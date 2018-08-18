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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3124312531263127

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1266
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
269
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
87
Раціональне планування та метраж
16%
197
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
238
Якість будівництва
16%
198
Всього голосів : 1266
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 14:22

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  kingkongovets написав:в тц гуд лайф уже кто то был?

А что, таки открылся как обещали?


та думал шо да, а оказывается на весну открытие перенесли
похоже тяжело идет у утг поиск арендаторов по таким ставкам)
на самом деле там пока еще мало жирных бобров живет, а многаденег хотят уже прям щас
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 14:35

Главный дорожайко Киева :mrgreen:
Глава правления — президент «ХК «Киевгорстрой» Игорь Кушнир
Следует ли ожидать в 2019м подорожания стоимости? С чем это связано? Как может отразиться на спросе?

Недвижимость растет в цене постоянно и будет это делать. Стоимость материалов и комплектующих не стоит на месте, растет стоимость топлива, транспортных услуг. Отсюда и динамика роста цен на квадратные метры. Резкий скачек цен на жилье может спровоцировать курс доллара, чего сильно не хочется. С другой стороны, ситуацию может нивелировать появление новых ипотечных программ. Спрос останется, деньги лучше всего работают в недвижимости.

https://kmb.ua/ru/news/igor-kushnir-zad ... yh-metrov/
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 14:50

  zzzzzz написав:Главный дорожайко Киева :mrgreen:
Глава правления — президент «ХК «Киевгорстрой» Игорь Кушнир
Следует ли ожидать в 2019м подорожания стоимости? С чем это связано? Как может отразиться на спросе?

Недвижимость растет в цене постоянно и будет это делать. Стоимость материалов и комплектующих не стоит на месте, растет стоимость топлива, транспортных услуг. Отсюда и динамика роста цен на квадратные метры. Резкий скачек цен на жилье может спровоцировать курс доллара, чего сильно не хочется. С другой стороны, ситуацию может нивелировать появление новых ипотечных программ. Спрос останется, деньги лучше всего работают в недвижимости.

https://kmb.ua/ru/news/igor-kushnir-zad ... yh-metrov/

Тобто наші рожевоокулярники та диктори "Радіо Фейслес" - то все його проекти та клони?)))
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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