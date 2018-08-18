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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3123312431253126

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1266
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
269
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
87
Раціональне планування та метраж
16%
197
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
238
Якість будівництва
16%
198
Всього голосів : 1266
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 12:55

  airmax78 написав:Короче, КАН - молодцы. Даже, наверное, большие молодцы чем Сага.


никонов - кросавчег, а вы спорили
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 13:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zzzzzz написав:
  Faceless написав:Потому в существующих условиях у пересичного есть только один путь - включать голову, и здраво делать выбор, оценивая выбранную недвижимость не только по потребительским качествам самого дома, а и доступность инфраструктуры - от парковок и транспорта до социальной. И в свою очередь принимать усилия, как налогоплательщик и избиратель, ужесточения градостроительных норм, архитектурного контроля и прочего. Сами по себе эстеты в Киевраде не появятся


А ведь всего-то навсего посадить 5-10 чиновников ГАСИ , но кто ж их посадит :mrgreen:
В Одессе несколько лет назад суммы взяток были на уровне $5 за кв. м, а сейчас – $20 за 1 кв. м, отметил генпрокурор.
Система градостроительства, в том числе Государственная архитектурно-строительная инспекция (ГАСИ), является одной из самых криминализированных в стране. В последние годы суммы взяток в этой сфере существенно выросли.

Об этом в четверг, 13 сентября, сказал генеральный прокурор Юрий Луценко на совещании Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ о ключевых направлениям реформирования строительной отрасли, сообщает Интерфакс-Украина.

"Больше всего меня возмущает не сам факт не разрушенной системы коррупции, а то, что даже в сравнении с беспрецедентным разворовыванием страны Януковичем, взятки возросли", – заявил генпрокурор.

По его данным, в Одессе во времена Виктора Януковича суммы взяток были на уровне $5 за кв. м, а сейчас – $20 за 1 кв. м.

"И об этом говорят все строители. В Херсоне сейчас $7. То же самое происходит в столице, во всех городах. Это система", – подчеркнул Луценко.
Вы слишком наивны, если думаете, что "всего то навсего надо кого-то посадить".
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 13:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:Вы слишком наивны, если думаете, что "всего то навсего надо кого-то посадить"

Правильно, надо всего то навсего кого-то расселить, как зам главы СБУ в Джек Хауз
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 13:18

  Faceless написав:Вы слишком наивны, если думаете, что "всего то навсего надо кого-то посадить".

Это была ирония. Понятное дело что нужна системная работа что-бы на место одних коррумпантов не пришли другие.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 13:22

  zzzzzz написав:
  Faceless написав:Вы слишком наивны, если думаете, что "всего то навсего надо кого-то посадить".

Это была ирония. Понятное дело что нужна системная работа что-бы на место одних коррумпантов не пришли другие.

27 років - це достатній час для виконання такої роботи?
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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