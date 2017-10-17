Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:в тц гуд лайф уже кто то был?
А что, таки открылся как обещали?
та думал шо да, а оказывается на весну открытие перенесли похоже тяжело идет у утг поиск арендаторов по таким ставкам) на самом деле там пока еще мало жирных бобров живет, а многаденег хотят уже прям щас
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Главный дорожайко Киева Глава правления — президент «ХК «Киевгорстрой» Игорь Кушнир
Следует ли ожидать в 2019м подорожания стоимости? С чем это связано? Как может отразиться на спросе?
Недвижимость растет в цене постоянно и будет это делать. Стоимость материалов и комплектующих не стоит на месте, растет стоимость топлива, транспортных услуг. Отсюда и динамика роста цен на квадратные метры. Резкий скачек цен на жилье может спровоцировать курс доллара, чего сильно не хочется. С другой стороны, ситуацию может нивелировать появление новых ипотечных программ. Спрос останется, деньги лучше всего работают в недвижимости.
А теперь изюминка Этот успешный проект является ближайшим ДС к ЖК Галактика )) А теперь подумайте какая будет ежемесячная плата в таком ДС
Конечно КМДА могла 20 миллионов найти и в своем бюджете, но зачем ? Лучше построить велосипедный мост за 400 млн , лучше сдать коммунальную собственность в аренду правильным людям, а в ДС надо привлекать только инвесторов , ну как же иначе.
Востаннє редагувалось zzzzzz в Чет 27 гру, 2018 15:13, всього редагувалось 1 раз.
А теперь изюминка Этот успешный проект является ближайшим ДС к Навигатору )) А теперь подумайте какая будет ежемесячная плата в таком ДС
Конечно КМДА могла 20 миллионов найти и в своем бюджете, но зачем ? Лучше построить велосипедный мост за 400 млн , лучше сдать коммунальную собственность в аренду правильным людям, а в ДС надо привлекать только инвесторов , ну как же иначе.
Навигатор строится в оболонском районе правого берега
странненько. Чуть более года назад он же говорил, что только рост курса доллара может оживить продажи
17/10/2017
«Доллар – один из главных факторов активизации спроса на недвижимость. За последние недели он вырос практически на гривну, что положительно сказалось на объёмах продаж. В некоторые, особо горячие дни, в центральном отделе продаж даже была очередь.