Потому в существующих условиях у пересичного есть только один путь - включать голову, и здраво делать выбор, оценивая выбранную недвижимость не только по потребительским качествам самого дома, а и доступность инфраструктуры - от парковок и транспорта до социальной. И в свою очередь принимать усилия, как налогоплательщик и избиратель, ужесточения градостроительных норм, архитектурного контроля и прочего. Сами по себе эстеты в Киевраде не появятся

В Одессе несколько лет назад суммы взяток были на уровне $5 за кв. м, а сейчас – $20 за 1 кв. м, отметил генпрокурор.

Система градостроительства, в том числе Государственная архитектурно-строительная инспекция (ГАСИ), является одной из самых криминализированных в стране. В последние годы суммы взяток в этой сфере существенно выросли.



Об этом в четверг, 13 сентября, сказал генеральный прокурор Юрий Луценко на совещании Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ о ключевых направлениям реформирования строительной отрасли, сообщает Интерфакс-Украина.



"Больше всего меня возмущает не сам факт не разрушенной системы коррупции, а то, что даже в сравнении с беспрецедентным разворовыванием страны Януковичем, взятки возросли", – заявил генпрокурор.



По его данным, в Одессе во времена Виктора Януковича суммы взяток были на уровне $5 за кв. м, а сейчас – $20 за 1 кв. м.



"И об этом говорят все строители. В Херсоне сейчас $7. То же самое происходит в столице, во всех городах. Это система", – подчеркнул Луценко.