Додано: Чет 27 гру, 2018 12:37

UA написав: airmax78 написав: Пошарился на сайте Файна Тауна. Ну что я скажу: КАН просто кросавчеги. Так все продумать... Например: открываешь планировку микроскопической 50-метровой двухи, а они уже все за тебя придумали в самых разных вариантах ее использования, сделали расстановку мебели, дали все размеры. Они поработали с твоими возражениями еще до того, как они у тебя появились.

А что там с ценами, кто-то знает ситуацию на сегодня? Пошарился на сайте Файна Тауна. Ну что я скажу: КАН просто кросавчеги. Так все продумать... Например: открываешь планировку микроскопической 50-метровой двухи, а они уже все за тебя придумали в самых разных вариантах ее использования, сделали расстановку мебели, дали все размеры. Они поработали с твоими возражениями еще до того, как они у тебя появились.А что там с ценами, кто-то знает ситуацию на сегодня?

Старый прием.

Пустая квартира продается быстрее, чем заполненная пускай добротной, но немодной мебелью. Воображение неискушенного покупателя визуализирует пространство. Человек вовлекается. Старый прием.Пустая квартира продается быстрее, чем заполненная пускай добротной, но немодной мебелью. Воображение неискушенного покупателя визуализирует пространство. Человек вовлекается.

Никто такого сервиса, тем более в экономе, раньше не предлагал. Это очень облегчает выбор. Например я Серж, и мне нужны 2 спальни. В голове я держу старое заблуждение о том, что это не меньше 80 квадратов и каждая комната не меньше 15 квадратов. А тут тебе раз и 50 квадратов и спальни по 10 метров, НО там все помещается - ты это сразу видишь, потому что даны все размеры, в т.ч. размеры мебели. И по несколько вариантов продуманных перепланировок по каждой квартире. Это же прекрасно. И вот я, наконец, счастливый обладатель уютной 2ки. А если бы они этого не сделали - то я бы, посмотрев на стандартную планировку со стенами и окнами и площади комнат сказал бы - отказать.