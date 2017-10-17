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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3125312631273128>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1266
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
269
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
87
Раціональне планування та метраж
16%
197
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
238
Якість будівництва
16%
198
Всього голосів : 1266
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 14:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Скажите а много народа просто держат зыкрытыми свои "неосновные" аппартаменты, без сдачи в аренду, без возможных проблем с этим связанными ? Киев если что.
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 14:22

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  kingkongovets написав:в тц гуд лайф уже кто то был?

А что, таки открылся как обещали?


та думал шо да, а оказывается на весну открытие перенесли
похоже тяжело идет у утг поиск арендаторов по таким ставкам)
на самом деле там пока еще мало жирных бобров живет, а многаденег хотят уже прям щас
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 14:35

Главный дорожайко Киева :mrgreen:
Глава правления — президент «ХК «Киевгорстрой» Игорь Кушнир
Следует ли ожидать в 2019м подорожания стоимости? С чем это связано? Как может отразиться на спросе?

Недвижимость растет в цене постоянно и будет это делать. Стоимость материалов и комплектующих не стоит на месте, растет стоимость топлива, транспортных услуг. Отсюда и динамика роста цен на квадратные метры. Резкий скачек цен на жилье может спровоцировать курс доллара, чего сильно не хочется. С другой стороны, ситуацию может нивелировать появление новых ипотечных программ. Спрос останется, деньги лучше всего работают в недвижимости.

https://kmb.ua/ru/news/igor-kushnir-zad ... yh-metrov/
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 15:03

Якщо рожевоокулярники мовчать, то на їхній стороні виступлю:
"Головні перемоги України за 2018 рік"
https://uainfo.org/blognews/1545907639- ... 8-rik.html
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 15:06

Карта дошкольных учреждений с указанием формы собственности ( частный / коммунальный ) и указанием свободных мест.
https://osvita.kyivcity.gov.ua/#/dclist?_k=0b4w2x


И еще смешного, глава РДА Днепровского района дает радостное интервью про открытие ДС куда удалось привлечь частного инвестора и он инвестировал 20 млн.грн.
http://kievvlast.com.ua/news/rabotu-sto ... ogo-rajona

А теперь изюминка :mrgreen: Этот успешный проект является ближайшим ДС к ЖК Галактика )) А теперь подумайте какая будет ежемесячная плата в таком ДС :mrgreen:

Конечно КМДА могла 20 миллионов найти и в своем бюджете, но зачем ? Лучше построить велосипедный мост за 400 млн , лучше сдать коммунальную собственность в аренду правильным людям, а в ДС надо привлекать только инвесторов , ну как же иначе.
Востаннє редагувалось zzzzzz в Чет 27 гру, 2018 15:13, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 15:11

  zzzzzz написав:Карта дошкольных учреждений с указанием формы собственности ( частный / коммунальный ) и указанием свободных мест.
https://osvita.kyivcity.gov.ua/#/dclist?_k=0b4w2x


И еще смешного, глава РДА Днепровского района дает радостное интервью про открытие ДС куда удалось привлечь частного инвестора и он инвестировал 20 млн.грн.
http://kievvlast.com.ua/news/rabotu-sto ... ogo-rajona

А теперь изюминка :mrgreen: Этот успешный проект является ближайшим ДС к Навигатору )) А теперь подумайте какая будет ежемесячная плата в таком ДС :mrgreen:

Конечно КМДА могла 20 миллионов найти и в своем бюджете, но зачем ? Лучше построить велосипедный мост за 400 млн , лучше сдать коммунальную собственность в аренду правильным людям, а в ДС надо привлекать только инвесторов , ну как же иначе.

Навигатор строится в оболонском районе правого берега
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 15:14

Kostia
Сори, я уже исправил, ЖК Галактика
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 15:18

  zzzzzz написав:Главный дорожайко Киева :mrgreen:
Глава правления — президент «ХК «Киевгорстрой» Игорь Кушнир
Резкий скачек цен на жилье может спровоцировать курс доллара, чего сильно не хочется.

https://kmb.ua/ru/news/igor-kushnir-zad ... yh-metrov/

странненько. Чуть более года назад он же говорил, что только рост курса доллара может оживить продажи

17/10/2017
«Доллар – один из главных факторов активизации спроса на недвижимость. За последние недели он вырос практически на гривну, что положительно сказалось на объёмах продаж. В некоторые, особо горячие дни, в центральном отделе продаж даже была очередь.
https://kmb.ua/ru/news/igor-kushnir-dollar-odin-iz-glavnyh-faktorov-aktivizatsii-sprosa-na-nedvizhimost/
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ЖК Welcome Home
видео и панорамы

https://ua.m2bomber.com/newbuilding/542 ... al-spivoce
baraka
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 15:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  baraka написав:ЖК Welcome Home

Faceless
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