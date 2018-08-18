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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 27 гру, 2018 12:55
airmax78 написав:
Короче, КАН - молодцы. Даже, наверное, большие молодцы чем Сага.
никонов - кросавчег, а вы спорили
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Чет 27 гру, 2018 13:10
zzzzzz написав: Faceless написав:
Потому в существующих условиях у пересичного есть только один путь - включать голову, и здраво делать выбор, оценивая выбранную недвижимость не только по потребительским качествам самого дома, а и доступность инфраструктуры - от парковок и транспорта до социальной. И в свою очередь принимать усилия, как налогоплательщик и избиратель, ужесточения градостроительных норм, архитектурного контроля и прочего. Сами по себе эстеты в Киевраде не появятся
А ведь всего-то навсего посадить 5-10 чиновников ГАСИ , но кто ж их посадит
В Одессе несколько лет назад суммы взяток были на уровне $5 за кв. м, а сейчас – $20 за 1 кв. м, отметил генпрокурор.
Система градостроительства, в том числе Государственная архитектурно-строительная инспекция (ГАСИ), является одной из самых криминализированных в стране. В последние годы суммы взяток в этой сфере существенно выросли.
Об этом в четверг, 13 сентября, сказал генеральный прокурор Юрий Луценко на совещании Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ о ключевых направлениям реформирования строительной отрасли, сообщает Интерфакс-Украина.
"Больше всего меня возмущает не сам факт не разрушенной системы коррупции, а то, что даже в сравнении с беспрецедентным разворовыванием страны Януковичем, взятки возросли", – заявил генпрокурор.
По его данным, в Одессе во времена Виктора Януковича суммы взяток были на уровне $5 за кв. м, а сейчас – $20 за 1 кв. м.
"И об этом говорят все строители. В Херсоне сейчас $7. То же самое происходит в столице, во всех городах. Это система", – подчеркнул Луценко.
Вы слишком наивны, если думаете, что "всего то навсего надо кого-то посадить".
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Faceless
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Додано: Чет 27 гру, 2018 13:14
Faceless написав:
Вы слишком наивны, если думаете, что "всего то навсего надо кого-то посадить"
Правильно, надо всего то навсего кого-то расселить, как зам главы СБУ в Джек Хауз
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Додано: Чет 27 гру, 2018 13:18
Faceless написав:
Вы слишком наивны, если думаете, что "всего то навсего надо кого-то посадить".
Это была ирония. Понятное дело что нужна системная работа что-бы на место одних коррумпантов не пришли другие.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Чет 27 гру, 2018 13:22
zzzzzz написав: Faceless написав:
Вы слишком наивны, если думаете, что "всего то навсего надо кого-то посадить".
Это была ирония. Понятное дело что нужна системная работа что-бы на место одних коррумпантов не пришли другие.
27 років - це достатній час для виконання такої роботи?
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Frant
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