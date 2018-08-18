Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Пошарился на сайте Файна Тауна. Ну что я скажу: КАН просто кросавчеги. Так все продумать... Например: открываешь планировку микроскопической 50-метровой двухи, а они уже все за тебя придумали в самых разных вариантах ее использования, сделали расстановку мебели, дали все размеры. Они поработали с твоими возражениями еще до того, как они у тебя появились. А что там с ценами, кто-то знает ситуацию на сегодня?
Старый прием. Пустая квартира продается быстрее, чем заполненная пускай добротной, но немодной мебелью. Воображение неискушенного покупателя визуализирует пространство. Человек вовлекается.
Никто такого сервиса, тем более в экономе, раньше не предлагал. Это очень облегчает выбор. Например я Серж, и мне нужны 2 спальни. В голове я держу старое заблуждение о том, что это не меньше 80 квадратов и каждая комната не меньше 15 квадратов. А тут тебе раз и 50 квадратов и спальни по 10 метров, НО там все помещается - ты это сразу видишь, потому что даны все размеры, в т.ч. размеры мебели. И по несколько вариантов продуманных перепланировок по каждой квартире. Это же прекрасно. И вот я, наконец, счастливый обладатель уютной 2ки. А если бы они этого не сделали - то я бы, посмотрев на стандартную планировку со стенами и окнами и площади комнат сказал бы - отказать.
zzzzzz написав: "И об этом говорят все строители. В Херсоне сейчас $7. То же самое происходит в столице, во всех городах. Это система", – подчеркнул Луценко.
Так что же, найдется герой, который сдаст чинушу? Неужели талантливый Мхитарян не может поступить принципиально? Я так понимаю прокурор готов принять в камеру, но чего-то вильнолюди не торопятся поступать по закону
однозначно. Сначала на заставке прокрутить ролик, где центр Киева снимают, а не Нивки, где строят Потом нарисовать в этой двушке https://cdn-cb27.kxcdn.com/faynatown-master/media/layouts/pdf/2XS_5004_3.pdf комнату с шириной 2,85 и втулить туда двуспальную кровать , кроватку с ребёнком и тумбочку. Это проектировал или старпёр, который никогда не подходил ночью к детской кровати или юнец, у которого детей нет еще.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
airmax78 написав:Например я Серж, и мне нужны 2 спальни. В голове я держу старое заблуждение о том, что это не меньше 80 квадратов и каждая комната не меньше 15 квадратов. А тут тебе раз и 50 квадратов и спальни по 10 метров, НО там все помещается - ты это сразу видишь, потому что даны все размеры, в т.ч. размеры мебели. И по несколько вариантов продуманных перепланировок по каждой квартире. Это же прекрасно. И вот я, наконец, счастливый обладатель уютной 2ки. А если бы они этого не сделали - то я бы, посмотрев на стандартную планировку со стенами и окнами и площади комнат сказал бы - отказать.
Пару лет назад такое пихали с неогостинками ака смарты: типо, ой посмотрите как на 20 метрах можно классно жить втроём, "не переплачуй за зайві метри" (тот же КАН). Тут в теме смарты обсмактывали в стиле "ай как харашо!", но, я так понимаю, их звезда зашла
Faceless написав:Потому в существующих условиях у пересичного есть только один путь - включать голову, и здраво делать выбор, оценивая выбранную недвижимость не только по потребительским качествам самого дома, а и доступность инфраструктуры - от парковок и транспорта до социальной. И в свою очередь принимать усилия, как налогоплательщик и избиратель, ужесточения градостроительных норм, архитектурного контроля и прочего. Сами по себе эстеты в Киевраде не появятся
А ведь всего-то навсего посадить 5-10 чиновников ГАСИ , но кто ж их посадит
В Одессе несколько лет назад суммы взяток были на уровне $5 за кв. м, а сейчас – $20 за 1 кв. м, отметил генпрокурор. Система градостроительства, в том числе Государственная архитектурно-строительная инспекция (ГАСИ), является одной из самых криминализированных в стране. В последние годы суммы взяток в этой сфере существенно выросли.
Об этом в четверг, 13 сентября, сказал генеральный прокурор Юрий Луценко на совещании Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ о ключевых направлениям реформирования строительной отрасли, сообщает Интерфакс-Украина.
"Больше всего меня возмущает не сам факт не разрушенной системы коррупции, а то, что даже в сравнении с беспрецедентным разворовыванием страны Януковичем, взятки возросли", – заявил генпрокурор.
По его данным, в Одессе во времена Виктора Януковича суммы взяток были на уровне $5 за кв. м, а сейчас – $20 за 1 кв. м.
"И об этом говорят все строители. В Херсоне сейчас $7. То же самое происходит в столице, во всех городах. Это система", – подчеркнул Луценко.
Луценко - интересный кадр, помните несколько недель в Одессе назад он грозно стучал по столу, что на месяц закроет все стройки для проверки документов. К чему был этот пустой звон от одного из самых высокопоставленных чиновников.
airmax78 написав:Пошарился на сайте Файна Тауна. Ну что я скажу: КАН просто кросавчеги. Так все продумать... Например: открываешь планировку микроскопической 50-метровой двухи, а они уже все за тебя придумали в самых разных вариантах ее использования, сделали расстановку мебели, дали все размеры. Они поработали с твоими возражениями еще до того, как они у тебя появились. А что там с ценами, кто-то знает ситуацию на сегодня?
еще бы. Если парить по такому ценнику пеноблочные общаги то нет никакого труда содержать штат айтишников которые будут тебе сутками рисовать и расставлять мебель
Все сложнее. Это комплексный подход. Они все это разрабатывают на этапе проектирования. Тогда как у большинства застройщиков окончательные планировки появляются только перед сдачей в эксплуатацию. А о том, чтобы подумать над рациональной планировкой - это вообще из области фантастики для большинства. Как пример: https://novostroyki.lun.ua/%D0%B6%D0%BA ... 0%BA%D0%B8 А ведь тоже не по 3 копейки квартиры продавали. Короче, КАН - молодцы. Даже, наверное, большие молодцы чем Сага.
так а никто и не говорит что не молодцы, я вам больше скажу--там даже работают специально обученные люди которые рассказывают как надо рисовать чтоб покупателю понравилась картинка , а все остальное уже не важно. одно дела смотреть на картинкку, а другое дело зайти в такую квартиру в самом деле. Вы были в презентационном шоу-руме их клетки? ничего не заметили?
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан). ------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
change_pm написав:фавелы Латинской+Южной Америки хорошая иллюстрация этого.
та даже в штатах такого полно - райончики где живут черные на вэлфере, особенно в южных штатах, хотя и в балтиморе и в сент-луисе я видел такое же но так и должно быть - в доме чище когда мусор в ведре, а не разбросан по дому
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
freeze написав: Луценко - интересный кадр, помните несколько недель в Одессе назад он грозно стучал по столу, что на месяц закроет все стройки для проверки документов. К чему был этот пустой звон от одного из самых высокопоставленных чиновников.
Да там вообще даже обсуждать нечего , кругом сплошные перемоги в борьбе с коррупцией
airmax78 написав:Например я Серж, и мне нужны 2 спальни. В голове я держу старое заблуждение о том, что это не меньше 80 квадратов и каждая комната не меньше 15 квадратов. А тут тебе раз и 50 квадратов и спальни по 10 метров, НО там все помещается - ты это сразу видишь, потому что даны все размеры, в т.ч. размеры мебели. И по несколько вариантов продуманных перепланировок по каждой квартире. Это же прекрасно. И вот я, наконец, счастливый обладатель уютной 2ки. А если бы они этого не сделали - то я бы, посмотрев на стандартную планировку со стенами и окнами и площади комнат сказал бы - отказать.
Пару лет назад такое пихали с неогостинками ака смарты: типо, ой посмотрите как на 20 метрах можно классно жить втроём, "не переплачуй за зайві метри" (тот же КАН). Тут в теме смарты обсмактывали в стиле "ай как харашо!", но, я так понимаю, их звезда зашла
"Гастінки" на 20 м2, аеродроми на 100 м2))) Проте народ купляє.