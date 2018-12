Додано: Чет 27 гру, 2018 12:55

airmax78 написав: Короче, КАН - молодцы. Даже, наверное, большие молодцы чем Сага. Короче, КАН - молодцы. Даже, наверное, большие молодцы чем Сага.



никонов - кросавчег, а вы спорили никонов - кросавчег, а вы спорили

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.