных вариантах ее использования, сделали расстановку мебели, дали все размеры. Они поработали с твоими возражениями еще до того, как они у тебя появились.
А что там с ценами, кто-то знает ситуацию на сегодня?


еще бы. Если парить по такому ценнику пеноблочные общаги то нет никакого труда содержать штат айтишников которые будут тебе сутками рисовать и расставлять мебель

Все сложнее. Это комплексный подход. Они все это разрабатывают на этапе проектирования. Тогда как у большинства застройщиков окончательные планировки появляются только перед сдачей в эксплуатацию. А о том, чтобы подумать над рациональной планировкой - это вообще из области фантастики для большинства. Как пример: https://novostroyki.lun.ua/%D0%B6%D0%BA ... 0%BA%D0%B8
А ведь тоже не по 3 копейки квартиры продавали.
Короче, КАН - молодцы. Даже, наверное, большие молодцы чем Сага.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 12:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

я тут новую тему открыл - Інвестуємо в нерухомість закордоном - заходите, долучайтесь до розмови.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 12:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Serg-ik написав:Новострои не из стали, там в основном кирпич, пенобетон и пенопласт

Если это был сарказм, то какой-то вялый
  Serg-ik написав:Некоторые товарищи, писавшие здесь ранее, говорили, что толпа голосует деньгами га "овнострой"...Что покупает, то и строит

Ну а массы и покупают то, что строят. Есть некоторая прослойка, которая голосует кошельком за адекватные объекты с инфраструктурой, но она малочисленная, и не способна своей моделью поведения прекратить ур** города.
  Serg-ik написав:Но , судя по Патриотике, Эврике, Кристеру, Навигатору, Мордору и т.п., с эстетами в градостроительной ветви власти плоховато

Это комплексный вопрос. Даже если набрать условных Эйрмаксов в горсовет, они ничего не изменят, ибо нужны и юридические инструменты реального влияния. Есть ли легальный и реалистичный вариант, например, сейчас снести на*** ЖК Элегант?
Потому в существующих условиях у пересичного есть только один путь - включать голову, и здраво делать выбор, оценивая выбранную недвижимость не только по потребительским качествам самого дома, а и доступность инфраструктуры - от парковок и транспорта до социальной. И в свою очередь принимать усилия, как налогоплательщик и избиратель, ужесточения градостроительных норм, архитектурного контроля и прочего. Сами по себе эстеты в Киевраде не появятся
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 12:20

  airmax78 написав:
  Жека79 написав:
  airmax78 написав:Пошарился на сайте Файна Тауна. Ну что я скажу: КАН просто кросавчеги. Так все продумать... Например: открываешь планировку микроскопической 50-метровой двухи, а они уже все за тебя придумали в самых разных вариантах ее использования, сделали расстановку мебели, дали все размеры. Они поработали с твоими возражениями еще до того, как они у тебя появились.
А что там с ценами, кто-то знает ситуацию на сегодня?


еще бы. Если парить по такому ценнику пеноблочные общаги то нет никакого труда содержать штат айтишников которые будут тебе сутками рисовать и расставлять мебель


Короче, КАН - молодцы. Даже, наверное, большие молодцы чем Сага.


Вам уже и КАН платить за рекламу начал??? :shock: Вот она публичная известность...до чего доводит...
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 12:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Serg-ik написав:Новострои не из стали, там в основном кирпич, пенобетон и пенопласт


В эконом сегменте, примерно 30-40% это палки и гав...о
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 12:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  change_pm написав:Вам уже и КАН платить за рекламу начал??? Вот она публичная известность...до чего доводит...

Я вынужден крутиться. Модные МОПы сами на себя не заработают.
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 12:28

  airmax78 написав:Пошарился на сайте Файна Тауна. Ну что я скажу: КАН просто кросавчеги. Так все продумать... Например: открываешь планировку микроскопической 50-метровой двухи, а они уже все за тебя придумали в самых разных вариантах ее использования, сделали расстановку мебели, дали все размеры. Они поработали с твоими возражениями еще до того, как они у тебя появились.
А что там с ценами, кто-то знает ситуацию на сегодня?

Старый прием.
Пустая квартира продается быстрее, чем заполненная пускай добротной, но немодной мебелью. Воображение неискушенного покупателя визуализирует пространство. Человек вовлекается.
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 12:30

Ікономіка

"Перш за все - зростаюча економіка. Проте такі темпи навіть з урахуванням прогнозної динаміки зростання наступного року не перекривають спаду 2014-2015 рр. А ще більше турбує природа чи якість такого зростання. Основним сектором, що забезпечував підйом нашої економіки упродовж року залишалася торгівля (переважно імпортом). Головний сектор (промисловість) демонстрував спадаючу динаміку (вклад у ВВП зменшився наполовину порівняно з початком року). Поліпшить показники четвертого кварталу аграрний сектор, що в останні місяці, завдяки рекордному урожаю зернових, демонструє найкращу економічну динаміку серед усіх секторів.

Інвестиції не стали цьогоріч головним рушієм економічного зростання. Інвестиційного прориву не відбулося. Приріст капітальних інвестицій за три квартали 2018 р. співставний зі зростанням цін на промислову продукцію та будівельно-монтажні роботи. А по відношенню до ВВП, за наявними даними, вони менші минулорічних (13,5% проти 15%)."

https://finance.liga.net/ekonomika/opin ... t-2018-god
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 12:33

  Faceless написав:Потому в существующих условиях у пересичного есть только один путь - включать голову, и здраво делать выбор, оценивая выбранную недвижимость не только по потребительским качествам самого дома, а и доступность инфраструктуры - от парковок и транспорта до социальной. И в свою очередь принимать усилия, как налогоплательщик и избиратель, ужесточения градостроительных норм, архитектурного контроля и прочего. Сами по себе эстеты в Киевраде не появятся


А ведь всего-то навсего посадить 5-10 чиновников ГАСИ , но кто ж их посадит :mrgreen:
В Одессе несколько лет назад суммы взяток были на уровне $5 за кв. м, а сейчас – $20 за 1 кв. м, отметил генпрокурор.
Система градостроительства, в том числе Государственная архитектурно-строительная инспекция (ГАСИ), является одной из самых криминализированных в стране. В последние годы суммы взяток в этой сфере существенно выросли.

Об этом в четверг, 13 сентября, сказал генеральный прокурор Юрий Луценко на совещании Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ о ключевых направлениям реформирования строительной отрасли, сообщает Интерфакс-Украина.

"Больше всего меня возмущает не сам факт не разрушенной системы коррупции, а то, что даже в сравнении с беспрецедентным разворовыванием страны Януковичем, взятки возросли", – заявил генпрокурор.

По его данным, в Одессе во времена Виктора Януковича суммы взяток были на уровне $5 за кв. м, а сейчас – $20 за 1 кв. м.

"И об этом говорят все строители. В Херсоне сейчас $7. То же самое происходит в столице, во всех городах. Это система", – подчеркнул Луценко.
Живите своим умом!
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